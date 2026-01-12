Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:16

Не отдал квартиру по решению суда — готовься к последствиям: объясняет адвокат

Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин

Затянувшееся исполнение судебного решения о передаче недвижимости может обернуться для ответчика куда более серьезными последствиями, чем гражданский спор. В подобных ситуациях речь может зайти не только о компенсации убытков, но и об уголовной ответственности. Об этом агентству "РИА Новости" рассказал адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин, комментируя ситуацию вокруг квартиры в центре Москвы.

Риск ответственности за неисполнение решения суда

Поводом для обсуждения стала история с квартирой в Хамовниках, которую по решению суда необходимо передать Полине Лурье. По словам адвоката, затягивание исполнения такого решения само по себе уже создает правовые риски для стороны, обязанной его выполнить.

Если из-за промедления Лурье понесет убытки, она вправе потребовать их возмещения в гражданско-правовом порядке. Речь может идти, в частности, о расходах, связанных с невозможностью пользоваться жильем или иными финансовыми потерями, возникшими по вине второй стороны.

Когда возможна уголовная статья

Отдельное внимание Жорин уделил ситуации, при которой действия могут выйти за рамки гражданского процесса. По его словам, ключевым фактором становится наличие умысла и стадия исполнительного производства.

"Если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это предусмотрена также уголовная ответственность", — говорится в материале РИА Новости.

Таким образом, оценка поведения должника будет зависеть от выводов судебных приставов и фактических обстоятельств исполнения решения суда. Умышленное игнорирование требований может стать основанием для более жесткой правовой реакции.

Почему адвокат сомневается в эскалации

Несмотря на возможные риски, Сергей Жорин не считает уголовное дело наиболее вероятным сценарием развития событий. Он выразил сомнение, что ситуация дойдет до стадии, при которой будут усмотрены признаки умышленного уклонения от исполнения судебного акта.

По мнению адвоката, подобные дела чаще разрешаются в рамках исполнительного производства и гражданско-правовых механизмов. Однако сама возможность уголовной ответственности, как подчеркнул он, предусмотрена законом и не может быть полностью исключена.

