Кран в ванной
Кран в ванной
© Designed by Freepik by Dragana_Gordic is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:28

Гигиена спасает: тюменцам рассказали, как не подхватить вирус Коксаки

Тюменский Роспотребнадзор сообщил об отсутствии вируса Коксаки в регионе

Несмотря на сообщения о случаях заболевания вирусом Коксаки в разных регионах России, в Тюменской области ситуация остаётся спокойной. Об этом URA. RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вируса в регионе нет, но меры предосторожности остаются

"Соблюдение правил личной и общественной гигиены позволяет свести к минимуму риск заражения. Необходимо регулярно мыть руки с мылом, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, покупать продукты только в санкционированных местах, купаться в разрешенных местах и избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекций", — рассказали в ведомстве.

По данным специалистов, вирус Коксаки передается через воду, еду, грязные руки и бытовые предметы, включая детские игрушки. Поэтому особое внимание стоит уделять гигиене детей и мест общего пользования.

Что известно о ситуации в других регионах

Ранее сообщалось, что вспышки вируса Коксаки зафиксированы в нескольких российских субъектах. Предполагается, что источником распространения могли стать туристы, вернувшиеся с отдыха в тёплых странах во время бархатного сезона.

