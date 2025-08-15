Метанол вместо веселья: как распознать смертельно опасный алкоголь

В Сочи после нескольких случаев отравления самодельной чачей с метанолом число пострадавших выросло до восьми человек. Чтобы избежать подобных трагедий, врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, как распознать опасный алкоголь и почему он так опасен.

Как отличить некачественный алкоголь

Мутный цвет или осадок — качественный алкоголь всегда прозрачный. Мутность может говорить о примесях или плохой фильтрации.

Резкий химический запах — аромат, напоминающий ацетон или растворитель, признак подделки.

Повреждённая упаковка и отсутствие маркировки — нет акцизной марки, этикетка неполная, тара повреждена, а цена подозрительно низкая.

В кустарных напитках часто встречается метанол — яд, поражающий центральную нервную систему и зрительный нерв. Всего 10 мл могут привести к слепоте, а 30 мл — к смерти. Помимо метанола, в самодельном алкоголе могут содержаться бактериальные токсины и тяжёлые металлы, вызывающие тяжёлые отравления и отказ органов.

Как защитить себя

Покупайте алкоголь только у проверенных продавцов, особенно на курортах.

При первых признаках отравления — тошноте, головокружении, нарушении зрения — немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Ревкова подчёркивает: соблюдение этих простых правил способно спасти здоровье и жизнь.