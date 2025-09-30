Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

По данным аналитиков сервисов "Авито" и "Купера", в ХМАО заметно вырос интерес женщин к курьерской профессии. За январь-август 2025 года количество резюме на такие вакансии увеличилось почти вдвое.

Цифры и факты

Рост числа резюме среди женщин — +96% за восемь месяцев.

Средний доход курьера в регионе — 3 000-5 000 рублей за рабочий день .

За последние два года число женщин-курьеров увеличилось на 60%.

Почему курьерская работа популярна

Эксперты отмечают несколько причин:

гибкий график,

возможность совмещать подработку с учёбой, основной работой или заботой о семье,

низкий порог входа в профессию.

Кто чаще всего идёт в курьеры

Главная категория — женщины 35-44 лет. Именно они чаще других подают резюме и ищут работу в этой сфере.