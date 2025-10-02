Сыпь на ладонях и жар: вирус Коксаки накрывает детей волной неожиданных симптомов

В последние недели родители в разных регионах России все чаще сообщают о случаях заражения детей вирусом Коксаки. Несмотря на то что болезнь известна давно, её вспышки вызывают беспокойство, особенно среди семей с маленькими детьми. Причина тревоги проста: симптомы вируса очень разнообразны и нередко напоминают другие болезни, из-за чего диагностика становится затруднительной.

"Симптомы вируса Коксаки похожи на герпес, на простудные вещи, на ОРВИ, на что-то, что связано с кишечником, головные боли, боли в мышцах, все что угодно. Основным проявлением являются пятнышки, сыпь на ладонях, подошвах у детей. И дети тяжело болеют. У взрослых проходит легче, как простуда. Есть желудочно-кишечные симптомы. Поскольку это все-таки энтеровирус, может быть тошнота, рвота, расстройство кишечника. Привозят с отдыха, из Турции, где море, может быть некачественная еда. Передается воздушно-капельным путем", — рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Чем опасен вирус Коксаки

Главная сложность инфекции — её многообразные проявления. У детей болезнь может протекать тяжело: появляется сыпь, высокая температура, тошнота и боль в животе. Взрослые чаще переносят её в лёгкой форме, как простуду. Однако именно дети составляют основную группу риска.

Вирус передается несколькими путями: воздушно-капельным, через воду, еду и грязные руки. Именно поэтому вспышки часто фиксируют после летних поездок в жаркие страны.

Сравнение: течение болезни у детей и взрослых