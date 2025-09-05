Коронавирус не сдаётся: в Свердловской области фиксируют всплеск
За последнюю неделю в регионе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 20%, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
Текущая динамика
-
В среднем еженедельный прирост составляет около 6%,
-
но на прошлой неделе показатель достиг 20%.
-
При этом среднегодовой уровень заболеваемости не превышен.
Какие штаммы выявляют
Сейчас фиксируются варианты вируса, включая штамм "Стратус", относящийся к разновидности "Омикрона".
Эксперты отмечают, что:
-
новые штаммы не вызывают более тяжёлого течения болезни,
-
их заразность также не выше прежних.
Симптомы заболевания
Заведующая инфекционным отделением № 6 ГКБ № 40 Анна Овчинникова уточнила, что проявления COVID-19 сегодня почти не отличаются от обычных ОРЗ:
-
насморк,
-
кашель,
-
боль в горле,
-
потеря обоняния встречается всё реже.
У детей до года заболевание чаще всего сопровождается высокой температурой — до 39°С.
