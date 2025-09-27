Четыре страны, где можно пережить зиму без визы и мороза

Зимние холода всё чаще подталкивают россиян искать возможность провести несколько месяцев в более тёплых широтах. При этом не всегда хочется заниматься оформлением виз, особенно если поездка запланирована спонтанно. К счастью, есть страны, где российским туристам по-прежнему разрешено находиться длительное время без визы, а условия для удалённой работы и отдыха здесь вполне комфортные.

Турция

Важно знать

Россияне могут находиться на территории страны до 90 дней в течение полугода, при этом безвыездный срок не должен превышать 60 дней. Чтобы остаться дольше, многие используют "визаран" — короткую поездку за пределы страны с последующим возвращением. Российские банковские карты Visa, MasterCard и "Мир" в Турции не работают. Местные карты можно открыть в банках Vakif или DenizBank, но решение зависит от отделения, а подтверждение дохода значительно повышает шансы.

Чем заняться

Турция универсальна: пляжи Антальи и Бодрума, шумный Стамбул, древности Эфеса и Перге, необычные ландшафты Каппадокии, природные террасы Памуккале. Любители активного отдыха могут пройти часть Ликийской тропы или покорить горные маршруты в районе Каше. Для ценителей гастрономии страна предлагает свежие морепродукты, восточные сладости и кофе в аутентичных кофейнях.

Траты

Снять жильё можно от 130 евро в глубинке до 5000 евро в элитных районах Стамбула. В Анталье двухкомнатные апартаменты обойдутся от 500 евро, трёхкомнатные — от 900 евро. В первый месяц потребуется оплатить аренду, залог и комиссию агенту. Продуктовая корзина для двоих — около 250 евро. Ужин в ресторане стоит 15-20 евро.

Грузия

Важно знать

Виза для россиян не нужна, находиться можно до одного года. Въехать можно не только по воздуху, но и через КПП "Верхний Ларс". Однако в зимнее время дорогу часто перекрывают из-за снежных заносов. Карты российских банков здесь не работают, но иностранцам доступны карты Bank of Georgia, SOLO и Liberty.

Чем заняться

Грузия сочетает древние монастыри, винодельни, горные походы и современные пространства для работы и отдыха. В Тбилиси — коворкинги и кофейни, в Кахетии — винные туры, в Боржоми — минеральные источники. Стоит заглянуть в Телави, Сигнахи и старинный Кутаиси. В Аджарии можно совместить отдых на пляжах Батуми с экскурсиями по природным паркам.

Траты

Цены на аренду различаются: в деревне жильё можно найти за 200 евро, в Тбилиси аналогичные квартиры уже от 1000-2000 евро. Продукты на двоих стоят около 230-270 долларов в месяц. Поужинать в ресторане можно за 15 евро.

Израиль

Важно знать

Россияне могут пребывать в Израиле до 90 дней без визы. Паспортный контроль здесь строгий: проверяют обратные билеты и могут задавать дополнительные вопросы. Иностранцам разрешается открывать банковские счета, а также пользоваться школами и садиками для детей при долгосрочном пребывании.

Чем заняться

Израиль богат культурными и религиозными памятниками. В Иерусалиме сосредоточены главные святыни, в Тель-Авиве — пляжи и ночная жизнь. Можно плавать в Красном и Средиземном морях, заниматься дайвингом, а также пройти курс оздоровления на Мёртвом море. В Негевской пустыне туристов принимают бедуины.

Траты

Аренда жилья варьируется от 400 евро за студию до 1500 евро за квартиру в крупных городах. Коммунальные платежи значительные: электричество — 50-70 евро, вода — 30-50, газ — 20-40. Продукты для двоих обходятся примерно в 500 евро в месяц. Ужин в ресторане — около 70 евро.

Марокко

Важно знать

Пребывать без визы можно до 90 дней. Иностранцам разрешено открывать счета в банках, но только в валюте (евро или доллары). Популярны CIH и Banque Populaire.

Чем заняться

Марокко — это смесь пустынных пейзажей, океанских пляжей и восточной архитектуры. Здесь учатся сёрфингу и сэндбордингу, путешествуют по Сахаре, посещают голубой Шефшауэн и рынки Марракеша. Многие приезжают ради марокканской кухни — ароматных тажинов и сладкого мятного чая.

Траты

В крупных городах жильё стоит от 300 евро в месяц. В маленьких населённых пунктах иностранцам жить труднее из-за языкового барьера. На продукты и бытовые расходы уходит примерно 650 евро для двоих, ужин в ресторане — около 40 евро.

Сравнение стран

Страна Срок без визы Аренда жилья (от) Продукты/мес. Ужин на двоих Турция 90 дней 130 евро 250 евро 15-20 евро Грузия 1 год 200 евро 230-270 $ 15 евро Израиль 90 дней 400 евро 500 евро 70 евро Марокко 90 дней 300 евро 650 евро 40 евро

Советы шаг за шагом

Проверьте срок действия загранпаспорта — он должен быть действителен минимум полгода после въезда. Сразу подготовьте план финансов: аренда, залог и комиссия в первый месяц могут утроить расходы. Подберите удобный способ оплаты: международные карты или переводы через Wise, Revolut. Перед поездкой уточните, где открывают банковские счета нерезидентам. Найдите жильё через платформы Airbnb или локальные сайты — часто дешевле, чем у агентств.

А что если…

Если зимовка в одной из этих стран окажется дорогой, можно рассмотреть альтернативы — Юго-Восточную Азию. Таиланд, Вьетнам и Индонезия также предлагают длительное пребывание, развитую инфраструктуру для удалённой работы и мягкий климат.

Плюсы и минусы зимовки

Плюсы Минусы Тёплый климат и море Высокие затраты на жильё в столицах Безвизовый въезд Сложности с банковскими картами Богатая культура и гастрономия Языковой барьер в небольших городах

FAQ

Какую страну выбрать для первой зимовки?

Самый доступный вариант — Турция, здесь дешёвое жильё и знакомая кухня.

Можно ли работать удалённо в этих странах?

Да, в Турции и Грузии активно развиваются коворкинги, а в Израиле и Марокко — интернет достаточно стабильный.

Сколько денег нужно в среднем на месяц?

От 800 евро в Турции до 2000 евро в Израиле в зависимости от образа жизни.

Зимовка без визы возможна в разных уголках мира — от близкой Турции и гостеприимной Грузии до далёких, но манящих Марокко и Израиля. Каждое направление предлагает свои преимущества: доступность и богатая культура, мягкий климат и природа, возможность совмещать отдых с удалённой работой. Выбирайте страну под свой ритм жизни: где-то подкупит гастрономия и атмосфера, где-то — тёплое море и комфорт для работы, а где-то — необычный колорит и новые впечатления. Главное — решиться на смену обстановки и позволить себе пережить зиму в солнечном настроении.