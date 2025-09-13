Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с крабовыми палочками и авокадо
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:18

Взрыв вкуса: салат с авокадо и крабовыми палочками — шторм, который сметёт скуку

Рецепт салата из авокадо с крабовыми палочками обеспечивает свежий вкус

Представьте: нежный авокадо в дуэте с крабовыми палочками и хрустящим огурцом. Этот салат не только вкусен, но и выглядит как произведение искусства. Идеален для праздника или просто чтобы побаловать себя. Готовится быстро, а результат — wow-эффект гарантирован!

Почему этот салат стоит попробовать?

Он сочетает кремовую текстуру авокадо с нежностью крабовых палочек и свежестью огурца. Заправка из майонеза и лимонного сока добавляет пикантности. Калорийность невысокая, а полезные жиры из авокадо делают блюдо почти диетическим. Даже новички в кулинарии справятся легко!

Ингредиенты

  • Крабовые палочки: 100 г
  • Авокадо: 1 шт.
  • Огурец: 1 небольшой (или половина крупного)
  • Лимонный сок: 1 ст. л.
  • Майонез: 2 ст. л.
  • Черный молотый перец: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты из списка. Нарежьте крабовые палочки небольшими кубиками и отложите. Помойте огурец, обсушите и нарежьте кубиками — тоже отложите.

Разрежьте авокадо пополам вдоль, удалите косточку. Аккуратно извлеките мякоть ложкой, стараясь не повредить кожуру. Сбрызните стенки авокадо и мякоть лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Нарежьте мякоть авокадо кубиками — так салат будет выглядеть аккуратнее. В миске соедините крабовые палочки, авокадо и огурец. Добавьте перец, соль (если нужно) и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте. Заполните половинки авокадо салатом — это оригинальная подача! Украсьте зеленью, например, петрушкой.

