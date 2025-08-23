Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уютный уголок
Уютный уголок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:12

Атмосфера тепла без камина: свет, который делает дом тёплым и уютным за минуту

Как освещение помогает создать уют и тепло в доме

Я понял, что уют в доме начинается не с мебели, а со света. Сколько бы ни было подушек или красивых деталей, если вечером включить яркую "офисную" лампу холодного белого света, атмосфера мгновенно исчезает.

Тёплый свет как основа

Первым делом я заменил лампочки: вместо холодного белого поставил тёплый, около 2700-3000 К. Этот свет ближе к закатному и напоминает огонь свечей. Вечером он расслабляет, создаёт ощущение тепла и безопасности.

Несколько источников вместо одного

Раньше у нас всегда горела люстра в центре комнаты. Но один мощный источник делает пространство плоским. Я добавил настольные лампы, торшер и подсветку за полками. Теперь можно включить только часть света и менять атмосферу под настроение.

Подсветка как акцент

Мягкая подсветка полок, картин или даже пола у дивана не только создаёт уют, но и делает комнату визуально интереснее. В темноте она работает как декоративный элемент, добавляя тепла и глубины.

Детали, которые решают

Самое удивительное — как сильно на уют влияет направление света. Лампа с абажуром, рассеивающим свет, создаёт мягкую атмосферу. А открытая лампочка, наоборот, добавляет резкости. Даже свечи и гирлянды играют роль: они создают ощущение праздника и уюта без лишних усилий.

Итог

Уютное освещение — это не про дорогие лампы, а про комбинацию тёплого света, разных уровней яркости и умение включать только то, что нужно. Несколько правильно подобранных источников могут сделать дом по-настоящему тёплым и живым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, как визуально увеличить маленькую квартиру с помощью света и цвета сегодня в 2:15

Как визуально увеличить маленькую квартиру: советы дизайнеров

Даже крошечную комнату можно превратить в просторное и уютное место. Пять дизайнерских приемов помогут визуально расширить пространство без перепланировки.

Читать полностью » Васильев: старые двери, окна и сантехнику можно продать и компенсировать расходы на ремонт сегодня в 1:11

Как заработать на ремонте: что делать с остатками стройматериалов

Эксперт рассказал, как вернуть часть денег после ремонта: ненужные стройматериалы можно продать, а оплату работ организовать так, чтобы избежать переплат.

Читать полностью » Шестаков: современные выдвижные системы и модули помогают экономить место на кухне сегодня в 0:37

Чистая столешница и всё под рукой: секреты грамотной организации кухни

Порядок на кухне — это не про уборку, а про комфорт и ритуалы. Эксперты рассказывают, как даже маленькую кухню превратить в удобное и стильное пространство.

Читать полностью » Сезон пауков длится с сентября до октября: как защитить дом апельсиновыми корками вчера в 23:19

Пауки не выносят этого запаха: простой трюк с апельсином защитит ваш дом

Начался сезон пауков? Не пускайте их в дом с помощью апельсиновых корок! Узнайте, как цитрусовый аромат отпугивает пауков и как правильно использовать корки для защиты.

Читать полностью » Лавровый лист помогает отпугнуть мух, комаров и муравьёв в доме вчера в 22:07

Надоели муравьи? Сделайте это с лавровым листом, и они исчезнут навсегда

Забудьте про насекомых! Узнайте, как лавровый лист поможет от мух, комаров и муравьев. Эффективные и безопасные способы применения для дома.

Читать полностью » Дверные ручки и выключатели названы главными источниками микробов в квартире вчера в 21:03

Хватит тратить деньги на чистящие средства: секрет отельной чистоты раскрыт

Мечтаете о чистоте, как в отеле? Эксперты раскрыли секрет: важна не химия, а порядок уборки. Начните с обработки дверных ручек и выключателей, затем зеркала и завершите полом.

Читать полностью » WHO: изоляция и освещённость помогают защитить дом от летучих мышей вчера в 20:16

Летучие мыши облюбовали ваш дом? 3 шага, которые навсегда избавят от незваных гостей

Защитите свой дом от нежелательных гостей! Узнайте о простых и эффективных методах защиты от летучих мышей, без вреда для животных и окружающей среды.

Читать полностью » Эксперты назвали вещи, которые мешают здоровому сну в спальне вчера в 19:52

Всего 5 шагов к спокойному сну: что убрать из спальни прямо сегодня

Спальня должна быть зоной отдыха, а не складом вещей. 5 предметов мешают вам спать спокойно, и только одна деталь сделает комнату по-настоящему уютной.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Метеорологи предупредили москвичей о затяжной прохладе
ЮФО

Падение дрона в Ростовской области вызвало задержание около 40 поездов
Авто и мото

Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал
Наука и технологии

Киборг-медузы: ученые превращают морских обитателей в биоразведчиков для изучения океана
Мир

"Газпром Армения" сообщил о возобновлении транзита российского газа
Питомцы

Несогласованность в правилах вызывает стресс у собак
Спорт и фитнес

Аржаков объяснил, что причина боли после тренировок — микроповреждения мышечных волокон и воспаление
Садоводство

Никита Чаплин предупреждает: какие работы на даче обязательны даже в непогоду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru