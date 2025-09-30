Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Курьеры Яндекс.Еды
© flickr.com by Ирина Ефимова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:42

Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

"Авито" и "Купера": в ХМАО число женских резюме на курьеров выросло почти вдвое

По данным аналитиков сервисов "Авито" и "Купера", в ХМАО заметно вырос интерес женщин к курьерской профессии. За январь-август 2025 года количество резюме на такие вакансии увеличилось почти вдвое.

Цифры и факты

  • Рост числа резюме среди женщин — +96% за восемь месяцев.

  • Средний доход курьера в регионе — 3 000-5 000 рублей за рабочий день.

  • За последние два года число женщин-курьеров увеличилось на 60%.

Почему курьерская работа популярна

Эксперты отмечают несколько причин:

  • гибкий график,

  • возможность совмещать подработку с учёбой, основной работой или заботой о семье,

  • низкий порог входа в профессию.

Кто чаще всего идёт в курьеры

Главная категория — женщины 35-44 лет. Именно они чаще других подают резюме и ищут работу в этой сфере.

