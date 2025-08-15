Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:14

Что нельзя строить на даче: за эти постройки грозят штрафы и снос

На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты

Прежде чем начать стройку на дачном участке, важно знать: не всё, что можно построить, будет законным. Нарушения могут обернуться сносом здания и солидным штрафом.

Многоквартирные дома — под запретом

На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома. Такие объекты требуют соблюдения строгих СНиПов: норм пожарной безопасности, освещения, расстояний до границ участка, а также наличия инфраструктуры. Постройка многоквартирника на земле с другим назначением считается самовольной и подлежит сносу по решению суда. Штраф за нецелевое использование участка — от 10 тыс. рублей для граждан до 200 тыс. для юрлиц.

Ограничения для садовых домов и построек

На садовом участке можно строить жилой или садовый дом, хозпостройки и гараж для личных нужд, но:

  • высота не должна превышать 20 метров;
  • этажность — не более трёх;
  • делить дом на отдельные объекты недвижимости запрещено.

Капитальные строения допускаются только при условии, что это разрешено градостроительными регламентами.

Никакой коммерции и производства

Магазин, автомойка или цех на дачном участке — нарушение. Для таких объектов нужны земли соответствующего назначения.

Летние кухни, бани и сараи

Хозпостройки — бани, сараи, теплицы, туалеты, летние кухни — можно возводить без регистрации, но с обязательным соблюдением противопожарных норм. Нарушение этих требований грозит штрафами и предписаниями на устранение нарушений.

Итог

Перед стройкой изучите градостроительные регламенты и правила землепользования, чтобы не потерять деньги, время и сам объект. При сомнениях — обратитесь в Росреестр или к специалистам.

