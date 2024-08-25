Пряный картофель по-деревенски: намного лучше и полезнее, чем картофель-фри

Картофель по-деревенски с пряностями — это ароматное и вкусное блюдо, которое стало настоящим хитом среди любителей домашней кухни. Этот простой и быстрый рецепт позволит вам насладиться неповторимым вкусом деревенского картофеля, приготовленного с любовью и заботой.

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