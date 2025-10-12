Каждый второй россиянин мечтает о доме за городом: где искать свой угол тишины

Тип дома Доля опрошенных Двухэтажный 57% Одноэтажный 29% Кирпичный 31% Деревянный 31%

А что если строить своими силами?

По оценкам специалистов, при самостоятельной организации строительства можно сэкономить до 20-30% бюджета, особенно если часть работ выполняется вручную. Однако важно учитывать риски: ошибки в расчётах и выборе подрядчиков могут увеличить затраты.

Лучше сочетать контроль за процессом с привлечением профессионалов для ключевых этапов — фундамента, кровли и инженерных систем.

FAQ

Почему россияне снова интересуются загородной недвижимостью?

После пандемии вырос интерес к автономности, экологии и собственному пространству.

Что дешевле — купить готовый дом или строить самому?

Постройка может обойтись дешевле, если грамотно спланировать бюджет, но требует больше времени.

Какие дома популярны сейчас?

Современные энергоэффективные коттеджи площадью 100-150 м² с минималистичной отделкой.

Сколько стоит содержание загородного дома?

В среднем 50-80 тыс. рублей в год на коммунальные расходы и обслуживание.

Можно ли жить за городом круглый год?

Да, при наличии инфраструктуры и утеплённого жилья это становится всё более распространённой практикой.