Лихорадка и усталость: специалисты рассказали, как обстоят дела с новым штаммом коронавируса в России

Вирусолог Альтштейн: за последние четыре недели в РФ наблюдается рост заболеваемости COVID

Новый всплеск COVID-19 в России может быть связан со штаммом FLiRT, по словам кандидата медицинских наук Ольги Зыковой. Она отметила, что этот вариант вируса может оказаться более заразным и лучше преодолевать иммунную защиту, но серьезного увеличения числа случаев специалисты пока не предвидят.

Последние четыре недели в России наблюдается умеренный рост заболеваемости, связанный с появлением новых вариантов вируса, подчеркнул вирусолог Анатолий Альтштейн.

Иммунолог Николай Крючков указал на распространение различных форм омикрон-штамма, среди которых FLiRT может стать доминирующим.

Владимир Болибок, специалист по иммунологии, выделил следующие симптомы FLiRT: повышенная температура, лихорадка, кашель, заложенность носа и насморк. В некоторых случаях возможна потеря вкуса и обоняния, характерные для первых вариантов вируса.

Список общих признаков COVID-19 включает лихорадку, кашель, одышку, усталость, мышечные боли, головную боль, потерю вкуса или обоняния, боль в горле, насморк, тошноту и диарею, сообщает МедикФорум.

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