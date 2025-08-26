Короткие шторки и гобелены уходят навсегда: что ещё больше не модно на даче

Еще недавно загородные дома часто превращались в склады ненужных вещей. Сегодня же отношение к даче заметно изменилось — для многих это не просто хозяйственный уголок, а пространство для отдыха и уюта.

От хаоса к гармонии

В 1990-е и начале 2000-х дачный интерьер редко отличался цельностью: мебель и отделка сочетались случайным образом, а в лучшем случае совпадали только цвета. Дачу воспринимали скорее как место, куда свозили лишнее из городской квартиры.

Ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова рассказала РИА Новости:

"Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей".

Что ушло в прошлое

С годами привычные атрибуты дачного интерьера постепенно уступают место новым решениям. Сегодня отходят на второй план:

необработанная вагонка,

яркая роспись стен и потолков,

картины-гобелены и выжигание,

короткие синтетические шторы с оборками.

Эти детали, некогда привычные для дач, уже не соответствуют современным представлениям о комфорте.

Новые тренды

На смену пестрому и тяжеловесному интерьеру приходят:

экологичный стиль,

практичность,

продуманная функциональность.

Загородный дом всё чаще становится местом отдыха, а не хранилищем старой мебели.

Дополнительный совет

Ранее эксперты рекомендовали экономить после ремонта, продавая оставшиеся стройматериалы и демонтированные элементы. Такой подход помогает вернуть часть вложенных средств и не захламлять пространство.