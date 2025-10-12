Когда дача дороже отпуска: россияне вложили миллиарды в жизнь за городом

В 2025 году интерес к жизни за городом продолжает расти. Всё больше россиян обустраивают дачи, покупают технику и заказывают услуги для улучшения комфорта на своих участках. Согласно данным маркетплейсов и сервисов, продажи садовой продукции увеличились рекордными темпами, а сезон активных покупок начался раньше обычного.

Бум загородных покупок

В первом полугодии 2025 года оборот категории "товары для дачи и сада" на маркетплейсах вырос сразу на 72% - как по объёму продаж, так и по сумме. Параллельно увеличился спрос на услуги: аренду садового инструмента, благоустройство участков, вывоз мусора и строительство.

"Продолжается устойчивая тенденция к развитию индивидуального строительства и благоустройства загородных участков. После нескольких лет повышенного интереса к переезду из города россияне продолжают инвестировать в дома, дачи и прилегающие территории", — отметил маркетинговый аналитик Профи. ру Владислав Щукин.

Эксперт подчеркнул, что загородный образ жизни всё чаще воспринимается не как сезонное хобби, а как способ улучшить качество жизни.

Сколько стоит обустройство дачи

По информации ВсеИнструменты.ру, базовое оборудование участка — покупка газонокосилки, инструментов и систем полива — обходится в среднем в 30-50 тысяч рублей за сезон.

Если добавить более серьёзную технику — культиватор, генератор, теплицу — расходы увеличиваются до 80-150 тысяч рублей. А создание "умного сада" с автоматическим поливом, системой освещения или строительство бани может стоить от 200 тысяч рублей и выше.