Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Летняя дача в цветах
Летняя дача в цветах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:11

Короткие шторки и гобелены уходят навсегда: что ещё больше не модно на даче

Дизайнер Романова: россияне перестали превращать дачи в склады вещей

Еще недавно загородные дома часто превращались в склады ненужных вещей. Сегодня же отношение к даче заметно изменилось — для многих это не просто хозяйственный уголок, а пространство для отдыха и уюта.

От хаоса к гармонии

В 1990-е и начале 2000-х дачный интерьер редко отличался цельностью: мебель и отделка сочетались случайным образом, а в лучшем случае совпадали только цвета. Дачу воспринимали скорее как место, куда свозили лишнее из городской квартиры.

Ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова рассказала РИА Новости:

"Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей".

Что ушло в прошлое

С годами привычные атрибуты дачного интерьера постепенно уступают место новым решениям. Сегодня отходят на второй план:

  • необработанная вагонка,
  • яркая роспись стен и потолков,
  • картины-гобелены и выжигание,
  • короткие синтетические шторы с оборками.

Эти детали, некогда привычные для дач, уже не соответствуют современным представлениям о комфорте.

Новые тренды

На смену пестрому и тяжеловесному интерьеру приходят:

  • экологичный стиль,
  • практичность,
  • продуманная функциональность.

Загородный дом всё чаще становится местом отдыха, а не хранилищем старой мебели.

Дополнительный совет

Ранее эксперты рекомендовали экономить после ремонта, продавая оставшиеся стройматериалы и демонтированные элементы. Такой подход помогает вернуть часть вложенных средств и не захламлять пространство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фил Кэтрон: главные причины коричневых пятен на газоне летом — засуха, дожди и грибковые инфекции сегодня в 17:11

Поливали с любовью, а газон всё равно пожелтел: ошибка кроется в уходе

Коричневые пятна на газоне портят весь вид. Эксперты объяснили, как отличить болезни от других причин и восстановить траву простым методом.

Читать полностью » Садоводы рассказали, как уксус, кипяток и гербициды помогают убрать сорняки с дорожек сегодня в 16:12

Трава пробивает даже бетон — но есть хитрости, которые остановят её навсегда

Сорняки исчезнут за одну ночь — узнайте, какие методы действительно работают и что выбрать: химию или безопасные органические способы.

Читать полностью » Газировка против тли: двойной удар по вредителям томатов сегодня в 16:01

Тля съедает томаты? Этот сладкий напиток – ваш секрет успеха, проверенный садовой практикой

Забудьте о вредной химии! Узнайте, как обычная газировка поможет вам эффективно бороться с тлей на томатах, огурцах и перцах. Простой рецепт, быстрый результат и даже дополнительная подкормка для вашего урожая!

Читать полностью » Главные враги урожая огурцов: как распознать и победить 3 самые опасные болезни сегодня в 15:01

Пероноспороз, септориоз, серая гниль: как спасти огурцы народными средствами

Секреты успешного урожая огурцов: узнайте, как бороться с главными болезнями - пероноспорозом, септориозом и серой гнилью. Народные средства и простые препараты помогут спасти растения и получить богатый урожай.

Читать полностью » Мобильные клумбы помогают пережить капризную весну и летние ливни в Орле сегодня в 14:03

Сад, который катится за солнцем: мобильные клумбы решают проблему заморозков

Мобильные клумбы помогают жителям Орловской области обойти жару и заморозки: цветник переезжает за солнцем, дольше цветёт и требует меньше ухода.

Читать полностью » Простой пояс на дереве сокращает популяцию вредителей на 70-80%: как это работает сегодня в 14:01

Этот простой пояс на дереве спасает урожай на 70-80%: как гусеницы плодожорки попадают в ловушку

Ловчие пояса – самый эффективный и экологичный способ защиты плодовых деревьев от гусениц плодожорки. Узнайте, как они работают, когда устанавливать и почему этот метод помогает сократить популяцию вредителей на 70-80%. Прощайте, химикаты!

Читать полностью » В Рязанской области устанавливают фонтаны с замкнутой циркуляцией воды без подключения к сети сегодня в 13:22

Фонтан без трубы покоряет Рязанскую область: делаю за вечер и воду не подключаю

Фонтан без водопровода, но с живой водой во дворе Рязанской области: схема, которая собирается за вечер, экономит счётчики и переживает наши морозы.

Читать полностью » Урожай на 30% больше: как использовать крапиву и одуванчики для удобрения сегодня в 13:01

Крапива и одуванчики: секретное оружие огородников для защиты растений и рекордного урожая

Превратите обычные сорняки в мощное натуральное удобрение! Откройте секрет ферментации крапивы и одуванчиков для повышения урожайности томатов и огурцов на 30%. Узнайте пропорции и правила подкормки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество
Дом

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
ПФО

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам
Культура и шоу-бизнес

Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения
Авто и мото

Штрафы для владельцев пикапов: что нужно знать о дорожных правилах
Дом

Эксперты: хлорный отбеливатель убивает тараканов, но не уничтожает их гнёзда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru