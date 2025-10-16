Хотел квартиру — а можно дом: аренда за городом стала дешевле, чем жить в центре

В Челябинской области долгосрочная аренда загородных домов подешевела на 25,2% и сейчас в среднем составляет 48 515 рублей в месяц. Такая динамика связана с падением спроса и последующей коррекцией цен, сообщает портал "Мир квартир".

"В Челябинской области долгосрочная аренда домов снизилась в цене на 25,2%. Также более доступной аренда домов стала для жителей Карелии (-51,4%), Хакасии (-48,5%), Ивановской области (-48,4%), Приморского края (-47,6%) и Кемеровской области (-46,6%)", — говорится в исследовании.

Где аренда выросла

Не во всех регионах тенденция оказалась одинаковой. В некоторых субъектах России, наоборот, стоимость аренды выросла:

Тыва — +41,6% ,

Забайкальский край — +39,9% ,

Тамбовская область — +33,5%.

В целом по стране аренда загородных домов подешевела на 18%, до 47 тысяч рублей в месяц.

Почему цены упали

Как пояснил генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко, снижение связано с тем, что в 2024 году рынок пережил перегрев после отмены льготной ипотеки на новостройки. Тогда стоимость коттеджей резко выросла на 26%, и многие владельцы выставили дома на аренду, рассчитывая на высокий доход.