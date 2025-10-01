Без охраны и камер сделки не будет: главные правила рынка домов в 2025 году

Рынок частной недвижимости в России за последние годы заметно трансформировался. Если раньше внимание покупателей было сосредоточено на площади участка и размеров дома, то сегодня на первый план выходят удобство, комфорт и практичность. Инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян поделился наблюдениями о том, как изменились вкусы россиян в 2025 году.

"Стали нормой закрытый доступ, видеонаблюдение и контроль территории службами быстрого реагирования. Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома", — отметил Артур Терисаян.

Новый взгляд на дом: от размеров к удобству

Пять лет назад главными критериями были внушительные квадратные метры и просторные участки. Сегодня покупатели делают выбор в пользу более рационального жилья. Для семей с детьми оптимальной площадью становятся дома в 300-400 м². Этого достаточно, чтобы разместить зоны отдыха, бассейн и все необходимое для повседневной жизни. Остальные потребности закрывает инфраструктура: фитнес-центры, детские клубы и магазины в поселке.

Такой подход позволяет снизить расходы на обслуживание и упростить уход за жильем.

Безопасность как обязательное условие

Внимание к охране остается высоким. Большинство покупателей рассматривают только те поселки, где есть:

закрытая территория;

видеонаблюдение;

службы быстрого реагирования.

Без этих условий сделки практически не заключаются.

Сервис как новая норма

Еще одна тенденция последних лет — восприятие сервиса не как приятного дополнения, а как необходимого стандарта. Владельцы домов все чаще предпочитают делегировать уход за участком и уборку профессионалам. Нанятые специалисты обеспечивают порядок, позволяя хозяевам сосредоточиться на работе и семье.

Ошибки при покупке домов

Основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин обращает внимание на типичные ошибки покупателей.

"Во время выбора дома стоит учитывать его близость к поликлинике и школе", — отметил Константин Пулькин.

Недооценка расположения жилья и инфраструктуры может привести к дополнительным тратам и неудобствам.

Сравнение: раньше и сейчас