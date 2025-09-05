Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:17

Коронавирус не сдаётся: в Свердловской области фиксируют всплеск

В Свердловской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 20% — Роспотребнадзор

За последнюю неделю в регионе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 20%, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Текущая динамика

  • В среднем еженедельный прирост составляет около 6%,

  • но на прошлой неделе показатель достиг 20%.

  • При этом среднегодовой уровень заболеваемости не превышен.

Какие штаммы выявляют

Сейчас фиксируются варианты вируса, включая штамм "Стратус", относящийся к разновидности "Омикрона".
Эксперты отмечают, что:

  • новые штаммы не вызывают более тяжёлого течения болезни,

  • их заразность также не выше прежних.

Симптомы заболевания

Заведующая инфекционным отделением № 6 ГКБ № 40 Анна Овчинникова уточнила, что проявления COVID-19 сегодня почти не отличаются от обычных ОРЗ:

  • насморк,

  • кашель,

  • боль в горле,

  • потеря обоняния встречается всё реже.

У детей до года заболевание чаще всего сопровождается высокой температурой — до 39°С.

