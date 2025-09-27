Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:18

Четыре страны, где можно пережить зиму без визы и мороза

Тёплые страны для зимовки: куда поехать, если не нужна виза

Зимние холода всё чаще подталкивают россиян искать возможность провести несколько месяцев в более тёплых широтах. При этом не всегда хочется заниматься оформлением виз, особенно если поездка запланирована спонтанно. К счастью, есть страны, где российским туристам по-прежнему разрешено находиться длительное время без визы, а условия для удалённой работы и отдыха здесь вполне комфортные.

Турция

Важно знать

Россияне могут находиться на территории страны до 90 дней в течение полугода, при этом безвыездный срок не должен превышать 60 дней. Чтобы остаться дольше, многие используют "визаран" — короткую поездку за пределы страны с последующим возвращением. Российские банковские карты Visa, MasterCard и "Мир" в Турции не работают. Местные карты можно открыть в банках Vakif или DenizBank, но решение зависит от отделения, а подтверждение дохода значительно повышает шансы.

Чем заняться

Турция универсальна: пляжи Антальи и Бодрума, шумный Стамбул, древности Эфеса и Перге, необычные ландшафты Каппадокии, природные террасы Памуккале. Любители активного отдыха могут пройти часть Ликийской тропы или покорить горные маршруты в районе Каше. Для ценителей гастрономии страна предлагает свежие морепродукты, восточные сладости и кофе в аутентичных кофейнях.

Траты

Снять жильё можно от 130 евро в глубинке до 5000 евро в элитных районах Стамбула. В Анталье двухкомнатные апартаменты обойдутся от 500 евро, трёхкомнатные — от 900 евро. В первый месяц потребуется оплатить аренду, залог и комиссию агенту. Продуктовая корзина для двоих — около 250 евро. Ужин в ресторане стоит 15-20 евро.

Грузия

Важно знать

Виза для россиян не нужна, находиться можно до одного года. Въехать можно не только по воздуху, но и через КПП "Верхний Ларс". Однако в зимнее время дорогу часто перекрывают из-за снежных заносов. Карты российских банков здесь не работают, но иностранцам доступны карты Bank of Georgia, SOLO и Liberty.

Чем заняться

Грузия сочетает древние монастыри, винодельни, горные походы и современные пространства для работы и отдыха. В Тбилиси — коворкинги и кофейни, в Кахетии — винные туры, в Боржоми — минеральные источники. Стоит заглянуть в Телави, Сигнахи и старинный Кутаиси. В Аджарии можно совместить отдых на пляжах Батуми с экскурсиями по природным паркам.

Траты

Цены на аренду различаются: в деревне жильё можно найти за 200 евро, в Тбилиси аналогичные квартиры уже от 1000-2000 евро. Продукты на двоих стоят около 230-270 долларов в месяц. Поужинать в ресторане можно за 15 евро.

Израиль

Важно знать

Россияне могут пребывать в Израиле до 90 дней без визы. Паспортный контроль здесь строгий: проверяют обратные билеты и могут задавать дополнительные вопросы. Иностранцам разрешается открывать банковские счета, а также пользоваться школами и садиками для детей при долгосрочном пребывании.

Чем заняться

Израиль богат культурными и религиозными памятниками. В Иерусалиме сосредоточены главные святыни, в Тель-Авиве — пляжи и ночная жизнь. Можно плавать в Красном и Средиземном морях, заниматься дайвингом, а также пройти курс оздоровления на Мёртвом море. В Негевской пустыне туристов принимают бедуины.

Траты

Аренда жилья варьируется от 400 евро за студию до 1500 евро за квартиру в крупных городах. Коммунальные платежи значительные: электричество — 50-70 евро, вода — 30-50, газ — 20-40. Продукты для двоих обходятся примерно в 500 евро в месяц. Ужин в ресторане — около 70 евро.

Марокко

Важно знать

Пребывать без визы можно до 90 дней. Иностранцам разрешено открывать счета в банках, но только в валюте (евро или доллары). Популярны CIH и Banque Populaire.

Чем заняться

Марокко — это смесь пустынных пейзажей, океанских пляжей и восточной архитектуры. Здесь учатся сёрфингу и сэндбордингу, путешествуют по Сахаре, посещают голубой Шефшауэн и рынки Марракеша. Многие приезжают ради марокканской кухни — ароматных тажинов и сладкого мятного чая.

Траты

В крупных городах жильё стоит от 300 евро в месяц. В маленьких населённых пунктах иностранцам жить труднее из-за языкового барьера. На продукты и бытовые расходы уходит примерно 650 евро для двоих, ужин в ресторане — около 40 евро.

Сравнение стран

Страна Срок без визы Аренда жилья (от) Продукты/мес. Ужин на двоих
Турция 90 дней 130 евро 250 евро 15-20 евро
Грузия 1 год 200 евро 230-270 $ 15 евро
Израиль 90 дней 400 евро 500 евро 70 евро
Марокко 90 дней 300 евро 650 евро 40 евро

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте срок действия загранпаспорта — он должен быть действителен минимум полгода после въезда.
  2. Сразу подготовьте план финансов: аренда, залог и комиссия в первый месяц могут утроить расходы.
  3. Подберите удобный способ оплаты: международные карты или переводы через Wise, Revolut.
  4. Перед поездкой уточните, где открывают банковские счета нерезидентам.
  5. Найдите жильё через платформы Airbnb или локальные сайты — часто дешевле, чем у агентств.

А что если…

Если зимовка в одной из этих стран окажется дорогой, можно рассмотреть альтернативы — Юго-Восточную Азию. Таиланд, Вьетнам и Индонезия также предлагают длительное пребывание, развитую инфраструктуру для удалённой работы и мягкий климат.

Плюсы и минусы зимовки

Плюсы Минусы
Тёплый климат и море Высокие затраты на жильё в столицах
Безвизовый въезд Сложности с банковскими картами
Богатая культура и гастрономия Языковой барьер в небольших городах

FAQ

Какую страну выбрать для первой зимовки?
Самый доступный вариант — Турция, здесь дешёвое жильё и знакомая кухня.

Можно ли работать удалённо в этих странах?
Да, в Турции и Грузии активно развиваются коворкинги, а в Израиле и Марокко — интернет достаточно стабильный.

Сколько денег нужно в среднем на месяц?
От 800 евро в Турции до 2000 евро в Израиле в зависимости от образа жизни.

Зимовка без визы возможна в разных уголках мира — от близкой Турции и гостеприимной Грузии до далёких, но манящих Марокко и Израиля. Каждое направление предлагает свои преимущества: доступность и богатая культура, мягкий климат и природа, возможность совмещать отдых с удалённой работой. Выбирайте страну под свой ритм жизни: где-то подкупит гастрономия и атмосфера, где-то — тёплое море и комфорт для работы, а где-то — необычный колорит и новые впечатления. Главное — решиться на смену обстановки и позволить себе пережить зиму в солнечном настроении.

Читайте также

Шенген в 2025 году: где россиянам ещё выдают визы и какие документы нужны сегодня в 10:15

Как получить шенген в 2025 году без отказа - пошаговый разбор

В 2025 году оформление шенгенских виз для россиян стало ещё сложнее. Рассказываем, какие страны продолжают выдавать визы и что изменилось в правилах.

Читать полностью » Лучшее время для поездки на Мальдивы и идеи активного отдыха на островах сегодня в 9:13

Мальдивы круглый год: райские острова, где сезон никогда не заканчивается

Мальдивы без скуки: когда ехать, что делать помимо пляжа и как спланировать активный отдых на островах с учётом сезонов и условий океана.

Читать полностью » Ручная кладь в самолёте: размеры, вес и правила провоза сегодня в 8:59

Жизнь в формате 10 кг: как путешествовать без багажа

Как собрать ручную кладь так, чтобы поместилось всё необходимое и не пришлось доплачивать за багаж? Подробные советы и полезные лайфхаки.

Читать полностью » Сравнение курортов Индийского океана: какой выбрать для отдыха зимой сегодня в 7:02

Пляжный отдых в Индийском океане: сравниваем 4 главных направления

Мальдивы, Сейшелы, Занзибар и Маврикий: чем отличаются острова Индийского океана, и какое направление выбрать для идеального отдыха.

Читать полностью » Зимовка без визы: Бали, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка сегодня в 6:07

Зимовка без визы: 8 стран, где холод забывается за один перелёт

Восемь тёплых направлений для зимовки: сравниваем климат, активности и быт, даём пошаговый план и лайфхаки для комфортной удалённой жизни.

Читать полностью » Пять обсерваторий России, где можно побывать на экскурсии и посмотреть на звёзды сегодня в 5:56

Куда поехать смотреть на звёзды: лучшие обсерватории страны

Пять уникальных обсерваторий России: где увидеть звёзды в телескоп, узнать о космосе и насладиться красотой гор, лесов и озёр.

Читать полностью » Zero-waste в путешествиях: многоразовая бутылка, эко-отели и сортировка мусора сегодня в 4:53

Как путешествовать без следа: простые zero-waste привычки в дороге

Как путешествовать так, чтобы не оставлять за собой горы пластика и мусора? Советы и находки, которые помогут сделать отпуск максимально экологичным.

Читать полностью » Программы для цифровых кочевников: Албания, Венгрия, Греция, Хорватия и другие страны сегодня в 3:51

Теперь не нужен отпуск: страны, где можно работать у океана и зарабатывать удалённо

Хотите жить у моря и работать без отрыва? Разбираем страны с digital-nomad визами: где проще податься, какой доход показывать и что учесть до переезда.

Читать полностью »

