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Прокурор требует заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ Храпача
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В России командира ВСУ хотят на всю жизнь отправить в тюрьму за преступления против РФ

Прокурор требует заочно приговорить к пожизненному сроку командира ВСУ Храпача

Прокурор просит, чтобы командира 27-ракетной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрий Храпача приговорили заочно к пожизненному сроку. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.

Отмечается, что Храпач отдавал приказы по нанесению ракетных ударов по войсковым частям, которые находятся в Белгородской области.

"Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - заявил прокурор во время заседания суда.

Сторона обвинения заявляет, что командир украинской армии для устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти отдавал приказы по нанесению ударов по расположению военных в белгородской области. В материалах дела говорится, что таких атаки было четыре. В результате действий Храпача погибло и пострадало огромное количество людей.

Фото: pxhere.com

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