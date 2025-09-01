Когда лечение становится приговором: трагедия пандемии COVID-19
Представьте: пандемия COVID-19 унесла миллионы жизней, но что, если главная угроза скрывалась не в самом вирусе, а в методах его лечения? Новое исследование специалистов из Северо-Западного университета США раскрывает неожиданную правду. Давайте разберёмся, что именно выяснили учёные и как это может изменить подход к терапии.
Анализ данных с помощью ИИ
Исследователи проанализировали данные 585 пациентов, используя технологии искусственного интеллекта. Из них 190 человек были госпитализированы с COVID-19, и многие страдали от хронических заболеваний лёгких. Это позволило получить объективные insights о причинах смертности.
Не вирус, а осложнения терапии
Ключевой вывод исследования: смертельные исходы чаще всего вызывал не "цитокиновый шторм", как считалось раньше, а именно осложнения от лечения. Напомним: цитокиновым штормом (гиперцитокинемией) называют воспалительную реакцию организма, при которой в крови повышается уровень цитокинов.
Последние являются белками, отвечающими за связь клеток организма друг с другом. Они должны контролировать инфекцию, подавлять способность патогенных микроорганизмов размножаться. Но когда происходит сбой, их вырабатывается чересчур много, и иммунитет начинает истреблять не патогены, а собственные клетки и органы.
Выяснилось, что главными причинами летальности стали:
- пневмония у пациентов, подключённых к искусственной вентиляции лёгких.
- вторичные внутрибольничные бактериальные инфекции.
Эти осложнения оказывались куда опаснее, чем прямое воздействие вируса.
Что советуют эксперты
Учёные подчёркивают: крайне важно оперативно выявлять эти вторичные недуги и вовремя начинать их лечение. Это заметно повысит шансы на выживание у тяжёлых пациентов. Такой подход может спасти жизни и предотвратить трагедии в будущем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru