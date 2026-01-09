Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:42

Доход зависит от погоды и выходных: почему курьеры стали зарабатывать больше

Курьерская доставка входит в число самых растущих профессий — Авито Юг

Курьерская доставка в Краснодарском крае продолжает набирать обороты как один из наиболее динамично развивающихся сегментов на рынке труда. Это связано с устойчивым ростом электронной коммерции и увеличением спроса потребителей на услуги "до дверей". Об этом сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на данные пресс-службы "Авито Юг".

Рост вакансий и интерес соискателей

В 2025 году в регионе значительно увеличилось количество предложений для курьеров: по сравнению с 2024 годом число вакансий выросло на 9%. Параллельно активность соискателей в отношении этой профессии также заметно оживилась, увеличившись на 24% год к году.

"Курьерская доставка входит в сегмент массовых профессий, который продолжает расти, чему способствуют развитие e-commerce и рост популярности сервисов доставки у потребителей", — отмечают аналитики рынка труда.

Уровень зарплат и условия

Средний уровень оплаты труда курьеров на Кубани, согласно данным платформы, варьируется в зависимости от занятости. При полной занятости с фиксированным графиком работодатель предлагает от 79,3 тыс. рублей в месяц, а при частичной занятости — от 29,7 тыс. рублей. На итоговую заработную плату курьера влияют сразу несколько факторов: количество заказов, отработанные смены, условия работы, способ доставки и даже вес доставляемых посылок.

Компании нередко доплачивают за работу в сложных условиях — в плохую погоду, праздничные и выходные дни, а также в ночное время. Такой подход стимулирует курьеров быть активными в периоды пикового спроса.

Требования и возможности для соискателей

Работодатели в сфере курьерской доставки готовы рассматривать широкий круг кандидатов, включая молодежь 16-18 лет и пенсионеров. Многие компании предлагают обучение на месте с возможностью приступить к работе уже в тот же день. Для тех, кто будет заниматься доставкой еды и продуктов, обязательно наличие медицинской книжки.

Доставка может осуществляться на различном транспорте или пешком; некоторые организации предоставляют работникам в пользование автомобили, а чаще — электросамокаты и велосипеды.

Дополнительные стимулы

Чтобы привлечь и удержать курьеров, работодатели предлагают достаточно гибкие условия труда. Среди них — возможность выбора графика (продолжительность смен, дни недели), удобные районы для работы, ежедневные выплаты, стабильный доход, почасовая оплата без привязки к количеству заказов, премии и бонусы. В отдельных случаях компании предлагают и социальный пакет.

Таким образом, профессия курьера в Краснодарском крае становится всё более востребованной и привлекательной как для молодых людей, так и для тех, кто ищет подработку или смену рода деятельности.

