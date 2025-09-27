Четыре страны, где можно пережить зиму без визы и мороза
Зимние холода всё чаще подталкивают россиян искать возможность провести несколько месяцев в более тёплых широтах. При этом не всегда хочется заниматься оформлением виз, особенно если поездка запланирована спонтанно. К счастью, есть страны, где российским туристам по-прежнему разрешено находиться длительное время без визы, а условия для удалённой работы и отдыха здесь вполне комфортные.
Турция
Важно знать
Россияне могут находиться на территории страны до 90 дней в течение полугода, при этом безвыездный срок не должен превышать 60 дней. Чтобы остаться дольше, многие используют "визаран" — короткую поездку за пределы страны с последующим возвращением. Российские банковские карты Visa, MasterCard и "Мир" в Турции не работают. Местные карты можно открыть в банках Vakif или DenizBank, но решение зависит от отделения, а подтверждение дохода значительно повышает шансы.
Чем заняться
Турция универсальна: пляжи Антальи и Бодрума, шумный Стамбул, древности Эфеса и Перге, необычные ландшафты Каппадокии, природные террасы Памуккале. Любители активного отдыха могут пройти часть Ликийской тропы или покорить горные маршруты в районе Каше. Для ценителей гастрономии страна предлагает свежие морепродукты, восточные сладости и кофе в аутентичных кофейнях.
Траты
Снять жильё можно от 130 евро в глубинке до 5000 евро в элитных районах Стамбула. В Анталье двухкомнатные апартаменты обойдутся от 500 евро, трёхкомнатные — от 900 евро. В первый месяц потребуется оплатить аренду, залог и комиссию агенту. Продуктовая корзина для двоих — около 250 евро. Ужин в ресторане стоит 15-20 евро.
Грузия
Важно знать
Виза для россиян не нужна, находиться можно до одного года. Въехать можно не только по воздуху, но и через КПП "Верхний Ларс". Однако в зимнее время дорогу часто перекрывают из-за снежных заносов. Карты российских банков здесь не работают, но иностранцам доступны карты Bank of Georgia, SOLO и Liberty.
Чем заняться
Грузия сочетает древние монастыри, винодельни, горные походы и современные пространства для работы и отдыха. В Тбилиси — коворкинги и кофейни, в Кахетии — винные туры, в Боржоми — минеральные источники. Стоит заглянуть в Телави, Сигнахи и старинный Кутаиси. В Аджарии можно совместить отдых на пляжах Батуми с экскурсиями по природным паркам.
Траты
Цены на аренду различаются: в деревне жильё можно найти за 200 евро, в Тбилиси аналогичные квартиры уже от 1000-2000 евро. Продукты на двоих стоят около 230-270 долларов в месяц. Поужинать в ресторане можно за 15 евро.
Израиль
Важно знать
Россияне могут пребывать в Израиле до 90 дней без визы. Паспортный контроль здесь строгий: проверяют обратные билеты и могут задавать дополнительные вопросы. Иностранцам разрешается открывать банковские счета, а также пользоваться школами и садиками для детей при долгосрочном пребывании.
Чем заняться
Израиль богат культурными и религиозными памятниками. В Иерусалиме сосредоточены главные святыни, в Тель-Авиве — пляжи и ночная жизнь. Можно плавать в Красном и Средиземном морях, заниматься дайвингом, а также пройти курс оздоровления на Мёртвом море. В Негевской пустыне туристов принимают бедуины.
Траты
Аренда жилья варьируется от 400 евро за студию до 1500 евро за квартиру в крупных городах. Коммунальные платежи значительные: электричество — 50-70 евро, вода — 30-50, газ — 20-40. Продукты для двоих обходятся примерно в 500 евро в месяц. Ужин в ресторане — около 70 евро.
Марокко
Важно знать
Пребывать без визы можно до 90 дней. Иностранцам разрешено открывать счета в банках, но только в валюте (евро или доллары). Популярны CIH и Banque Populaire.
Чем заняться
Марокко — это смесь пустынных пейзажей, океанских пляжей и восточной архитектуры. Здесь учатся сёрфингу и сэндбордингу, путешествуют по Сахаре, посещают голубой Шефшауэн и рынки Марракеша. Многие приезжают ради марокканской кухни — ароматных тажинов и сладкого мятного чая.
Траты
В крупных городах жильё стоит от 300 евро в месяц. В маленьких населённых пунктах иностранцам жить труднее из-за языкового барьера. На продукты и бытовые расходы уходит примерно 650 евро для двоих, ужин в ресторане — около 40 евро.
Сравнение стран
|Страна
|Срок без визы
|Аренда жилья (от)
|Продукты/мес.
|Ужин на двоих
|Турция
|90 дней
|130 евро
|250 евро
|15-20 евро
|Грузия
|1 год
|200 евро
|230-270 $
|15 евро
|Израиль
|90 дней
|400 евро
|500 евро
|70 евро
|Марокко
|90 дней
|300 евро
|650 евро
|40 евро
Советы шаг за шагом
- Проверьте срок действия загранпаспорта — он должен быть действителен минимум полгода после въезда.
- Сразу подготовьте план финансов: аренда, залог и комиссия в первый месяц могут утроить расходы.
- Подберите удобный способ оплаты: международные карты или переводы через Wise, Revolut.
- Перед поездкой уточните, где открывают банковские счета нерезидентам.
- Найдите жильё через платформы Airbnb или локальные сайты — часто дешевле, чем у агентств.
А что если…
Если зимовка в одной из этих стран окажется дорогой, можно рассмотреть альтернативы — Юго-Восточную Азию. Таиланд, Вьетнам и Индонезия также предлагают длительное пребывание, развитую инфраструктуру для удалённой работы и мягкий климат.
Плюсы и минусы зимовки
|Плюсы
|Минусы
|Тёплый климат и море
|Высокие затраты на жильё в столицах
|Безвизовый въезд
|Сложности с банковскими картами
|Богатая культура и гастрономия
|Языковой барьер в небольших городах
FAQ
Какую страну выбрать для первой зимовки?
Самый доступный вариант — Турция, здесь дешёвое жильё и знакомая кухня.
Можно ли работать удалённо в этих странах?
Да, в Турции и Грузии активно развиваются коворкинги, а в Израиле и Марокко — интернет достаточно стабильный.
Сколько денег нужно в среднем на месяц?
От 800 евро в Турции до 2000 евро в Израиле в зависимости от образа жизни.
Зимовка без визы возможна в разных уголках мира — от близкой Турции и гостеприимной Грузии до далёких, но манящих Марокко и Израиля. Каждое направление предлагает свои преимущества: доступность и богатая культура, мягкий климат и природа, возможность совмещать отдых с удалённой работой. Выбирайте страну под свой ритм жизни: где-то подкупит гастрономия и атмосфера, где-то — тёплое море и комфорт для работы, а где-то — необычный колорит и новые впечатления. Главное — решиться на смену обстановки и позволить себе пережить зиму в солнечном настроении.
