Действующий глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен вернуться к исполнению своих рабочих обязанностей в этот вторник после того, как провёл некоторое время в изоляции по причине тяжёлой острой респираторной инфекции COVID-19. Об этом стало известно из размещённого расписания 46-ого президента Штатов, информирует РИА Новости.

Как сообщается, действующий президент США собирается во вторник выйти из собственного дома, расположенного в городе в округе Сассекс, штате Делавэр, после чего прибыть в официальную резиденцию президента Соединённых Штатов Америки, которая находится в Вашингтоне. По приезде у него должна состояться официальная встреча.

Не так давно 46-ой президент Штатов заболел тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19. По этой причине он пребывал в изоляции и не мог являться на публику. Известно, что заболевший коронавирусом Джо Байден располагался в тот момент в Делавэре, который находится в Срединно-Атлантическом регионе Соединённых Штатов. Республиканцы выставили требование, чтобы власть давала хоть какие-то доказательства того, что действующий президент жив.

В начале текущей недели демократ Камала Харрис сообщила, что Джо Байден идёт на поправку. По поводу его здоровья высказался и лечащий врач. По его словам, у действующего президента Соединённых Штатов Америки уже практически отсутствуют какие-либо симптомы тяжёлой острой респираторной инфекции.

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