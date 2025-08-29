Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:57

Секрет идеального салата: почему его подают в лучших ресторанах

Как приготовить лёгкий салат с овощами и курицей: рецепт на 4 порции

Вы ищете идеальный салат для праздника или повседневного стола? Обратите внимание на салат с капустой, крабовыми палочками и огурцом! Это простое, но очень вкусное блюдо, которое сможет приготовить даже новичок на кухне. Пекинская капуста придаст салату свежесть и сочность, но не менее вкусно будет и с белокочанной.

Ингредиенты

  • 300 г крабовых палочек
  • 100 г капусты (лучше пекинской)
  • 2 небольших огурца
  • 4 вареных куриных яйца
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 3 ст. л. майонеза
  • Соль по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все продукты. Варите яйца заранее и остудите. Если крабовые палочки были заморожены, разморозьте их. Кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Для салата подойдут как белокочанная, так и пекинская капуста. Если выбираете белокочанную, лучше брать молодую, с нежными листьями.

Очистите крабовые палочки от упаковки и нарежьте их мелкими кубиками, примерно размером с зерно кукурузы. Это сделает салат более аккуратным. Огурцы тоже нарежьте кубиками. Обязательно попробуйте их на вкус, чтобы убедиться, что они не горчат — это может испортить весь салат.

Чтобы яйца не треснули во время варки, положите их в холодную воду и варите на небольшом огне. После закипания варите 9 минут, затем охладите в холодной воде. Это поможет легче очистить скорлупу. Охлажденные яйца нарежьте кубиками.

Сложите все нарезанные ингредиенты в салатник. Добавьте кукурузу, с которой стекла жидкость. Нашинкуйте капусту короткой соломкой. Если она жесткая, помните ее руками до размягчения.

Добавьте капусту к остальным ингредиентам, заправьте майонезом. Вы можете использовать как покупной, так и домашний майонез. Также можно заправить салат сметаной или смесью сметаны с горчицей. Не забудьте добавить соль по вкусу, учитывая, что в салате есть соленые палочки.

Перемешайте салат и подавайте его к столу. Если планируете подавать позже, храните его в холодильнике без заправки, чтобы овощи не пустили сок.

Салат готов! Вы можете подать его в салатнике или на тарелке, используя кулинарное кольцо для оформления.

