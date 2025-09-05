Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:16

Пустой дом привлекает незваных гостей: что делать, чтобы не потерять вещи

Эксперт Истомин: камеры и муляжи помогают отпугнуть воров от дачи

После окончания дачного сезона загородные дома остаются без присмотра, что делает их лёгкой целью для злоумышленников. Эксперт по информационной безопасности Ярослав Истомин в интервью RT дал рекомендации, как правильно защитить имущество и не потратить лишнего.

Стоимость защиты и здравый смысл

По словам специалиста, меры безопасности должны соотноситься с ценностью находящихся в доме вещей.

"Если на даче нет ничего ценного, то и сооружать неприступную крепость не имеет смысла", — сказал Ярослав Истомин.

Тем не менее, даже недорогой инвентарь — инструменты, мангалы, бытовые предметы — лучше убирать в дом и закрывать на замок, чтобы не оставлять лёгкой добычи на виду.

Ограждения и замки

Наиболее практичным решением эксперт назвал высокий металлический забор. Он не только ограничивает доступ, но и делает проникновение без шума практически невозможным. Важно дополнить его калиткой или дверью с надёжным замком.

Истомин советует обратить внимание на английские замки — они отличаются сложным механизмом и необычной формой ключа, что значительно затрудняет взлом. Для оконных проёмов уместно установить металлические решётки.

Видеонаблюдение и психологический эффект

Особенно эффективным средством защиты специалист считает камеры видеонаблюдения с датчиками движения и возможностью удалённого доступа через интернет. Они позволяют вовремя реагировать на угрозы.

Для тех, кто хочет сэкономить, подойдут и муляжи камер — они создают психологическое давление на потенциальных нарушителей.

Максимальная защита

Наилучший результат достигается при сочетании нескольких методов: прочного забора, качественных замков и систем видеонаблюдения.

"В случае если в доме хранится действительно много дорогих или ценных вещей, имеет смысл установить сигнализацию, при срабатывании которой на место выезжали бы охранники из ЧОП", — заключил Ярослав Истомин.

