Готовьте за 25 минут: как легко создать кулинарный шедевр для праздника
Хотите удивить гостей необычным, но простым в приготовлении блюдом? Этот салат — идеальный вариант! Сочетание крабовых палочек, сладких ананасов и нежного сыра создаёт гармоничный вкус, который покорит даже самых взыскательных гурманов.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 250 г
- Консервированные ананасы — 250 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйца — 4 шт.
- Майонез — 50 г
Как приготовить
Крабовые палочки нарежьте кубиками. Ананасы отожмите от лишнего сока и при необходимости измельчите. Яйца сварите вкрутую, охладите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кусочками.
В миске соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут — так он станет ещё вкуснее!
Советы
- Ананасы лучше слегка отжать, чтобы салат не был слишком водянистым.
- Вместо крабовых палочек можно использовать крабовое мясо или креветки — вкус получится более насыщенным.
- Если любите нежную текстуру, сыр лучше натереть, а не резать.
