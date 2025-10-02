Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вирус Коксаки у детей
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:18

Сыпь на ладонях и жар: вирус Коксаки накрывает детей волной неожиданных симптомов

Иммунолог Владислав Жемчугов: вирус Коксаки вызывает тяжёлые формы болезни у детей

В последние недели родители в разных регионах России все чаще сообщают о случаях заражения детей вирусом Коксаки. Несмотря на то что болезнь известна давно, её вспышки вызывают беспокойство, особенно среди семей с маленькими детьми. Причина тревоги проста: симптомы вируса очень разнообразны и нередко напоминают другие болезни, из-за чего диагностика становится затруднительной.

"Симптомы вируса Коксаки похожи на герпес, на простудные вещи, на ОРВИ, на что-то, что связано с кишечником, головные боли, боли в мышцах, все что угодно. Основным проявлением являются пятнышки, сыпь на ладонях, подошвах у детей. И дети тяжело болеют. У взрослых проходит легче, как простуда. Есть желудочно-кишечные симптомы. Поскольку это все-таки энтеровирус, может быть тошнота, рвота, расстройство кишечника. Привозят с отдыха, из Турции, где море, может быть некачественная еда. Передается воздушно-капельным путем", — рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Чем опасен вирус Коксаки

Главная сложность инфекции — её многообразные проявления. У детей болезнь может протекать тяжело: появляется сыпь, высокая температура, тошнота и боль в животе. Взрослые чаще переносят её в лёгкой форме, как простуду. Однако именно дети составляют основную группу риска.

Вирус передается несколькими путями: воздушно-капельным, через воду, еду и грязные руки. Именно поэтому вспышки часто фиксируют после летних поездок в жаркие страны.

Сравнение: течение болезни у детей и взрослых

Категория Основные проявления Тяжесть
Дети Сыпь на ладонях и стопах, высокая температура, боли в животе, рвота Средняя и тяжелая форма, нередко с осложнениями
Взрослые Слабость, головная боль, легкая температура, иногда кишечные расстройства Легкая форма, напоминает ОРВИ

Советы шаг за шагом: что делать родителям

  1. При первых признаках температуры у ребенка давать жаропонижающие средства, кроме аспирина (он противопоказан до 15 лет).

  2. Использовать свечи с противовоспалительными препаратами при тошноте и невозможности принимать лекарства внутрь.

  3. Обеспечить ребенку покой, обильное питье и щадящую диету.

  4. При сыпи и высокой температуре обращаться к врачу для точной диагностики.

  5. Использовать аптечные экспресс-тесты на вирусные инфекции по назначению специалиста.

"Я всегда это советую, если высокая температура у ребенка, надо не давать ей расти, потому что высокая температура — это как раз признак активности вируса. Большая вероятность в этом случае получить осложнения", — отметил Жемчугов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать сыпь на руках и ногах → риск спутать Коксаки с аллергией или герпесом → альтернатива: срочный визит к педиатру.

  • Снижать температуру аспирином у детей → опасность синдрома Рея → альтернатива: ибупрофен или парацетамол.

  • Пытаться лечить только народными средствами → затяжное течение болезни → альтернатива: сочетание медикаментов и поддерживающей терапии.

А что если вирус протекает бессимптомно?

У некоторых детей и взрослых заболевание может проходить скрыто. Такие люди становятся переносчиками, заражая окружающих. Поэтому при появлении болезни в детском коллективе стоит уделять особое внимание гигиене и временно ограничивать контакты.

FAQ

Как понять, что это именно вирус Коксаки?
Характерная сыпь на ладонях и стопах — главный признак. Но диагноз подтверждается только тестами.

Сколько длится болезнь?
У детей обычно 7-10 дней, у взрослых — быстрее. Однако слабость может сохраняться дольше.

Можно ли заразиться повторно?
Да, так как существует несколько разновидностей вируса Коксаки.

