Секрет салата, который обходится в копейки, но съедается первым на любом застолье

Что может быть лучше, чем салат, который готовится за считанные минуты, но при этом неизменно вызывает восторг у гостей? Речь идет о настоящей классике жанра — "Нежном" салате с крабовыми палочками. Его секрет — в идеальном сочетании простых ингредиентов, которые вместе создают гармоничный и очень приятный вкус. Это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой как для праздничного застолья, так и для того, чтобы добавить уютной атмосферы обычному семейному ужину.

Необходимые продукты

Для приготовления вам понадобятся самые доступные продукты, которые легко найти в любом магазине:

Крабовые палочки: 200 грамм.

Куриные яйца: 2 штуки.

Картофель: 2 средние штуки.

Сыр твердых сортов: примерно 100 грамм.

Свежий укроп: небольшой пучок, около 50 гр.

Майонез: для заправки, ориентировочно 100 гр.

Совет: для более насыщенного вкуса крабовые палочки стоит заранее разморозить, переложив их из морозильной камеры в холодильник. А картофель лучше варить в мундире — так он сохранит свой аромат и не наберет лишней воды.

Собираем салат: шаг за шагом

Приготовление строится на последовательном выкладывании слоев. Это не только просто, но и красиво, особенно если подавать салат в прозрачном салатнике.

Подготовка основы

Остывший отварной картофель очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Равномерно распределите его по дну салатника, создав первый слой. Слегка промажьте его майонезом. Кстати, если вы предпочитаете домашние соусы, всегда можно приготовить майонез самостоятельно — это сделает вкус еще интереснее.

Слой из яиц

Очищенные отварные яйца измельчите с помощью терки или просто очень мелко порубите ножом. Аккуратно выложите их поверх картофеля. Этот слой также нужно смазать небольшим количеством майонеза, чтобы салат был сочным.

Крабовый слой

Освободите крабовые палочки от упаковочной пленки и нарежьте их небольшими кубиками. Распределите их поверх яиц. Этот слой можно не промазывать соусом.

Сырная вершина

Натрите на крупной терке твердый сыр и обильно покройте им будущий салат. Вот теперь настало время для щедрого слоя майонеза — промажьте сырный пласт как следует.

Финальный штрих и подача

Свежий укроп мелко порубите и густо посыпайте им готовое блюдо. Можно пойти дальше и создать на поверхности аппетитный узор или просто оформить зеленью края салатника.

Приготовленный салат поставьте на некоторое время в холодильник, чтобы он охладился и все слои лучше пропитались. Подавайте салат охлаждённым.

Именно эта пауза позволяет всем вкусам и текстурам окончательно подружиться друг с другом, делая салат по-настоящему нежным и единым целым.