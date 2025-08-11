Этот салат вкуснее оливье? Спорный рецепт, который всех делит на два лагеря

Задумывались ли вы, как быстро подготовить вкусный салат для праздника или ужина? Салат с крабовыми палочками без яиц — идеальный вариант! Он не только красивый и аппетитный, но и готовится всего за 25 минут. Давайте разберёмся, как его приготовить.

Ингредиенты

Помидоры — 150 г

Крабовые палочки — 100 г

Твёрдый сыр — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — по вкусу

Майонез — 1 столовая ложка

Пошаговая инструкция

Помидоры и зелень тщательно вымойте и обсушите. Выбирайте твёрдый или полутвёрдый сыр по вашему вкусу. При покупке крабовых палочек обращайте внимание на их качество и срок годности. Если они заморожены, дайте им разморозиться. Затем нарежьте их кружочками.

Разрежьте помидоры пополам и удалите сердцевину с семенами. Если помидоры мясистые, сердцевину можно оставить. Нарезка помидоров. Мякоть нарежьте кубиками и слейте лишний сок. Подготовьте сыр. Натрите сыр на крупной терке. Измельчение зелени. Мелко нарежьте укроп.

В салатнике соедините нарезанные крабовые палочки, помидоры, сыр, зелень и пропущенный через пресс чеснок. Для более полезной заправки можете приготовить майонез самостоятельно — ссылка на рецепт будет в конце. Добавьте майонез и хорошо перемешайте все ингредиенты.

На широкую тарелку поставьте кулинарное кольцо и выложите салат, утрамбовав его. Уберите салат в холодильник на 15 минут. Если остались ингредиенты, повторите процесс для формирования дополнительных порций. Также можно подавать салат в общем салатнике.