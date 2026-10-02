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Фитнес-тренировка
Фитнес-тренировка
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:08

Тренировка вдвоем сближает сильнее свидания: это правило работает только при одном условии

Совместные занятия спортом могут стать мощным фактором сближения для партнеров, если они основаны на взаимной поддержке, а не на попытках самоутверждения, рассказал фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко. В беседе с NewsInfo эксперт прокомментировал дискуссию о целесообразности парных тренировок в тренажерном зале.

Ранее сообщалось, что совместный спорт несет в себе скрытые риски для отношений. Физический стресс в сочетании с невольным сравнением результатов может спровоцировать опасную конкуренцию и завышенные ожидания. В таких условиях пары рискуют привыкнуть к роли "боевых товарищей", утратив романтическую составляющую вне стен спортзала.

Эксперт полагает, что категоричный запрет на совместную активность является излишним, поскольку все зависит от уровня осознанности людей. Для многих пар это становится возможностью провести дополнительное время вместе и прожить маленькую "командную жизнь". При этом важно учитывать, что атмосфера дома напрямую влияет на общие успехи, включая спортивные достижения.

"Это общие цели, поддержка, то, что сближает. Бывает такое, что один не пойдет на тренировку без определенной поддержки", — пояснил Литовченко.

Конфликты могут возникнуть в тех случаях, когда у партнеров кардинально расходятся цели или отношение к процессу. Например, если один стремится к установлению рекордов, а второй рассматривает фитнес лишь как способ легкой разминки.

Эксперт отмечает, что даже при разных задачах диалог и взаимовыручка помогают избежать напряжения. Специалисты в области ментального здоровья подтверждают, что умение выстроить диалог в отношениях является ключевым фактором стабильности.

"Один приходит в зал выложиться на максимум, поставить рекорды. Второй приходит с целью размяться, получить удовольствие, то есть он воспринимает тренажерный зал просто как фитнес, не стремится к целям. Будет, конечно, определенное напряжение и, возможно, конфликт, потому что цели не совпадают", — добавил специалист.

Для минимизации конкуренции тренер советует заниматься в одно время, но по разным программам, разделяясь по зонам активности. Это позволяет сохранять чувство общности, не превращая тренировку в соревнование.

Психологи напоминают, что привычка сравнивать себя с другими естественна, но в паре она должна трансформироваться в мотивацию, а не в обиды. В профессиональной среде также указывают на то, что физическая активность крайне важна для поддержания общего тонуса организма.

Литовченко поделился личным опытом, рассказав, как дружеская поддержка помогла ему восстановиться после серьезной травмы. Соревновательный элемент в его случае сработал позитивно: успех напарника стимулировал делать "сверх нормы", что привело к быстрому прогрессу. Однако эксперт подчеркнул, что такой метод эффективен только при наличии здоровой психологической базы. Стоит помнить, что восприятие неудач сильно влияет на итоговую результативность любого процесса.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Артем Кравцов, фитнес-тренер Анастасия Белова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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