Каждый второй россиянин мечтает о доме за городом: где искать свой угол тишины
Мечта о собственном доме за городом остаётся одной из самых устойчивых среди россиян. Исследование страховой компании "Росгосстрах" и сервиса ЦИАН, опубликованное в "Известиях", показало, что каждый второй россиянин хотел бы обзавестись загородным жильём. При этом предпочтения по типу, площади и назначению домов существенно различаются — от компактных одноэтажных коттеджей до просторных резиденций с банями и теплицами.
Покупка или стройка с нуля
"Готовое жильё предпочли бы купить 45% опрошенных, 43% рассматривают вариант недостроенного дома в зависимости от его состояния и цены. Незавершённый вариант при возможности закончить объект по своему проекту выбрали 10%", — говорится в исследовании.
Таким образом, большинство россиян склоняются к готовым решениям, но почти половина готовы взять на себя доработку или достройку объекта под собственные нужды.
|Вариант покупки
|Доля опрошенных
|Готовый дом
|45%
|Недостроенный, при подходящей цене
|43%
|Незавершённый под свой проект
|10%
Такой подход отражает желание покупателей совмещать комфорт готового жилья с возможностью индивидуальных доработок.
Какой дом выбирают россияне
Согласно исследованию, двухэтажные дома остаются самыми популярными: их выбрали 57% опрошенных. Одноэтажные предпочли 29%. Материалы постройки также разделились поровну — по 31% респондентов хотели бы кирпичный или деревянный дом.
|Тип дома
|Доля опрошенных
|Двухэтажный
|57%
|Одноэтажный
|29%
|Кирпичный
|31%
|Деревянный
|31%
А что если строить своими силами?
По оценкам специалистов, при самостоятельной организации строительства можно сэкономить до 20-30% бюджета, особенно если часть работ выполняется вручную. Однако важно учитывать риски: ошибки в расчётах и выборе подрядчиков могут увеличить затраты.
Лучше сочетать контроль за процессом с привлечением профессионалов для ключевых этапов — фундамента, кровли и инженерных систем.
FAQ
Почему россияне снова интересуются загородной недвижимостью?
После пандемии вырос интерес к автономности, экологии и собственному пространству.
Что дешевле — купить готовый дом или строить самому?
Постройка может обойтись дешевле, если грамотно спланировать бюджет, но требует больше времени.
Какие дома популярны сейчас?
Современные энергоэффективные коттеджи площадью 100-150 м² с минималистичной отделкой.
Сколько стоит содержание загородного дома?
В среднем 50-80 тыс. рублей в год на коммунальные расходы и обслуживание.
Можно ли жить за городом круглый год?
Да, при наличии инфраструктуры и утеплённого жилья это становится всё более распространённой практикой.
