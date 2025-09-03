Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крабовый салат
Крабовый салат
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:51

Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза

Хотите приготовить салат, который удивит гостей и станет вашим любимым блюдом? Попробуйте крабовый салат с сухариками — сочетание нежных крабовых палочек и хрустящих сухариков делает его не только вкусным, но и сытным.

Ингредиенты для 6 порций

  • Крабовые палочки — 240 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Консервированная кукуруза — 300 г
  • Сухарики — 90 г
  • Майонез — 4 ст. л.

Как приготовить: пошаговая инструкция

Подготовьте все продукты. Отварите яйца и остудите их. Если крабовые палочки заморожены, разморозьте их. Слейте жидкость из кукурузы. Для сухариков можно взять готовые или сделать их самостоятельно. Майонез подойдет как магазинный, так и домашний.

Снимите пленку с крабовых палочек. Чтобы пленка отходила легче, подержите палочки над паром 1-3 секунды. Нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Огурцы тщательно помойте, отрежьте кончики. Нарежьте сначала вдоль пластинами, затем поперек — соломкой.

Яйца очистите и нарежьте соломкой. Чтобы салат выглядел аккуратно, старайтесь нарезать все ингредиенты одинаковыми по форме и размеру кусочками, ориентируясь на сухарики. В миску сложите крабовые палочки, огурцы, яйца, кукурузу и сухарики. Если салат готовится заранее, сухарики лучше добавить непосредственно перед подачей, чтобы сохранить их хрустящими.

Заправьте салат майонезом, при необходимости посолите. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу же, чтобы сухарики не размякли. Приятного аппетита!

Почему стоит попробовать этот салат?

  • Легко и быстро готовится
  • Идеально подходит для перекуса и праздничного стола
  • Хрустящая текстура сухариков добавляет интересный вкус
  • Сытный и питательный благодаря сочетанию крабовых палочек, яиц и кукурузы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт мочёных яблок в банке: классический способ приготовления сегодня в 2:26

Самый быстрый способ заквасить яблоки: всего 5 минут на подготовку — а вкус будто из деревни

Старинный рецепт квашеных яблок снова становится модным: простые продукты, минимум усилий и неповторимый вкус с лёгким ароматом кваса.

Читать полностью » Используйте рыбные консервы и картофель для заливного пирога сегодня в 2:05

Заливной пирог за 20 минут: как превратить консервы и картошку в сытный обед без лишних хлопот

Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — простой и вкусный рецепт для сытного обеда или перекуса. Узнайте, как приготовить легкое тесто и сочную начинку из доступных продуктов!

Читать полностью » Как запечь курицу в медово-соевом маринаде сегодня в 1:50

Мед и соевый соус: простой маринад, который перевернёт представление о курице

Что скрывает этот рецепт курицы в медово-соевом маринаде? Сочный аромат и золотистая корочка ждут вас в духовке! Узнайте секреты простого приготовления.

Читать полностью » Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы сегодня в 1:26

Яичница с хрустящей корочкой: секрет кроется в одной мелочи

Зелень на сковороде превращает обычную яичницу в ароматное блюдо с хрустящей текстурой. А знаете, почему в Германии продают крашеные яйца круглый год?

Читать полностью » Кабачковый рулет с фаршем запекают в духовке по новому рецепту сегодня в 1:02

Фарш в кабачках как волшебная палочка: быстрый способ выделиться на празднике без лишних затрат

Рулет из кабачков с фаршем — яркая закуска, которая легко готовится и прекрасно смотрится на столе. Узнайте, как сделать его сочным и вкусным в духовке!

Читать полностью » Как приготовить ванильный пудинг сегодня в 0:59

От простой кастрюли до десертного восторга: как ванильный пудинг меняет представление о сладком

Узнайте, как приготовить ванильный пудинг — нежный десерт с кремовой текстурой и ароматом ванили. Легкий рецепт, который украсит любой стол и порадует близких.

Читать полностью » Приготовьте бутерброды с кабачками и помидорами по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 0:47

Бутерброды с кабачками и помидорами: тайный рецепт, который меняет семейный ужин навсегда

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусные бутерброды с кабачками и помидорами — идеальный вариант для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт куриных наггетсов без фастфуда: филе, кляр и обжарка на сковороде сегодня в 0:26

Секрет хрустящей корочки: курица дома получается как в ресторане

Хрустящая курица в кляре за 15 минут: простой рецепт из доступных ингредиентов, который превратит ужин в настоящий праздник вкуса.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — "Автостат"
Спорт и фитнес

Тренеры уточнили, какие мышцы нагружают болгарские сплит-приседы
Туризм

Алтайские водопады: природные чудеса региона
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, как угонщики используют сигнал брелока для кражи машин
Садоводство

Хвощ полевой применяют в народной медицине для здоровья почек
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снижаются с 2025 года — эксперт Игорь Роганов
Садоводство

Подсолнечник Плюшевый мишка подходит для контейнерного выращивания
Культура и шоу-бизнес

Condé Nast объявила о назначении Хлои Малль главным редактором Vogue
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet