Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку
По данным аналитиков сервисов "Авито" и "Купера", в ХМАО заметно вырос интерес женщин к курьерской профессии. За январь-август 2025 года количество резюме на такие вакансии увеличилось почти вдвое.
Цифры и факты
-
Рост числа резюме среди женщин — +96% за восемь месяцев.
-
Средний доход курьера в регионе — 3 000-5 000 рублей за рабочий день.
-
За последние два года число женщин-курьеров увеличилось на 60%.
Почему курьерская работа популярна
Эксперты отмечают несколько причин:
-
гибкий график,
-
возможность совмещать подработку с учёбой, основной работой или заботой о семье,
-
низкий порог входа в профессию.
Кто чаще всего идёт в курьеры
Главная категория — женщины 35-44 лет. Именно они чаще других подают резюме и ищут работу в этой сфере.
