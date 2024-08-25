Пряный картофель по-деревенски: намного лучше и полезнее, чем картофель-фри

Картофель по-деревенски с пряностями — это ароматное и вкусное блюдо, которое стало настоящим хитом среди любителей домашней кухни. Этот простой и быстрый рецепт позволит вам насладиться неповторимым вкусом деревенского картофеля, приготовленного с любовью и заботой.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- кайенский перец — ½ ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Вымойте картофель и нарежьте его дольками.
- Выложите картофель на противень в один слой и смажьте дольки оливковым маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Посыпьте картофель измельчённым чесноком, кайенским перцем и паприкой.
- Запекайте картофель в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая.
- Перед подачей посыпьте картофель свежей зеленью, посолите и поперчите по вкусу.
Фото: www.flickr.com/ Vegan Feast Catering (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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