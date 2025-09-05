Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Сливки и щепотка специй превратили простую пасту в гастрономический шедевр

Allrecipes: спагетти "Ковбой Баттер" готовятся за 20 минут

Иногда самые простые блюда оказываются самыми уютными. Казалось бы, лапша с маслом — классика, которая не требует дополнений. Но стоит добавить несколько штрихов — и привычное блюдо превращается в настоящее гастрономическое открытие. Именно так и родились спагетти "Ковбой Баттер" — сытные, ароматные и удивительно простые в приготовлении.

В чём секрет "ковбойского" вкуса

Рецепт занимает всего 20 минут, но результат впечатляет. В основе — сливочное масло, которое соединяют с яркими акцентами: лимонным соком, чесночной солью, копчёной паприкой, горчицей и травами. Для нежности добавляют жирные сливки, а для лёгкой остроты — щепотку кайенского и хлопья красного перца.

Процесс прост:

  • Приготовить ароматное масло и дать ему настояться (лучше — ночь).
  • Отварить спагетти до "аль денте", сохранив немного воды от варки.
  • Растопить масло, добавить сливки и специи.
  • Соединить с пастой и водой, в которой она варилась.

Советы от сообщества Allrecipes

Поклонники Allrecipes отмечают, что этот рецепт можно адаптировать под себя.

  • Любители кислинки добавляют помидоры черри или вяленые томаты.
  • Те, кто хочет больше остроты, увеличивают дозу перца.
  • Чтобы превратить гарнир в полноценное блюдо, можно дополнить его курицей, креветками, овощами или даже беконом.

Участница сообщества Кейси, например, сделала свою версию с куриной колбасой, цуккини, обжаренным луком и шпинатом. Другие рекомендуют подать пасту с чесночным хлебом, отварной брокколи или спаржей.

Почему это блюдо любят

Для тех, кто вынужден избегать томатных соусов из-за проблем с желудком, "Ковбой Баттер" становится настоящим спасением. А для гурманов это отличная возможность поэкспериментировать и каждый раз получать новый вкус, меняя лишь дополнительные ингредиенты.

Таким образом, паста "Ковбой Баттер" — это не просто новый рецепт, а универсальная основа, которую можно бесконечно дополнять, создавая свои кулинарные вариации.

