Пляжи, джунгли и мегаполисы: 14 стран, где визу дают прямо в аэропорту

Путешествия становятся доступнее, если знать, где можно обойтись без долгого оформления визы. Для россиян есть список стран, куда достаточно прилететь с загранпаспортом и получить визу прямо в аэропорту. Такой вариант экономит время и делает планирование поездки проще, особенно если билеты покупаются спонтанно.

Сравнение визовых условий

Страна Виза по прибытии Стоимость Срок пребывания Особые условия Бангладеш Да $51 До 30 дней Нужна наличка, банкоматов в аэропорту нет Бахрейн Да От $25 14-30 дней Паспорт действует 6 месяцев после выезда Египет Да $25 До 90 дней На Синае возможен бесплатный штамп на 15 дней Индонезия Да $35 30 дней (+продление) Паспорт должен действовать ещё 6 месяцев Иордания Да $60 30 дней Нужны бронь отеля и обратные билеты Камбоджа Да $30 До 30 дней Онлайн-анкета за 7 дней до въезда Мексика Электронное разрешение Бесплатно До 180 дней Оформляется за 25 дней до поездки Науру Да $50 Индивидуально Обратные билеты и бронь обязательны Непал Да От $30 15-90 дней Паспорт действителен 6 месяцев Палау Да $50 До 30 дней Продление — через консульство США Саудовская Аравия Да $117 До 90 дней Можно e-visa заранее Сейшелы Разрешение $10-20 До 30 дней Запрос онлайн до выезда Шри-Ланка Да $35 До 30 дней E-visa или по прибытии Южная Корея Электронное разрешение $8-10 До 60 дней Макс. 90 дней за 180

Советы шаг за шагом

Проверьте срок действия паспорта: почти все страны требуют минимум 6 месяцев "запаса". Заранее приготовьте наличные — в Бангладеше и Непале карты могут не работать. Забронируйте отель и сохраните подтверждение: в Иордании и Науру это обязательное условие. Если планируете Египет и отдых только на Синае, уточните у пограничников "синайский штамп" — он бесплатный. Для стран с e-visa (Мексика, Сейшелы, Южная Корея) заполните анкеты заранее — без них могут не посадить на рейс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: взять только карту и прилететь в Бангладеш.

→ Последствие: невозможность оплатить визу.

→ Альтернатива: заранее обменять $60 на наличные.

Ошибка: купить билет в Иорданию без брони отеля.

→ Последствие: отказ во въезде.

→ Альтернатива: сделать бронирование с бесплатной отменой.

Ошибка: игнорировать требование к сроку паспорта.

→ Последствие: не пустят в страну.

→ Альтернатива: проверить срок и при необходимости обновить документ.

А что если…

А что если вы планируете длинное путешествие сразу в несколько стран? В таком случае стоит комбинировать направления с визами по прилёте (например, Непал → Бангладеш → Камбоджа) и страны с e-visa (Южная Корея или Мексика). Главное — рассчитать время оформления электронных разрешений, чтобы они не "сгорели" раньше поездки.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы Виза в аэропорту Быстро, спонтанно Очереди, нужны наличные Электронная виза Можно оформить заранее Иногда требуют иностранную карту Бесплатные штампы (Египет, Мексика) Экономия, минимум формальностей Ограниченные сроки пребывания

FAQ

Как выбрать страну для поездки с визой по прилёте?

Сравните стоимость визы, срок пребывания и требования: где-то нужен только паспорт, а где-то обязательна бронь.

Сколько стоит самая дешёвая виза?

На Сейшелах разрешение обойдётся от $10, в Камбодже — $30, в Египте — $25.

Что лучше — оформить e-visa или получить визу в аэропорту?

Если любите планировать заранее — выбирайте e-visa. Если поездка спонтанная — проще получить визу на месте.

