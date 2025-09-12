Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крабовый салат
Крабовый салат
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:07

Крабовые палочки — парадокс простоты, грозящий затмить все праздники

Кулинарный эксперт предлагает рецепт салата с крабовыми палочками и картошкой для праздничного стола

Представьте себе блюдо, которое не только сытное и вкусное, но и выглядит как произведение искусства на вашем столе! Салат с крабовыми палочками и картошкой — это именно тот рецепт, который удивит гостей и станет украшением любого торжества. Легко приготовить, но с таким сочетанием ингредиентов, что пальчики оближешь. Давайте разберемся, как его сделать шаг за шагом, чтобы получилось идеально.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Картошка — 2 шт.
  • Морковь (небольшие) — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — 4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Сначала промойте картошку и морковь под проточной водой с щеткой, чтобы убрать грязь. Яйца тоже не забудьте помыть. Майонез выбирайте хороший — от него зависит успех!

Сварите овощи до готовности, затем остудите и очистите. Яйца залейте водой и варите на слабом огне 9 минут после закипания — это предотвратит трещины. Потом залейте холодной водой для легкой очистки.

Снимите пленку с крабовых палочек. Если они заморожены, разморозьте в холодильнике, чтобы сохранить полезные вещества. Нарежьте палочки, морковь и картошку мелкими кубиками. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите их отдельно на средней терке — белки в одну миску, желтки в другую.

Возьмите большую тарелку. Выложите картошку и смажьте майонезом. Добавьте крабовые палочки и снова смажьте майонезом. Положите половину белка, затем морковь. Смажьте майонезом (между белком и морковью слой можно пропустить или добавить по желанию).

Выложите оставшийся белок и слегка смажьте майонезом. Посыпьте сверху желтками. Украсьте кусочками крабовых палочек и петрушкой. Можно натереть замороженную палочку на терке для декора. Поставьте салат в холодильник на час перед подачей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинарный эксперт рекомендует: жареные креветки на сковороде сохраняют сочность сегодня в 1:46

От скромной сковороды к царскому вкусу: как креветки становятся звездой ужина за считанные минуты

Хотите роскошный ужин за минуты? Этот рецепт креветок на сковороде с лимоном и травами захватывает вкусом и ароматом — идеально для праздника или будней!

Читать полностью » Диетолог Валери Агиман: ранний ужин улучшает сон и снижает риск переедания сегодня в 1:25

Ужин в 17:00 стал модой — свободный столик найти почти нереально

Ранний ужин перестал быть прерогативой пенсионеров: всё больше молодых людей выбирают ужин в 17:00, и рестораны уже подстраиваются под новый тренд.

Читать полностью » Кулинарные эксперты рекомендуют запекать свинину в медово-горчичном соусе в духовке для сочности сегодня в 1:18

Контраст в блюде: свинина в духовке как алхимия — из обычных ингредиентов выходит магия маринада

Захватывающий рецепт свинины в медово-горчичном соусе: нежное мясо с овощами запекается в духовке до совершенства. Идеально для ужина, но что делает его неповторимым?

Читать полностью » Салат Малибу с копчёной курицей получается лёгким и вкусным по рецепту сегодня в 0:40

Эмоциональный шторм в тарелке: как салат Малибу с курицей захватывает сердце мгновенно

Захватывающий рецепт салата Малибу с копчёной курицей: сочные овощи, хруст и аромат за 30 минут. Идеально для обеда или ужина, без лишних хлопот!

Читать полностью » Домашние булочки для бургеров: рецепт из цельнозерновой и овсяной муки сегодня в 0:37

Домашние булочки для бургеров тают во рту: секрет в одном ингредиенте

Домашние булочки для гамбургера: полезные, ароматные и пышные. Узнайте, как приготовить их легко и без компромиссов во вкусе и пользе.

Читать полностью » Кулинарный эксперт рекомендует свинину с ананасами в духовке для сладкого вкуса сегодня в 0:13

Кисло-сладкая свинина: парадокс, где сладость побеждает солёность без боя

Узнайте, как легко приготовить нежную свинину в кисло-сладком соусе с ананасами — идеальное блюдо для тех, кто ценит вкус и простоту в готовке!

Читать полностью » Врачи назвали главные ошибки в поддержании водного баланса летом вчера в 23:08

Жажда — это уже поздно: главный миф о питьевом режиме

Лето, жара и вечная жажда. Разбираем 12 типичных ошибок, из-за которых вода «не работает»: от мифа про восемь стаканов до злоупотребления изотониками.

Читать полностью » Диетолог Анфия Леви: кокосовая вода не заменяет спортивные напитки после тренировки вчера в 22:04

После тренировки кокосовая вода может не спасти от обезвоживания

Кокосовая вода часто считается лучшим средством от жажды после тренировки. Но эксперты предупреждают: её эффект для гидратации сильно переоценён.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джулия Робертс рассказала о строгом воспитании детей и ограничении гаджетов
Культура и шоу-бизнес

Том Холланд назвал отказ от алкоголя лучшим решением в своей жизни
Спорт и фитнес

Программа тренировок Дуэйна Джонсона: мнение тренера Скотта Мициелла
Авто и мото

Эксперты назвали автомобили до 500 тысяч рублей на вторичном рынке России
Туризм

Национальные парки США сочетают природу и развитую туристическую инфраструктуру
Садоводство

Садовый конфликт: как корни деревьев влияют на урожайность соседей
Питомцы

Басенджи издают йодль вместо лая и отличаются высокой чистоплотностью
Технологии

Новая функция iOS 26 RC снижает усталость глаз от мерцания экрана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet