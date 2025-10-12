Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дом из СИП панелей
дом из СИП панелей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:05

Каждый второй россиянин мечтает о доме за городом: где искать свой угол тишины

Исследование Росгосстраха и ЦИАН показало рост интереса россиян к загородному жилью

Мечта о собственном доме за городом остаётся одной из самых устойчивых среди россиян. Исследование страховой компании "Росгосстрах" и сервиса ЦИАН, опубликованное в "Известиях", показало, что каждый второй россиянин хотел бы обзавестись загородным жильём. При этом предпочтения по типу, площади и назначению домов существенно различаются — от компактных одноэтажных коттеджей до просторных резиденций с банями и теплицами.

Покупка или стройка с нуля

"Готовое жильё предпочли бы купить 45% опрошенных, 43% рассматривают вариант недостроенного дома в зависимости от его состояния и цены. Незавершённый вариант при возможности закончить объект по своему проекту выбрали 10%", — говорится в исследовании.

Таким образом, большинство россиян склоняются к готовым решениям, но почти половина готовы взять на себя доработку или достройку объекта под собственные нужды.

Вариант покупки Доля опрошенных
Готовый дом 45%
Недостроенный, при подходящей цене 43%
Незавершённый под свой проект 10%

Такой подход отражает желание покупателей совмещать комфорт готового жилья с возможностью индивидуальных доработок.

Какой дом выбирают россияне

Согласно исследованию, двухэтажные дома остаются самыми популярными: их выбрали 57% опрошенных. Одноэтажные предпочли 29%. Материалы постройки также разделились поровну — по 31% респондентов хотели бы кирпичный или деревянный дом.

Тип дома Доля опрошенных
Двухэтажный 57%
Одноэтажный 29%
Кирпичный 31%
Деревянный 31%

А что если строить своими силами?

По оценкам специалистов, при самостоятельной организации строительства можно сэкономить до 20-30% бюджета, особенно если часть работ выполняется вручную. Однако важно учитывать риски: ошибки в расчётах и выборе подрядчиков могут увеличить затраты.

Лучше сочетать контроль за процессом с привлечением профессионалов для ключевых этапов — фундамента, кровли и инженерных систем.

FAQ

Почему россияне снова интересуются загородной недвижимостью?
После пандемии вырос интерес к автономности, экологии и собственному пространству.

Что дешевле — купить готовый дом или строить самому?
Постройка может обойтись дешевле, если грамотно спланировать бюджет, но требует больше времени.

Какие дома популярны сейчас?
Современные энергоэффективные коттеджи площадью 100-150 м² с минималистичной отделкой.

Сколько стоит содержание загородного дома?
В среднем 50-80 тыс. рублей в год на коммунальные расходы и обслуживание.

Можно ли жить за городом круглый год?
Да, при наличии инфраструктуры и утеплённого жилья это становится всё более распространённой практикой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Новосибирской области рассказали, как восстановить плодородие почвы перед весной сегодня в 17:22
Секрет плодородной земли: эти три простых шага спасают урожай в Сибири

Как правильно подготовить почву к весенним посадкам в Новосибирской области? Разбираемся, когда копать, чем удобрять и как вернуть земле плодородие после зимы.

Читать полностью » Кашпо из дерева, бетона и ротанга требуют защиты от влаги сегодня в 16:53
Когда цветы получают дом мечты: секреты идеального кашпо своими руками

Простое кашпо может превратиться в стильный акцент сада. Узнайте, как сделать оригинальные контейнеры своими руками из подручных материалов.

Читать полностью » Садоводы назвали лучшие материалы для утепления клумб в северной части России сегодня в 16:11
Спасение клумб своими руками: эти дешёвые материалы утепляют лучше дорогих

Как утеплить клумбы в северных регионах, чтобы растения пережили морозы до −40 °C? Разбираемся, какие материалы выбрать и как правильно их использовать.

Читать полностью » Неправильное применение золы вызывает гниль и снижает урожайность культур — специалисты сегодня в 15:41
Добро, которое может убить грядку: когда зола превращается из удобрения во врага урожая

Не вся зола приносит пользу: для некоторых культур она превращается из удобрения во врага. Как отличить вред от пользы — рассказываем подробно.

Читать полностью » Азалия, цикламен и каланхоэ признаны самыми капризными комнатными растениями — ботаники сегодня в 14:41
Цветок, который мстит за жару: три растения, чья красота требует ледяного терпения

Не все цветы, купленные в магазине, способны радовать повторным цветением. Узнайте, почему азалия, цикламeн и каланхоэ часто теряют красоту уже через пару месяцев.

Читать полностью » Лапник защитит сад от морозов и оттепелей: рекомендации экспертов из Калининградской области сегодня в 14:22
Калининградская осень снова готовит сюрпризы: одно старое средство спасает сады от вымерзания

В Калининградской области садоводы всё чаще возвращаются к старинному способу защиты растений. Рассказываем, почему лапник пережил агроволокно и плёнку.

Читать полностью » Многолетние травы в Башкирии рекомендуют подкармливать золой и фосфорно-калийными удобрениями осенью сегодня в 13:47
Подготовьте травы к зиме без потерь: пять шагов, которые спасут урожай весной

Осень в Башкортостане — решающее время для многолетних трав. Один неверный шаг осенью может стоить урожая весной. Разбираем, как этого избежать.

Читать полностью » Бузина помогает отпугивать насекомых и украшает участок без сложного ухода — специалисты сегодня в 13:41
Ядовитая соседка и сладкая сестра: как не перепутать полезную и опасную бузину

Бузина не только украшает сад, но и защищает его от вредителей. Разбираемся, как выращивать её правильно и использовать с максимальной пользой.

Читать полностью »

Новости
СФО
В результате столкновения катера и корабля на Байкале трое погибло и один пропал без вести
ПФО
В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ из Винницы, просидевший восемь месяцев в подвале
Авто и мото
75% водителей неправильно используют ручник
ПФО
Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске
Авто и мото
ГИБДД зафиксировала резкий рост ДТП из-за неправильной парковки на обочинах
Красота и здоровье
Дерматолог Хоуп Митчелл: перхоть на бровях неопасна, но требует правильного ухода
ДФО
В Гидрометцентре предупредили о морозах до –22 °C на Дальнем Востоке
Наука
На острове Парос найдены остатки античных хозяйственных построек возле эллинистической башни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet