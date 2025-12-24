Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шок от секрета
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:09

Звонки в Telegram и WhatsApp дошли до суда: ограничения впервые пытаются признать незаконными

Москвич потребовал признать незаконными ограничения звонков в WhatsApp — ТАСС

Вопрос о законности ограничения голосовых звонков в популярных мессенджерах впервые выходит в судебную плоскость. Об этом сообщает ТАСС. В Таганский районный суд Москвы поступил административный иск с требованием признать незаконными действия, связанные с ограничением звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Как уточнили в пресс-службе суда, заявление уже принято к производству, а ответчиками по делу указаны Роскомнадзор и Минцифры РФ.

Что именно требует истец

Согласно материалам суда, заявление подал Константин Вячеславович Ларионов. В документе он просит признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению звонков. Пресс-служба уточнила, что речь идёт о требовании дать правовую оценку действиям и возможному бездействию ведомств, которые, по мнению заявителя, привели к ограничению функционала связи в иностранных мессенджерах.

"Таганский районный суд города Москвы 24 декабря 2025 года принял к производству административное исковое заявление от Ларионова Константина Вячеславовича к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Министерству цифрового развития РФ о признании действий (бездействия) незаконными", — сказали в пресс-службе.

Почему появились ограничения и что говорили власти

Ограничение голосовых звонков в Telegram и WhatsApp в августе 2025 года, Роскомнадзор ранее объяснял борьбой с мошенничеством. В ведомстве заявляли, что меры принимаются на основании материалов правоохранительных органов и носят частичный характер. При этом подчёркивалось, что другие функции мессенджеров не затрагиваются.

В официальном комментарии Роскомнадзора отмечалось, что Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность. В Госдуме на этом фоне заявляли, что владельцы мессенджеров "фактически стали пособниками преступников", а доля атакованных граждан в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ, в свою очередь, не исключало возможность восстановления доступа.

На фоне жалоб пользователей

По данным сервиса "Сбой.рф", 22 декабря на работу мессенджера пожаловался 2681 пользователь. На сайте downdetector.su за сутки было подано более 600 жалоб. Пользователи из России указывали на проблемы с уведомлениями и работой приложения.

