Молоко не так просто, как кажется: что скрывает привычный стакан

Молоко остаётся одним из самых обсуждаемых продуктов: одни считают его незаменимым источником кальция и белка, другие — причиной проблем с пищеварением. Учёные продолжают изучать, чем молоко действительно полезно и стоит ли искать ему альтернативы.

Состав и польза

Молоко — это сложный коктейль из белков (казеин и сывороточные), жиров, углеводов (лактоза), витаминов (A, D, группы B, фолиевая кислота) и минералов (кальций, фосфор, калий, магний). В нём более 400 различных жирных кислот и целый набор ферментов. Такой состав делает его ценным продуктом для костей, мышц и работы кишечника. Исследования показывают: регулярное потребление молочных продуктов снижает риск остеопороза у женщин.

Эволюционное исключение

Большинство млекопитающих теряют способность усваивать молоко после периода вскармливания: фермент лактаза перестаёт вырабатываться. У древних людей происходило то же самое, пока примерно 5-10 тысяч лет назад не появилась генетическая мутация, позволяющая сохранять активность лактазы и во взрослом возрасте. Это свойство называется персистенцией лактазы.

Сегодня оно распространено среди европейцев: только 10-15% плохо переносят молоко. А вот среди азиатов и африканцев непереносимость встречается гораздо чаще — до 90%. Тем не менее большинство людей с лактазной недостаточностью могут употреблять небольшие порции молочных продуктов без проблем.

Пастеризация и безопасность

Сырое молоко часто преподносят как более "полезное", но это миф. Оно может содержать бактерии, вирусы и паразитов, опасных для здоровья. Пастеризация делает молоко безопасным, почти не снижая его ценности. По данным канадских исследований, при нагреве уменьшается количество некоторых витаминов (например, фолиевой кислоты и B12), но эти потери несущественны для разнообразного рациона.

Коровье, козье или растительное?

• Козье молоко действительно легче переваривается за счёт другого набора белков, но оно не менее аллергенное и не имеет доказанных преимуществ перед коровьим.

• Растительное молоко (соевое, овсяное, миндальное) формально не является молоком. В нём меньше белка, кальция и витаминов, поэтому заменить коровье оно не может. Такие напитки можно употреблять ради вкуса или при непереносимости лактозы. В отдельных случаях их советуют людям с гипертонией, но особой пользы для здорового человека они не несут.

Итог

Коровье молоко остаётся доступным источником белка, кальция и витаминов. Если нет непереносимости лактозы, отказываться от него в пользу козьего или растительного нет смысла. Пастеризованное молоко безопаснее сырого, а по питательности отличается незначительно.