Головная боль и слабость: список симптомов, которые объединяют грипп, простуду и COVID-19

Несмотря на то что о COVID-19 говорят реже, чем во времена пандемии, коронавирус по-прежнему присутствует в эпидемиологическом поле России и вызывает заболевания, клиническая картина которых может быть трудно отличима от гриппа или обычной простуды. Такие выводы делает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в комментарии для издания msk1. ru.

Как COVID-19 циркулирует сегодня

По словам специалиста, официальная статистика фиксирует устойчивый уровень заболеваемости COVID-19, сопоставимый с сезонными вспышками гриппа, но значительно ниже пиков предыдущих лет. При этом реальное число случаев может быть выше за счёт недоучёта малосимптомных инфекций и тех, кто не обращается за медицинской помощью.

Иммунолог отмечает, что коронавирус продолжает циркулировать в популяции, хотя его распространённость в разных регионах может варьироваться: где-то COVID-19 встречается чаще гриппа, где-то реже, но в целом показатели остаются значительными.

Новые штаммы и их симптомы

В текущем эпидсезоне 2026 года доминируют варианты коронавируса линии "омикрон". Эти штаммы очень близки друг к другу и чаще всего вызывают стертую, малосимптомную клиническую картину. Однако, как предупреждает Крючков, легкое течение не означает отсутствие риска: вирус по-прежнему может вызвать и тяжёлое заболевание, и летальные исходы, особенно у уязвимых групп.

К симптомам, характерным для новых штаммов, относят:

насморк и боль в горле,

повышение температуры и сильная слабость,

головная и мышечная боль,

иногда желудочно-кишечные симптомы, включая диарею,

озноб и общую интоксикацию.

Такая клиника часто напоминает как обычную простуду, так и грипп, что затрудняет диагностику без лабораторного тестирования.

Отличия от гриппа и простуды

Крючков подчёркивает, что ни по одному из перечисленных симптомов нельзя с уверенностью отличить COVID-19 от других ОРВИ. Клинически они часто совпадают, особенно на ранних этапах заболевания. Поэтому врачи рекомендуют не ориентироваться только на субъективные ощущения, а при подозрении на инфекцию обращаться за тестированием, особенно если симптомы усугубляются или сохраняются дольше нескольких дней.

Вакцинация как ключ к защите

Одним из главных инструментов защиты от тяжёлого течения инфекции иммунолог называет вакцинацию. Несмотря на ограниченную доступность некоторых вакцин, он настоятельно рекомендует прививаться перед началом сезона респираторных инфекций, особенно людям из групп риска — пожилым, с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Крючков считает, что оптимальной стратегией может быть ревакцинация два раза в год, что позволит держать иммунный ответ на необходимом уровне в периоды повышенного риска заражения.