Пляжи, джунгли и мегаполисы: 14 стран, где визу дают прямо в аэропорту
Путешествия становятся доступнее, если знать, где можно обойтись без долгого оформления визы. Для россиян есть список стран, куда достаточно прилететь с загранпаспортом и получить визу прямо в аэропорту. Такой вариант экономит время и делает планирование поездки проще, особенно если билеты покупаются спонтанно.
Сравнение визовых условий
|Страна
|Виза по прибытии
|Стоимость
|Срок пребывания
|Особые условия
|Бангладеш
|Да
|$51
|До 30 дней
|Нужна наличка, банкоматов в аэропорту нет
|Бахрейн
|Да
|От $25
|14-30 дней
|Паспорт действует 6 месяцев после выезда
|Египет
|Да
|$25
|До 90 дней
|На Синае возможен бесплатный штамп на 15 дней
|Индонезия
|Да
|$35
|30 дней (+продление)
|Паспорт должен действовать ещё 6 месяцев
|Иордания
|Да
|$60
|30 дней
|Нужны бронь отеля и обратные билеты
|Камбоджа
|Да
|$30
|До 30 дней
|Онлайн-анкета за 7 дней до въезда
|Мексика
|Электронное разрешение
|Бесплатно
|До 180 дней
|Оформляется за 25 дней до поездки
|Науру
|Да
|$50
|Индивидуально
|Обратные билеты и бронь обязательны
|Непал
|Да
|От $30
|15-90 дней
|Паспорт действителен 6 месяцев
|Палау
|Да
|$50
|До 30 дней
|Продление — через консульство США
|Саудовская Аравия
|Да
|$117
|До 90 дней
|Можно e-visa заранее
|Сейшелы
|Разрешение
|$10-20
|До 30 дней
|Запрос онлайн до выезда
|Шри-Ланка
|Да
|$35
|До 30 дней
|E-visa или по прибытии
|Южная Корея
|Электронное разрешение
|$8-10
|До 60 дней
|Макс. 90 дней за 180
Советы шаг за шагом
- Проверьте срок действия паспорта: почти все страны требуют минимум 6 месяцев "запаса".
- Заранее приготовьте наличные — в Бангладеше и Непале карты могут не работать.
- Забронируйте отель и сохраните подтверждение: в Иордании и Науру это обязательное условие.
- Если планируете Египет и отдых только на Синае, уточните у пограничников "синайский штамп" — он бесплатный.
- Для стран с e-visa (Мексика, Сейшелы, Южная Корея) заполните анкеты заранее — без них могут не посадить на рейс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: взять только карту и прилететь в Бангладеш.
→ Последствие: невозможность оплатить визу.
→ Альтернатива: заранее обменять $60 на наличные.
- Ошибка: купить билет в Иорданию без брони отеля.
→ Последствие: отказ во въезде.
→ Альтернатива: сделать бронирование с бесплатной отменой.
- Ошибка: игнорировать требование к сроку паспорта.
→ Последствие: не пустят в страну.
→ Альтернатива: проверить срок и при необходимости обновить документ.
А что если…
А что если вы планируете длинное путешествие сразу в несколько стран? В таком случае стоит комбинировать направления с визами по прилёте (например, Непал → Бангладеш → Камбоджа) и страны с e-visa (Южная Корея или Мексика). Главное — рассчитать время оформления электронных разрешений, чтобы они не "сгорели" раньше поездки.
Плюсы и минусы
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Виза в аэропорту
|Быстро, спонтанно
|Очереди, нужны наличные
|Электронная виза
|Можно оформить заранее
|Иногда требуют иностранную карту
|Бесплатные штампы (Египет, Мексика)
|Экономия, минимум формальностей
|Ограниченные сроки пребывания
FAQ
Как выбрать страну для поездки с визой по прилёте?
Сравните стоимость визы, срок пребывания и требования: где-то нужен только паспорт, а где-то обязательна бронь.
Сколько стоит самая дешёвая виза?
На Сейшелах разрешение обойдётся от $10, в Камбодже — $30, в Египте — $25.
Что лучше — оформить e-visa или получить визу в аэропорту?
Если любите планировать заранее — выбирайте e-visa. Если поездка спонтанная — проще получить визу на месте.
Путешествовать стало проще, если знать, куда можно отправиться без долгих визовых процедур. От Азии до Ближнего Востока и островных государств — десятки направлений открыты для россиян по загранпаспорту и визе, оформляемой прямо в аэропорту. Это удобный способ увидеть новые страны, не тратя время на бюрократию, — достаточно лишь проверить сроки действия паспорта и подготовить основные документы.
