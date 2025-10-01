Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Счастливая пара у дома
Счастливая пара у дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:44

Без охраны и камер сделки не будет: главные правила рынка домов в 2025 году

Инвестор Артур Терисаян назвал новые приоритеты покупателей загородных домов в 2025 году

Рынок частной недвижимости в России за последние годы заметно трансформировался. Если раньше внимание покупателей было сосредоточено на площади участка и размеров дома, то сегодня на первый план выходят удобство, комфорт и практичность. Инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян поделился наблюдениями о том, как изменились вкусы россиян в 2025 году.

"Стали нормой закрытый доступ, видеонаблюдение и контроль территории службами быстрого реагирования. Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома", — отметил Артур Терисаян.

Новый взгляд на дом: от размеров к удобству

Пять лет назад главными критериями были внушительные квадратные метры и просторные участки. Сегодня покупатели делают выбор в пользу более рационального жилья. Для семей с детьми оптимальной площадью становятся дома в 300-400 м². Этого достаточно, чтобы разместить зоны отдыха, бассейн и все необходимое для повседневной жизни. Остальные потребности закрывает инфраструктура: фитнес-центры, детские клубы и магазины в поселке.

Такой подход позволяет снизить расходы на обслуживание и упростить уход за жильем.

Безопасность как обязательное условие

Внимание к охране остается высоким. Большинство покупателей рассматривают только те поселки, где есть:

  • закрытая территория;

  • видеонаблюдение;

  • службы быстрого реагирования.

Без этих условий сделки практически не заключаются.

Сервис как новая норма

Еще одна тенденция последних лет — восприятие сервиса не как приятного дополнения, а как необходимого стандарта. Владельцы домов все чаще предпочитают делегировать уход за участком и уборку профессионалам. Нанятые специалисты обеспечивают порядок, позволяя хозяевам сосредоточиться на работе и семье.

Ошибки при покупке домов

Основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин обращает внимание на типичные ошибки покупателей.

"Во время выбора дома стоит учитывать его близость к поликлинике и школе", — отметил Константин Пулькин.

Недооценка расположения жилья и инфраструктуры может привести к дополнительным тратам и неудобствам.

Сравнение: раньше и сейчас

Критерий выбора 5 лет назад 2025 год
Размер участка и дома Главный приоритет Второстепенный фактор
Комфорт и практичность Второстепенно На первом месте
Безопасность Важный, но не всегда решающий Обязательное условие
Сервис Рассматривался как бонус Воспринимается как норма

Советы шаг за шагом: как выбрать дом в 2025 году

  1. Определите оптимальную площадь дома: 300-400 м² достаточно для семьи.

  2. Проверьте инфраструктуру — наличие школ, поликлиники, магазинов.

  3. Убедитесь в уровне безопасности поселка.

  4. Сравните условия сервиса: клининг, уход за газоном, ремонт.

  5. Рассчитайте расходы на обслуживание и коммунальные платежи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование инфраструктуры → долгие поездки к школе и врачу → выбор поселка с развитой социальной средой.

  • Ставка только на размер участка → высокие затраты на уход → более компактный участок с функциональным дизайном.

  • Отсутствие охраны → риск безопасности → поселок с видеонаблюдением и КПП.

А что если нужен большой участок?

Некоторые по-прежнему выбирают дома с большими территориями. В этом случае важно заранее продумать, готовы ли владельцы самостоятельно ухаживать за землей или нанимать сотрудников. Иначе участок быстро превратится в источник проблем.

FAQ

Какой дом выбрать для семьи с детьми?
Лучше ориентироваться на площадь 300-400 м² и наличие инфраструктуры поблизости.

Сколько стоит обслуживание дома с сервисом?
В среднем 5-15 тысяч рублей в месяц в зависимости от поселка и услуг.

Что важнее: участок или инфраструктура?
Современные покупатели чаще выбирают развитую инфраструктуру, жертвуя частью земли.

