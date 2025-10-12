Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Удаление сорняков на газоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:13

Когда дача дороже отпуска: россияне вложили миллиарды в жизнь за городом

Продажи товаров для дачи и сада в России выросли на 72% в первом полугодии 2025 года

В 2025 году интерес к жизни за городом продолжает расти. Всё больше россиян обустраивают дачи, покупают технику и заказывают услуги для улучшения комфорта на своих участках. Согласно данным маркетплейсов и сервисов, продажи садовой продукции увеличились рекордными темпами, а сезон активных покупок начался раньше обычного.

Бум загородных покупок

В первом полугодии 2025 года оборот категории "товары для дачи и сада" на маркетплейсах вырос сразу на 72% - как по объёму продаж, так и по сумме. Параллельно увеличился спрос на услуги: аренду садового инструмента, благоустройство участков, вывоз мусора и строительство.

"Продолжается устойчивая тенденция к развитию индивидуального строительства и благоустройства загородных участков. После нескольких лет повышенного интереса к переезду из города россияне продолжают инвестировать в дома, дачи и прилегающие территории", — отметил маркетинговый аналитик Профи. ру Владислав Щукин.

Эксперт подчеркнул, что загородный образ жизни всё чаще воспринимается не как сезонное хобби, а как способ улучшить качество жизни.

Сколько стоит обустройство дачи

По информации ВсеИнструменты.ру, базовое оборудование участка — покупка газонокосилки, инструментов и систем полива — обходится в среднем в 30-50 тысяч рублей за сезон.

Если добавить более серьёзную технику — культиватор, генератор, теплицу — расходы увеличиваются до 80-150 тысяч рублей. А создание "умного сада" с автоматическим поливом, системой освещения или строительство бани может стоить от 200 тысяч рублей и выше.

Категория расходов Пример покупок Средний бюджет
Базовое обустройство Газонокосилка, шланги, инвентарь 30-50 тыс. ₽
Средний уровень Культиватор, теплица, генератор 80-150 тыс. ₽
Премиум-сегмент Сауна, купель, умный сад 200+ тыс. ₽

Такая активность объясняется не только стремлением к улучшению комфорта, но и желанием проводить больше времени на свежем воздухе.

Длинный дачный сезон и новые технологии

Эксперты отмечают тренд на удлинение дачного сезона: всё больше россиян пользуются дачами не только летом, но и осенью, а в некоторых регионах — даже зимой.

"Зимние теплицы позволяют сажать овощи даже в холодных регионах, популярны инфракрасные обогреватели для дач, а спрос на бани и уличные купели не падает даже осенью", — рассказывают представители ВсеИнструменты.ру.

Кроме того, растёт интерес к автономным системам — солнечным батареям, насосам, мини-генераторам и "умным" системам управления участком через смартфон.

Советы шаг за шагом: как оптимизировать дачный бюджет

  1. Начните с базового оборудования. Не стоит сразу покупать всё - определите приоритеты: инструмент, полив, свет.

  2. Инвестируйте в энергоэффективность. Солнечные панели и LED-освещение окупаются за 2-3 года.

  3. Арендуйте технику. Если крупная техника нужна разово, аренда дешевле покупки.

  4. Покупайте в межсезонье. Цены на теплицы и насосы зимой ниже на 10-20%.

  5. Сравнивайте площадки. На маркетплейсах цены могут различаться на 30% при одинаковом товаре.

А что если участок используется круглый год?

Владельцы загородных домов всё чаще рассматривают дачу как второе жильё. Для комфортной зимовки используют энергоэффективные котлы, инфракрасные панели и утеплённые теплицы. Популярность набирают бани с электрическими печами и купели с подогревом — они стали символом отдыха вне города.

FAQ

Почему россияне стали больше тратить на дачи?
После пандемии многие осознали преимущества жизни за городом и продолжают инвестировать в комфорт и автономность.

Какой минимум техники нужен дачнику?
Газонокосилка, набор ручного инструмента, насос, шланг и теплица — базовый набор для сезона.

Стоит ли покупать теплицу зимой?
Да, в это время цены ниже, а ассортимент шире.

Можно ли экономить на системах полива?
Нет — неправильный полив часто приводит к гибели растений. Лучше выбрать капельную систему с таймером.

Какие регионы лидируют по спросу на дачные товары?
Московская, Ленинградская, Самарская и Новосибирская области.

