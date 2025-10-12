Когда дача дороже отпуска: россияне вложили миллиарды в жизнь за городом
В 2025 году интерес к жизни за городом продолжает расти. Всё больше россиян обустраивают дачи, покупают технику и заказывают услуги для улучшения комфорта на своих участках. Согласно данным маркетплейсов и сервисов, продажи садовой продукции увеличились рекордными темпами, а сезон активных покупок начался раньше обычного.
Бум загородных покупок
В первом полугодии 2025 года оборот категории "товары для дачи и сада" на маркетплейсах вырос сразу на 72% - как по объёму продаж, так и по сумме. Параллельно увеличился спрос на услуги: аренду садового инструмента, благоустройство участков, вывоз мусора и строительство.
"Продолжается устойчивая тенденция к развитию индивидуального строительства и благоустройства загородных участков. После нескольких лет повышенного интереса к переезду из города россияне продолжают инвестировать в дома, дачи и прилегающие территории", — отметил маркетинговый аналитик Профи. ру Владислав Щукин.
Эксперт подчеркнул, что загородный образ жизни всё чаще воспринимается не как сезонное хобби, а как способ улучшить качество жизни.
Сколько стоит обустройство дачи
По информации ВсеИнструменты.ру, базовое оборудование участка — покупка газонокосилки, инструментов и систем полива — обходится в среднем в 30-50 тысяч рублей за сезон.
Если добавить более серьёзную технику — культиватор, генератор, теплицу — расходы увеличиваются до 80-150 тысяч рублей. А создание "умного сада" с автоматическим поливом, системой освещения или строительство бани может стоить от 200 тысяч рублей и выше.
|Категория расходов
|Пример покупок
|Средний бюджет
|Базовое обустройство
|Газонокосилка, шланги, инвентарь
|30-50 тыс. ₽
|Средний уровень
|Культиватор, теплица, генератор
|80-150 тыс. ₽
|Премиум-сегмент
|Сауна, купель, умный сад
|200+ тыс. ₽
Такая активность объясняется не только стремлением к улучшению комфорта, но и желанием проводить больше времени на свежем воздухе.
Длинный дачный сезон и новые технологии
Эксперты отмечают тренд на удлинение дачного сезона: всё больше россиян пользуются дачами не только летом, но и осенью, а в некоторых регионах — даже зимой.
"Зимние теплицы позволяют сажать овощи даже в холодных регионах, популярны инфракрасные обогреватели для дач, а спрос на бани и уличные купели не падает даже осенью", — рассказывают представители ВсеИнструменты.ру.
Кроме того, растёт интерес к автономным системам — солнечным батареям, насосам, мини-генераторам и "умным" системам управления участком через смартфон.
Советы шаг за шагом: как оптимизировать дачный бюджет
-
Начните с базового оборудования. Не стоит сразу покупать всё - определите приоритеты: инструмент, полив, свет.
-
Инвестируйте в энергоэффективность. Солнечные панели и LED-освещение окупаются за 2-3 года.
-
Арендуйте технику. Если крупная техника нужна разово, аренда дешевле покупки.
-
Покупайте в межсезонье. Цены на теплицы и насосы зимой ниже на 10-20%.
-
Сравнивайте площадки. На маркетплейсах цены могут различаться на 30% при одинаковом товаре.
А что если участок используется круглый год?
Владельцы загородных домов всё чаще рассматривают дачу как второе жильё. Для комфортной зимовки используют энергоэффективные котлы, инфракрасные панели и утеплённые теплицы. Популярность набирают бани с электрическими печами и купели с подогревом — они стали символом отдыха вне города.
FAQ
Почему россияне стали больше тратить на дачи?
После пандемии многие осознали преимущества жизни за городом и продолжают инвестировать в комфорт и автономность.
Какой минимум техники нужен дачнику?
Газонокосилка, набор ручного инструмента, насос, шланг и теплица — базовый набор для сезона.
Стоит ли покупать теплицу зимой?
Да, в это время цены ниже, а ассортимент шире.
Можно ли экономить на системах полива?
Нет — неправильный полив часто приводит к гибели растений. Лучше выбрать капельную систему с таймером.
Какие регионы лидируют по спросу на дачные товары?
Московская, Ленинградская, Самарская и Новосибирская области.
