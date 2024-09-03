В России командира ВСУ хотят на всю жизнь отправить в тюрьму за преступления против РФ

Прокурор просит, чтобы командира 27-ракетной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрий Храпача приговорили заочно к пожизненному сроку. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
Отмечается, что Храпач отдавал приказы по нанесению ракетных ударов по войсковым частям, которые находятся в Белгородской области.
"Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - заявил прокурор во время заседания суда.
Сторона обвинения заявляет, что командир украинской армии для устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти отдавал приказы по нанесению ударов по расположению военных в белгородской области. В материалах дела говорится, что таких атаки было четыре. В результате действий Храпача погибло и пострадало огромное количество людей.
Фото: pxhere.com
Гросси встретился с Зеленским
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провёл встречу с Владимиром Зеленским в Киеве, в ходе которой он обсудил вопросы, касающиеся Курской атомной электростанции, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова Гросси.
Британия выделила миллиард фунтов в помощь Украине
Великобритания и восемь её партнёров вложили свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был основан в 2022 году, как сообщает британское министерство обороны. Данная информация была озвучена на фоне визита в Лондон министра обороны Украины Рустема Умерова во вторник.
Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали
Игорь Николаев напомнил, что знаменитому хиту Михаила Шуфутинского "3 сентября" исполняется 30 лет.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.