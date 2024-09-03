Число заболеваний COVID-19 за прошедшую неделю выросло на 20%

За прошедшую неделю в России уровень заболеваемости ковидом вырос на 20%, а число госпитализаций поднялось на 52,3%. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за инфекцией.
Количество госпитализаций увеличилось в 45 субъектах РФ, а заболеваемость — в 67 регионах страны.
По данным штаба, за неделю вылечились 17 503 человека, инфицированных коронавирусом, что на 34,8% больше, чем за предыдущую неделю, 28 человек умерли.
На прошлой неделе после COVID-19 выздоровели 17 503 человека. Это на 34,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Фото: сайт министерства здравоохранения РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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