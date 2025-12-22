Крым сталкивается с новой волной COVID-19: пневмония и диарея — что скрывают новые штаммы вируса

В последние недели в Крыму наблюдается изменение клинической картины COVID-19: новые штаммы вируса чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а осложнения, такие как пневмония, становятся более агрессивными и труднее поддаются лечению. Об этом сообщила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова в эфире радио "Спутник в Крыму".

Новые проявления COVID-19

Абдурашидова подчеркнула, что вирусы обладают уникальной способностью к быстрой мутации, что делает их особенно сложными для лечения и адаптации под новые формы.

"Вирусы — это самые умные существа на планете, способные мутировать ежедневно, поэтому под них очень тяжело подстроиться", — отметила врач.

Несмотря на то, что ковид не ушел, его проявления изменились, и теперь заболевание может вызывать новые, нетипичные симптомы.

Одним из таких симптомов является поражение желудочно-кишечного тракта. По словам Абдурашидовой, пациенты стали чаще жаловаться на диарею и рвоту, что раньше не было таким распространенным признаком заболевания. Также среди осложнений у нынешних штаммов коронавируса выявляются фарингиты и пневмонии.

Пневмония стала агрессивной

"К сожалению, пневмонии при ковиде сейчас стали более агрессивными и тяжелее поддаются лечению", — поделилась наблюдениями врач.

По её словам, осложнения в виде пневмонии значительно ухудшают прогнозы и требуют более интенсивного лечения. Это связано с тем, что новые штаммы вируса обладают большей вирулентностью и могут вызывать более тяжелые повреждения легочной ткани.

Лечение COVID-19 в Крыму

Несмотря на изменения в характере заболевания, в Крыму научились эффективно бороться с ковидом.

"Во-первых, разработали специфическую противовирусную терапию, которая нам помогает. Она есть в двух формах: для перорального приема и для внутривенного ведения", — рассказала Абдурашидова.

Для ослабленных и тяжелых пациентов используются внутривенные формы препаратов, а тем, кто способен принимать лекарства в таблетках, дают пероральные средства.

Таким образом, несмотря на новые вызовы, связанные с более агрессивными проявлениями коронавируса, медицинские специалисты в Крыму уверенно справляются с заболеванием, применяя разработанные методы лечения и своевременно адаптируя терапию под меняющиеся условия.