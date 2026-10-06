Водительские права для курьеров все ближе: привычная доставка может резко измениться в 2027 году

Введение обязательного тестирования на знание правил дорожного движения для курьеров станет переходным этапом к запуску системы полноценного лицензирования водителей средств индивидуальной мобильности, заявил руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. В комментарии для NewsInfo специалист подчеркнул, что текущий мониторинг позволит оценить готовность профессионального сообщества к новым требованиям, которые могут вступить в силу уже в 2027 году,

Ранее сообщалось, что в столице запускается механизм ежегодной аттестации доставщиков. До 14 октября текущего года представители сервисов могут пройти проверку в добровольном порядке. Однако уже с 15 октября компании планируют ограничивать доступ к заказам для тех сотрудников, которые не подтвердили знание ПДД.

При этом статус водителей для владельцев самокатов обсуждается на государственном уровне уже не первый месяц.

По мнению эксперта, подавляющее большинство курьеров, использующих электросамокаты, не обладают даже базовыми знаниями в области безопасности движения. Крохмаль пояснил, что в сферу доставки зачастую приходят люди без квалификации, выбирая этот вид деятельности из-за более высоких заработков и отсутствия строгой ответственности по сравнению с работой на стройках. Между тем меры контроля за сотрудниками служб доставки становятся необходимостью из-за резкого роста числа происшествий.

"Почти сто перевозчиков фастфуда не знают правил дорожного движения элементарных. Ситуация чудовищная у нас с этим. Причем не только чудовищная, а чудовищная в кубе, учитывая, что количество развозчиков и электросамокатов увеличивается в астрономической прогрессии", — отметил Крохмаль.

Специалист указал на международный опыт, отметив, что в Китае курьеры обязаны сдавать экзамены, сопоставимые с проверками для водителей такси. В России же наблюдается хаотичное развитие рынка СИМ, когда к управлению мощными самокатами допускаются лица без предварительной подготовки.

Стоит отметить, что снижение аварийности невозможно без внедрения жестких административных регламентов. Руководитель системы безопасности считает недопустимым текущее положение дел, при котором любой человек может приступить к оказанию услуг, минуя этап обучения. Эксперты также фиксируют, что новые правила становятся единственным выходом в условиях перенасыщения улиц электротранспортом.

"В следующем году, если не принять жесткие ограничительные меры, будет коллапс в России с этим. Нужно вводить правила знания района, знания правил дорожного движения, знания улиц, знания поведения, этому нужно учить", — подчеркнул эксперт.

По прогнозам специалиста, текущие инициативы московских властей являются подготовительной базой для введения полноценных водительских удостоверений на право управления электросамокатами. В то же время проблема ДТП остается актуальной, так как инфраструктура не всегда успевает за темпами распространения микромобильности.

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