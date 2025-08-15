Что нельзя строить на даче: за эти постройки грозят штрафы и снос
Прежде чем начать стройку на дачном участке, важно знать: не всё, что можно построить, будет законным. Нарушения могут обернуться сносом здания и солидным штрафом.
Многоквартирные дома — под запретом
На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома. Такие объекты требуют соблюдения строгих СНиПов: норм пожарной безопасности, освещения, расстояний до границ участка, а также наличия инфраструктуры. Постройка многоквартирника на земле с другим назначением считается самовольной и подлежит сносу по решению суда. Штраф за нецелевое использование участка — от 10 тыс. рублей для граждан до 200 тыс. для юрлиц.
Ограничения для садовых домов и построек
На садовом участке можно строить жилой или садовый дом, хозпостройки и гараж для личных нужд, но:
- высота не должна превышать 20 метров;
- этажность — не более трёх;
- делить дом на отдельные объекты недвижимости запрещено.
Капитальные строения допускаются только при условии, что это разрешено градостроительными регламентами.
Никакой коммерции и производства
Магазин, автомойка или цех на дачном участке — нарушение. Для таких объектов нужны земли соответствующего назначения.
Летние кухни, бани и сараи
Хозпостройки — бани, сараи, теплицы, туалеты, летние кухни — можно возводить без регистрации, но с обязательным соблюдением противопожарных норм. Нарушение этих требований грозит штрафами и предписаниями на устранение нарушений.
Итог
Перед стройкой изучите градостроительные регламенты и правила землепользования, чтобы не потерять деньги, время и сам объект. При сомнениях — обратитесь в Росреестр или к специалистам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru