Сливки и щепотка специй превратили простую пасту в гастрономический шедевр

Иногда самые простые блюда оказываются самыми уютными. Казалось бы, лапша с маслом — классика, которая не требует дополнений. Но стоит добавить несколько штрихов — и привычное блюдо превращается в настоящее гастрономическое открытие. Именно так и родились спагетти "Ковбой Баттер" — сытные, ароматные и удивительно простые в приготовлении.

В чём секрет "ковбойского" вкуса

Рецепт занимает всего 20 минут, но результат впечатляет. В основе — сливочное масло, которое соединяют с яркими акцентами: лимонным соком, чесночной солью, копчёной паприкой, горчицей и травами. Для нежности добавляют жирные сливки, а для лёгкой остроты — щепотку кайенского и хлопья красного перца.

Процесс прост:

Приготовить ароматное масло и дать ему настояться (лучше — ночь).

Отварить спагетти до "аль денте", сохранив немного воды от варки.

Растопить масло, добавить сливки и специи.

Соединить с пастой и водой, в которой она варилась.

Советы от сообщества Allrecipes

Поклонники Allrecipes отмечают, что этот рецепт можно адаптировать под себя.

Любители кислинки добавляют помидоры черри или вяленые томаты.

Те, кто хочет больше остроты, увеличивают дозу перца.

Чтобы превратить гарнир в полноценное блюдо, можно дополнить его курицей, креветками, овощами или даже беконом.

Участница сообщества Кейси, например, сделала свою версию с куриной колбасой, цуккини, обжаренным луком и шпинатом. Другие рекомендуют подать пасту с чесночным хлебом, отварной брокколи или спаржей.

Почему это блюдо любят

Для тех, кто вынужден избегать томатных соусов из-за проблем с желудком, "Ковбой Баттер" становится настоящим спасением. А для гурманов это отличная возможность поэкспериментировать и каждый раз получать новый вкус, меняя лишь дополнительные ингредиенты.

Таким образом, паста "Ковбой Баттер" — это не просто новый рецепт, а универсальная основа, которую можно бесконечно дополнять, создавая свои кулинарные вариации.