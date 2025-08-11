Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крабовый салат
Крабовый салат
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована 11.08.2025 в 5:07

Этот салат вкуснее оливье? Спорный рецепт, который всех делит на два лагеря

Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция

Задумывались ли вы, как быстро подготовить вкусный салат для праздника или ужина? Салат с крабовыми палочками без яиц — идеальный вариант! Он не только красивый и аппетитный, но и готовится всего за 25 минут. Давайте разберёмся, как его приготовить.

Ингредиенты

  • Помидоры — 150 г
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп — по вкусу
  • Майонез — 1 столовая ложка

Пошаговая инструкция

Помидоры и зелень тщательно вымойте и обсушите. Выбирайте твёрдый или полутвёрдый сыр по вашему вкусу. При покупке крабовых палочек обращайте внимание на их качество и срок годности. Если они заморожены, дайте им разморозиться. Затем нарежьте их кружочками.

Разрежьте помидоры пополам и удалите сердцевину с семенами. Если помидоры мясистые, сердцевину можно оставить. Нарезка помидоров. Мякоть нарежьте кубиками и слейте лишний сок. Подготовьте сыр. Натрите сыр на крупной терке. Измельчение зелени. Мелко нарежьте укроп.

В салатнике соедините нарезанные крабовые палочки, помидоры, сыр, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Для более полезной заправки можете приготовить майонез самостоятельно — ссылка на рецепт будет в конце. Добавьте майонез и хорошо перемешайте все ингредиенты.

На широкую тарелку поставьте кулинарное кольцо и выложите салат, утрамбовав его. Уберите салат в холодильник на 15 минут. Если остались ингредиенты, повторите процесс для формирования дополнительных порций. Также можно подавать салат в общем салатнике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить рыбный торт Наполеон: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 2:41

Сладкие десерты в прошлом: рыбный торт, который изменит ваши представления о закусках

Необычный рыбный торт "Наполеон" — солёная альтернатива десерту! Простые ингредиенты, эффектная подача и насыщенный вкус. Попробуйте удивить гостей!

Читать полностью » Кулинары перечислили лучшие летние комбинации фруктов с сыром сегодня в 2:27

Виноград с сыром удивит гостей — необычное сочетание, которое работает безотказно

Лето раскрывает неожиданные гастрономические дуэты. Сочетания фруктов и сыра удивляют свежестью и насыщенностью вкусов — от арбуза с фетой до инжира с бри.

Читать полностью » Ошибки при приготовлении пиццы: рекомендации от шеф-поваров сегодня в 1:50

Секреты идеального теста: как сэкономить время и деньги на пицце

Узнайте, как легко и быстро приготовить тонкую пиццу, как в пиццерии! Этот простой рецепт с пошаговыми инструкциями станет вашим любимым.

Читать полностью » Как приготовить мясо с грибами: советы по технологии и ингредиентам сегодня в 1:38

Секрет идеального мяса с грибами: почему этот рецепт собирает восторженные отзывы

Сочная свинина с грибами и кинзой — простое, но эффектное блюдо для любого повода. Узнайте, как приготовить его за 45 минут и удивить близких насыщенным вкусом!

Читать полностью » Кэти Тейлор из больницы Грейди: замените майонез на хумус или горчицу в сэндвиче сегодня в 1:26

Ломтик этого овоща меняет вкус сэндвича до неузнаваемости

Овощи, цельнозерновой хлеб, нежирный белок и лёгкий соус — всего четыре шага, чтобы превратить привычный сэндвич в полезное и питательное блюдо.

Читать полностью » Дрожжевой пирог Цветок: рецепт от кондитера сегодня в 0:47

Почему хозяйки скрывают этот рецепт? Пирог, который съедают первым

Узнайте, как легко и быстро приготовить пышный пирог Цветок из дрожжевого теста, который станет украшением любого стола. Простой рецепт для начинающих!

Читать полностью » Джейми Оливер назвал пошаговый способ приготовления идеального картофеля фри сегодня в 0:37

Картофель фри получается идеально хрустящим — секрет кроется в подготовке

Джейми Оливер раскрыл свой секрет идеального картофеля фри: пошаговый рецепт с неожиданными приёмами для хрустящей корочки и нежной серединки.

Читать полностью » Рецепт кабачков в кляре вошёл в топ-10 блюд летнего сезона по версии Росстата сегодня в 0:35

Кабачки, которые съедят даже дети: хитрость, о которой молчат повара

Откройте для себя секрет хрустящих кабачков в кляре! Это простое, но невероятно вкусное блюдо станет идеальным дополнением к вашему столу.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Народная артистка Вера Алентова вспомнила Олега Табакова в день его 90-летия
Красота и здоровье

Кардиолог Омельяненко рассказала, когда побочные эффекты статинов не требуют отмены препарата
Наука и технологии

Парадокс Арктики: почему медузы разные по обе стороны границы
Садоводство

Размножение винограда: 3 проверенных метода, чтобы ягод стало больше
Спорт и фитнес

Учёные Wheaton College назвали упражнения, уменьшающие риск гневных реакций
Туризм

Практичные советы по сбору легкой сумки в самолёт
Питомцы

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать
Авто и мото

Автоэксперты: привычка держать ногу на сцеплении сокращает срок службы узла в 3 раза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru