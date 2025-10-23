Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интерьер в стиле стихий
Интерьер в стиле стихий
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:30

Неуют на кухне начинается с мелочей: проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки

Эксперты по интерьеру перечислили факторы, мешающие создать комфортную кухню

Кухня — сердце дома. Здесь не только готовят еду, но и обсуждают важные события, делятся планами и просто наслаждаются уютом. Однако бывает, что вместо удовольствия это помещение вызывает раздражение. Причина чаще всего кроется не в размерах кухни, а в ошибках оформления и организации пространства. Разберём главные причины, почему кухня теряет уют, и как быстро это исправить.

1. Излишняя захламленность

Главный враг уюта — беспорядок. Заваленные столешницы, банки с крупами, посуда на виду и бесконечные мелочи создают ощущение хаоса. Даже красивая мебель и дорогая техника не спасут ситуацию, если на каждом сантиметре лежит что-то лишнее.

Чтобы вернуть чувство простора, нужно регулярно проводить "генеральную ревизию": выбрасывать просроченные продукты, убирать дублирующую посуду и неиспользуемые приборы.

Помогут органайзеры для ящиков, вертикальные подставки для крышек и кастрюль, рейлинги для подвешивания утвари. Эти простые аксессуары освобождают рабочие поверхности и делают кухню визуально просторнее.

Совет: используйте правило "чистой столешницы" — после готовки на ней должно оставаться только то, чем вы пользуетесь ежедневно.

2. Избыток тёмных оттенков

Тёмные цвета придают интерьеру глубину, но в избытке они делают помещение мрачным и тесным. Особенно это заметно в маленьких кухнях, где каждая тень усиливает ощущение замкнутости.

Освежить пространство можно без глобального ремонта. Достаточно добавить светлый текстиль, заменить тёмные шторы на полупрозрачные, выбрать белую или пастельную посуду.

Если стены или гарнитур менять не планируется, создайте контраст: добавьте светлую мебель, яркие акценты или металлические детали. Например, медная посуда и латунные ручки красиво сочетаются с глубокими цветами и оживляют интерьер.

3. Недостаток света

Освещение — один из важнейших факторов уюта. Без света даже идеально убранная кухня выглядит уныло. Если естественного освещения недостаточно, важно продумать систему подсветки.

Помимо центрального источника, установите светильники над рабочей зоной и над обеденным столом. Отличное решение — светодиодные ленты под навесными шкафами, которые дают мягкое, рассеянное сияние.

Не стоит закрывать окна плотными шторами: они блокируют солнечный свет. Лучше выбрать лёгкие занавески из льна или тюля, которые пропускают дневное освещение и делают кухню светлее.

Совет: холодный белый свет подходит для рабочей зоны, а тёплый — для обеденной, где хочется расслабиться.

4. Отсутствие декора

Голые стены и минимализм без акцентов часто лишают кухню индивидуальности. Даже функциональное пространство должно иметь "душу".

Добавьте немного декора — и атмосфера сразу изменится. На стенах отлично смотрятся картины, постеры или декоративные тарелки, на полках — баночки со специями, растения, кулинарные книги.

Текстиль тоже играет большую роль: скатерть, салфетки, полотенца и даже коврик у плиты создают ощущение домашнего тепла.

Главное — не переусердствовать. Лучше выбрать 2-3 акцентных элемента, чем загромоздить всё лишними деталями.

5. Неприятные запахи

Даже красиво оформленная кухня теряет очарование, если в воздухе стоит неприятный запах. Источники могут быть разными: мусорное ведро, раковина, застоявшийся воздух после готовки.

Решение простое — регулярное проветривание и вытяжка. Последняя не только убирает запахи, но и предотвращает оседание жира на поверхностях.

Следите за чистотой фильтров, своевременно выносите мусор и не оставляйте остатки пищи в мойке.

Для приятного аромата можно использовать аромалампу с эфирными маслами, диффузор или просто поставить вазу с сушёными травами - лаванда и мята прекрасно освежают воздух.

Таблица "Проблема → Решение"

Проблема Как исправить Эффект
Захламленность Органайзеры, ревизия посуды Простор и порядок
Темные цвета Светлый текстиль и декор Легкость и уют
Недостаток света Многоуровневое освещение Простор и настроение
Отсутствие декора Добавить акценты и растения Индивидуальность
Неприятные запахи Вытяжка, эфирные масла Чистый воздух

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить всё на виду.
    Последствие: визуальный хаос.
    Альтернатива: использовать закрытые шкафы и контейнеры.

  • Ошибка: выбирать слишком тёмный гарнитур.
    Последствие: кухня кажется меньше.
    Альтернатива: добавьте светлые детали и больше света.

  • Ошибка: забывать про вытяжку.
    Последствие: запахи проникают в ткань и мебель.
    Альтернатива: включайте вытяжку при каждом приготовлении пищи.

А что если кухня маленькая?

Для небольшой кухни особенно важно избегать визуального шума. Откажитесь от лишних деталей, используйте светлые тона, зеркальные поверхности и вертикальное хранение.

Хороший приём — стеклянные дверцы шкафов или открытые полки в сочетании с аккуратными контейнерами. Это создаёт ощущение глубины и облегчает пространство.

FAQ

Как быстро навести уют на кухне?
Уберите всё лишнее со столешниц, зажгите ароматическую свечу и добавьте живые растения — эффект моментальный.

Можно ли сочетать тёмную мебель и светлые стены?
Да, при достаточном освещении такой контраст выглядит элегантно и современно.

Какие растения лучше для кухни?
Подойдут пряные травы — базилик, розмарин, мята. Они не только украшают интерьер, но и пригодятся в готовке.

Как избавиться от неприятных запахов естественным способом?
Поставьте рядом с плитой блюдце с содой или кофейными зёрнами — они отлично поглощают ароматы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трейси Лав: для ухода за шерстяным ковром нельзя использовать вращающуюся щётку пылесоса вчера в 17:35
Уксус и сода творят чудеса: как оживить шерстяной ковёр без химчистки и стресса

Шерстяные ковры служат десятилетиями, но только при правильном уходе. Рассказываем, как чистить их без вреда и вернуть им первозданный вид.

Читать полностью » Марк Фельдман: чистить уличные подушки нужно дважды в год — весной и осенью вчера в 16:31
Подушки, которые пережили лето: как вернуть уличной мебели жизнь без химии и нервов

Даже уличные подушки нуждаются в уходе. Узнайте, как очистить их без повреждения ткани и продлить срок службы мебели.

Читать полностью » Эксперты: плитку нужно мыть влажным способом раз в месяц, сухим — каждую неделю вчера в 15:26
Швабра против времени: как заставить плитку сиять, будто её только что уложили

Регулярная уборка плитки не требует усилий, если знать простые приёмы и безопасные средства. Вот как сохранить блеск пола надолго.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как избавиться от плесени на окнах с помощью подручных средств вчера в 14:20
Плесень на окнах? Вот как избавиться от неё и предотвратить повторное появление

Как избавиться от плесени на окнах и предотвратить её появление: простые и безопасные способы, используя доступные средства.

Читать полностью » Как избавиться от желтизны и налета в ванной: эффективный способ с аспирином вчера в 13:17
Чистота без химии: как аспирин поможет вернуть белоснежность ванной комнате

Как вернуть ванне сияющую белизну с помощью обычного аспирина: доступный способ очистки без агрессивных химикатов.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как активированный уголь помогает улучшить воздух и предотвратить плесень вчера в 12:15
Очистит воздух и избавит от плесени: 5 неожиданных способов применения активированного угля

Как активированный уголь может помочь вам в быту: простые и эффективные способы улучшить воздух, сохранить растения и избавиться от запахов.

Читать полностью » Запахи в доме могут сигнализировать о проблемах с сантехникой и бытовой техникой вчера в 11:11
Запахи в доме, которые нельзя игнорировать: когда стоит насторожиться

Почему в доме могут появиться странные запахи и как правильно с ними бороться: от аммиака до канализации — что сигнализирует запах.

Читать полностью » Мастера поделились советами по очищению чайника от накипи без химии вчера в 10:08
Чистый чайник без усилий: как избавиться от накипи с помощью уксуса, соды и лимонной кислоты

Как легко избавиться от накипи в чайнике с помощью подручных средств: лимонная кислота, сода и уксус — что выбрать для вашего чайника.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus возглавили рейтинг подержанных иномарок в России
Культура и шоу-бизнес
Каллум Тернер и Адриа Архона снимутся в философской драме "Alone Together" режиссёра Бена Шаррока
Спорт и фитнес
Лучшая тренировка для контроля над телом и улучшения выносливости — фартлек
Еда
Ассоциация итальянской кухни заявила, что паста e fagioli — символ аутентичного Неаполя
Наука
Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи
Красота и здоровье
Онколог Бамматов: у Маргариты Симоньян высокие шансы полностью вылечиться от рака
ПФО
В центре Пензы сохраняются ограничения на мобильный интернет — заявление Минцифры
Технологии
Microsoft убрала возможность полностью отключать автообновления в Microsoft Store
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet