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курьер
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:27

Доставка еды столкнулась с новыми правилами: курьерам придется доказать, что они знают главное о безопасности

Обязательное тестирование курьеров на знание правил дорожного движения способно кардинально изменить ситуацию с безопасностью на городских тротуарах, заявил пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Денис Балакирев. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнул, что ключевым фактором снижения аварийности является не столько ужесточение законов, сколько реальное соблюдение действующих норм, о которых многие доставщики забывают в процессе работы.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 октября курьеры обязаны проходить специализированную проверку на знание ПДД и стандартов сервиса. Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, для допуска к сменам сотрудникам необходимо правильно ответить минимум на восемьдесят процентов вопросов теста.

Эксперт пояснил, что сегодня в правилах четко зафиксирован приоритет пешехода на тротуаре, однако на практике это требование регулярно игнорируется. По его словам, курьеры часто используют звуковые сигналы, чтобы расчистить себе путь, или совершают опасные маневры в толпе, хотя обязаны подстраиваться под скорость пешеходного трафика или спешиваться при возникновении заторов. На фоне этих проблем власти рассматривают новые меры контроля за сотрудниками служб доставки.

"Сталкиваемся с тем, что не все курьеры помнят о том, что есть правило, не всегда его соблюдают в поездке. В правилах дорожного движения четко сказано, что, пересекая автомобильную дорогу, необходимо на зебре спешиться, перейти ее пешком. Независимо от того, едете вы на электросамокате, на электровелосипеде, на любом другом устройстве, которое может использоваться для передвижения по тротуару", — рассказал Балакирев.

Специалист обратил внимание на существующую правовую неопределенность. Многие транспортные средства, используемые доставщиками, превосходят по мощности 250 Вт и могут развивать скорость выше 25 км/ч, однако юридически не всегда классифицируются как мопеды. Это создает "серую зону" в регулировании.

Учитывая рост числа происшествий, эксперты все чаще обсуждают регулирование использования мощных средств индивидуальной мобильности. Также в профессиональном сообществе обсуждается вероятность того, что привычная доставка может претерпеть серьезные изменения в ближайшие годы.

"Значительная доля аварий происходят на зебре, автомобилисты ориентируются на скорость пешехода. Когда внезапно выскакивает кто-то на гораздо большей скорости, это часто приводит к негативным последствиям. Тестирование на ПДД курьеров должно позитивно сказаться на общей ситуации с аварийностью", — добавил специалист.

В качестве успешного примера контроля Балакирев привел опыт кикшеринга, где обучение правилам встроено в процесс регистрации. С этого сезона сервис начал материально стимулировать пользователей за повторную проверку знаний, предоставляя скидки на поездки. Подобный подход, по мнению эксперта, должен быть внедрен повсеместно.

Между тем, общественные дискуссии продолжаются, так как новые правила становятся необходимостью из-за взрывного роста популярности микротранспорта. Одновременно с этим специалисты анализируют, помогут ли жесткие санкции, или же запреты и штрафы не являются окончательным решением проблемы безопасности.

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Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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