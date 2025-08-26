Короткие шторки и гобелены уходят навсегда: что ещё больше не модно на даче
Еще недавно загородные дома часто превращались в склады ненужных вещей. Сегодня же отношение к даче заметно изменилось — для многих это не просто хозяйственный уголок, а пространство для отдыха и уюта.
От хаоса к гармонии
В 1990-е и начале 2000-х дачный интерьер редко отличался цельностью: мебель и отделка сочетались случайным образом, а в лучшем случае совпадали только цвета. Дачу воспринимали скорее как место, куда свозили лишнее из городской квартиры.
Ведущий дизайнер сервиса Rerooms Екатерина Романова рассказала РИА Новости:
"Россияне перестали относиться к даче как к складу ненужных вещей".
Что ушло в прошлое
С годами привычные атрибуты дачного интерьера постепенно уступают место новым решениям. Сегодня отходят на второй план:
- необработанная вагонка,
- яркая роспись стен и потолков,
- картины-гобелены и выжигание,
- короткие синтетические шторы с оборками.
Эти детали, некогда привычные для дач, уже не соответствуют современным представлениям о комфорте.
Новые тренды
На смену пестрому и тяжеловесному интерьеру приходят:
- экологичный стиль,
- практичность,
- продуманная функциональность.
Загородный дом всё чаще становится местом отдыха, а не хранилищем старой мебели.
Дополнительный совет
