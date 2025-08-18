Готовьте за 25 минут: как легко создать кулинарный шедевр для праздника

Хотите удивить гостей необычным, но простым в приготовлении блюдом? Этот салат — идеальный вариант! Сочетание крабовых палочек, сладких ананасов и нежного сыра создаёт гармоничный вкус, который покорит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 250 г

Консервированные ананасы — 250 г

Твёрдый сыр — 100 г

Яйца — 4 шт.

Майонез — 50 г

Как приготовить

Крабовые палочки нарежьте кубиками. Ананасы отожмите от лишнего сока и при необходимости измельчите. Яйца сварите вкрутую, охладите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кусочками.

В миске соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут — так он станет ещё вкуснее!

Советы