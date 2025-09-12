Крабовые палочки — парадокс простоты, грозящий затмить все праздники

Представьте себе блюдо, которое не только сытное и вкусное, но и выглядит как произведение искусства на вашем столе! Салат с крабовыми палочками и картошкой — это именно тот рецепт, который удивит гостей и станет украшением любого торжества. Легко приготовить, но с таким сочетанием ингредиентов, что пальчики оближешь. Давайте разберемся, как его сделать шаг за шагом, чтобы получилось идеально.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Картошка — 2 шт.

Морковь (небольшие) — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Сначала промойте картошку и морковь под проточной водой с щеткой, чтобы убрать грязь. Яйца тоже не забудьте помыть. Майонез выбирайте хороший — от него зависит успех!

Сварите овощи до готовности, затем остудите и очистите. Яйца залейте водой и варите на слабом огне 9 минут после закипания — это предотвратит трещины. Потом залейте холодной водой для легкой очистки.

Снимите пленку с крабовых палочек. Если они заморожены, разморозьте в холодильнике, чтобы сохранить полезные вещества. Нарежьте палочки, морковь и картошку мелкими кубиками. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите их отдельно на средней терке — белки в одну миску, желтки в другую.

Возьмите большую тарелку. Выложите картошку и смажьте майонезом. Добавьте крабовые палочки и снова смажьте майонезом. Положите половину белка, затем морковь. Смажьте майонезом (между белком и морковью слой можно пропустить или добавить по желанию).

Выложите оставшийся белок и слегка смажьте майонезом. Посыпьте сверху желтками. Украсьте кусочками крабовых палочек и петрушкой. Можно натереть замороженную палочку на терке для декора. Поставьте салат в холодильник на час перед подачей.