Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Штамм коронавируса SARS-CoV-2
Штамм коронавируса SARS-CoV-2
© wearecovert.com by Covert is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:39

Когда лечение становится приговором: трагедия пандемии COVID-19

Анализ данных показал осложнения лечения COVID-19 превышают смертность от вируса

Представьте: пандемия COVID-19 унесла миллионы жизней, но что, если главная угроза скрывалась не в самом вирусе, а в методах его лечения? Новое исследование специалистов из Северо-Западного университета США раскрывает неожиданную правду. Давайте разберёмся, что именно выяснили учёные и как это может изменить подход к терапии.

Анализ данных с помощью ИИ

Исследователи проанализировали данные 585 пациентов, используя технологии искусственного интеллекта. Из них 190 человек были госпитализированы с COVID-19, и многие страдали от хронических заболеваний лёгких. Это позволило получить объективные insights о причинах смертности.

Не вирус, а осложнения терапии

Ключевой вывод исследования: смертельные исходы чаще всего вызывал не "цитокиновый шторм", как считалось раньше, а именно осложнения от лечения. Напомним: цитокиновым штормом (гиперцитокинемией) называют воспалительную реакцию организма, при которой в крови повышается уровень цитокинов.

Последние являются белками, отвечающими за связь клеток организма друг с другом. Они должны контролировать инфекцию, подавлять способность патогенных микроорганизмов размножаться. Но когда происходит сбой, их вырабатывается чересчур много, и иммунитет начинает истреблять не патогены, а собственные клетки и органы.

Выяснилось, что главными причинами летальности стали:

  • пневмония у пациентов, подключённых к искусственной вентиляции лёгких.
  • вторичные внутрибольничные бактериальные инфекции.

Эти осложнения оказывались куда опаснее, чем прямое воздействие вируса.

Что советуют эксперты

Учёные подчёркивают: крайне важно оперативно выявлять эти вторичные недуги и вовремя начинать их лечение. Это заметно повысит шансы на выживание у тяжёлых пациентов. Такой подход может спасти жизни и предотвратить трагедии в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо сегодня в 22:45

Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Палеонтологи описали новый род гигантских пресноводных черепах из раннего палеоцена Колорадо, раскрывая важные детали выживания видов после массового вымирания.

Читать полностью » Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э. сегодня в 18:51

Земледелие 9000 лет назад: что скрывает забытый остров в Эгейском море

Археологические раскопки на турецком острове Гёкчеада открыли древнейшее земледельческое поселение в Эгейском море, переворачивающее представления о ранней колонизации. Что скрывают круглые дома возрастом 9000 лет?

Читать полностью » Иммунная система связана с психическим здоровьем детей с хроническими болезнями сегодня в 17:44

Тайная связь иммунитета и детских страхов: что скрывают воспалительные белки

Новое исследование Университета Ватерлоо показывает связь между иммунной системой и рисками эмоциональных нарушений у детей с хроническими болезнями. Открытие может помочь в ранней диагностике и профилактике.

Читать полностью » Вулканы влияли на революции в Европе 1250-1860 гг по данным историков 02.09.2025 в 16:34

Вулканы как предвестники революций: когда природа готовит удар по обществу

Могли ли вулканы и солнце спровоцировать революции в Европе? Исследование связывает извержения и активность солнца с ростом бунтов в 1250–1860 гг. Ключ: цены на зерно и климатические сдвиги.

Читать полностью » Ученые выявили 13-летнюю засуху, погубившую цивилизацию майя сегодня в 16:37

Засуха, которая стерла империю майя: что скрывает древний сталагмит

Засухи могли разрушить цивилизацию майя? Исследование сталагмитов раскрывает климатические тайны 1000-летней давности. Археология, климат, майя

Читать полностью » Ученые выявили особенности мантии Марса по данным сейсмических исследований сегодня в 16:31

Глубины Марса хранят фрагменты древних катастроф — что скрывает мантия планеты

В глубинах Марса нашли следы древних катастроф: огромные фрагменты от столкновений с протопланетами. Исследование раскрывает тайны мантии и будущее изучения планет Солнечной системы.

Читать полностью » Учёные выявили механизм поддержки Гималаев через пластичную мантию Земли сегодня в 16:25

Земля трещит под грузом Гималаев: что скрывает пластичный йогурт глубин

Новое исследование переворачивает 100-летнюю теорию поддержки Гималаев. Что скрыто под вершинами? Геология, тектоника, мантия — загадки глубин Земли.

Читать полностью » Ученые раскрыли генетические секреты приручения лошадей: ключевые гены и их роль сегодня в 15:26

От диких скакунов до верных друзей: генетика приручения лошадей раскрыта – это важно знать

Ученые раскрыли генетические изменения, превратившие диких лошадей в ручных 4500 лет назад. Ключевую роль сыграли гены ZDPM1 и GSDMC, отвечающие за нрав и координацию.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты рассказали, когда и как правильно обрезать малину осенью
Еда

Эксперт: помидоры быстрее портятся рядом с яблоками и бананами
Красота и здоровье

Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью
Красота и здоровье

New York Post: классические позы в сексе помогают сжигать сотни ккал у мужчин и женщин
Туризм

Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя
Еда

Нутрициолог предупредила о риске накопления нитратов в поздних овощах при неправильном хранении
Авто и мото

Шины летней резины издают гул: причины по исследованиям шинных производителей
Дом

Учёные напомнили, что мусорные ведра и влажная почва в горшках привлекают мошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet