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Пряный картофель по-деревенски: сытное, несложное блюдо, которое нравится всем
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  • Опубликована сегодня в 7:10

Пряный картофель по-деревенски: намного лучше и полезнее, чем картофель-фри

Пряный картофель по-деревенски: сытное, несложное блюдо, которое нравится всем

Картофель по-деревенски с пряностями — это ароматное и вкусное блюдо, которое стало настоящим хитом среди любителей домашней кухни. Этот простой и быстрый рецепт позволит вам насладиться неповторимым вкусом деревенского картофеля, приготовленного с любовью и заботой.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • кайенский перец — ½ ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Вымойте картофель и нарежьте его дольками.
  3. Выложите картофель на противень в один слой и смажьте дольки оливковым маслом с помощью кулинарной кисточки.
  4. Посыпьте картофель измельчённым чесноком, кайенским перцем и паприкой.
  5. Запекайте картофель в разогретой духовке 35-40 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая.
  6. Перед подачей посыпьте картофель свежей зеленью, посолите и поперчите по вкусу.

Фото: www.flickr.com/ Vegan Feast Catering (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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