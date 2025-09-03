Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Хотите приготовить салат, который удивит гостей и станет вашим любимым блюдом? Попробуйте крабовый салат с сухариками — сочетание нежных крабовых палочек и хрустящих сухариков делает его не только вкусным, но и сытным.

Ингредиенты для 6 порций

Крабовые палочки — 240 г

Яйца — 3 шт.

Огурцы — 2 шт.

Консервированная кукуруза — 300 г

Сухарики — 90 г

Майонез — 4 ст. л.

Как приготовить: пошаговая инструкция

Подготовьте все продукты. Отварите яйца и остудите их. Если крабовые палочки заморожены, разморозьте их. Слейте жидкость из кукурузы. Для сухариков можно взять готовые или сделать их самостоятельно. Майонез подойдет как магазинный, так и домашний.

Снимите пленку с крабовых палочек. Чтобы пленка отходила легче, подержите палочки над паром 1-3 секунды. Нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Огурцы тщательно помойте, отрежьте кончики. Нарежьте сначала вдоль пластинами, затем поперек — соломкой.

Яйца очистите и нарежьте соломкой. Чтобы салат выглядел аккуратно, старайтесь нарезать все ингредиенты одинаковыми по форме и размеру кусочками, ориентируясь на сухарики. В миску сложите крабовые палочки, огурцы, яйца, кукурузу и сухарики. Если салат готовится заранее, сухарики лучше добавить непосредственно перед подачей, чтобы сохранить их хрустящими.

Заправьте салат майонезом, при необходимости посолите. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу же, чтобы сухарики не размякли. Приятного аппетита!

Почему стоит попробовать этот салат?