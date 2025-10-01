Без охраны и камер сделки не будет: главные правила рынка домов в 2025 году
Рынок частной недвижимости в России за последние годы заметно трансформировался. Если раньше внимание покупателей было сосредоточено на площади участка и размеров дома, то сегодня на первый план выходят удобство, комфорт и практичность. Инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян поделился наблюдениями о том, как изменились вкусы россиян в 2025 году.
"Стали нормой закрытый доступ, видеонаблюдение и контроль территории службами быстрого реагирования. Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома", — отметил Артур Терисаян.
Новый взгляд на дом: от размеров к удобству
Пять лет назад главными критериями были внушительные квадратные метры и просторные участки. Сегодня покупатели делают выбор в пользу более рационального жилья. Для семей с детьми оптимальной площадью становятся дома в 300-400 м². Этого достаточно, чтобы разместить зоны отдыха, бассейн и все необходимое для повседневной жизни. Остальные потребности закрывает инфраструктура: фитнес-центры, детские клубы и магазины в поселке.
Такой подход позволяет снизить расходы на обслуживание и упростить уход за жильем.
Безопасность как обязательное условие
Внимание к охране остается высоким. Большинство покупателей рассматривают только те поселки, где есть:
-
закрытая территория;
-
видеонаблюдение;
-
службы быстрого реагирования.
Без этих условий сделки практически не заключаются.
Сервис как новая норма
Еще одна тенденция последних лет — восприятие сервиса не как приятного дополнения, а как необходимого стандарта. Владельцы домов все чаще предпочитают делегировать уход за участком и уборку профессионалам. Нанятые специалисты обеспечивают порядок, позволяя хозяевам сосредоточиться на работе и семье.
Ошибки при покупке домов
Основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин обращает внимание на типичные ошибки покупателей.
"Во время выбора дома стоит учитывать его близость к поликлинике и школе", — отметил Константин Пулькин.
Недооценка расположения жилья и инфраструктуры может привести к дополнительным тратам и неудобствам.
Сравнение: раньше и сейчас
|Критерий выбора
|5 лет назад
|2025 год
|Размер участка и дома
|Главный приоритет
|Второстепенный фактор
|Комфорт и практичность
|Второстепенно
|На первом месте
|Безопасность
|Важный, но не всегда решающий
|Обязательное условие
|Сервис
|Рассматривался как бонус
|Воспринимается как норма
Советы шаг за шагом: как выбрать дом в 2025 году
-
Определите оптимальную площадь дома: 300-400 м² достаточно для семьи.
-
Проверьте инфраструктуру — наличие школ, поликлиники, магазинов.
-
Убедитесь в уровне безопасности поселка.
-
Сравните условия сервиса: клининг, уход за газоном, ремонт.
-
Рассчитайте расходы на обслуживание и коммунальные платежи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование инфраструктуры → долгие поездки к школе и врачу → выбор поселка с развитой социальной средой.
-
Ставка только на размер участка → высокие затраты на уход → более компактный участок с функциональным дизайном.
-
Отсутствие охраны → риск безопасности → поселок с видеонаблюдением и КПП.
А что если нужен большой участок?
Некоторые по-прежнему выбирают дома с большими территориями. В этом случае важно заранее продумать, готовы ли владельцы самостоятельно ухаживать за землей или нанимать сотрудников. Иначе участок быстро превратится в источник проблем.
FAQ
Какой дом выбрать для семьи с детьми?
Лучше ориентироваться на площадь 300-400 м² и наличие инфраструктуры поблизости.
Сколько стоит обслуживание дома с сервисом?
В среднем 5-15 тысяч рублей в месяц в зависимости от поселка и услуг.
Что важнее: участок или инфраструктура?
Современные покупатели чаще выбирают развитую инфраструктуру, жертвуя частью земли.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru