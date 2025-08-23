Рынок бытовой химии в России переполнен подделками: как защитить себя от скрытых угроз

Рост контрафакта на 30%, опасные компоненты в составе и неправильное использование средств — сегодня покупка бытовой химии стала делом повышенного риска. Специалисты клинингового рынка бьют тревогу: всё чаще в магазинах можно встретить подделки под известные бренды. Как их распознать и обезопасить себя — разбираемся вместе с экспертами.

Подделок становится всё больше

По словам CEO и основателя агрегатора клининговых услуг SweepMe Марии Нагибовой, ситуация на рынке бытовой химии за последний год заметно ухудшилась:

"В последние месяцы наши клинеры всё чаще фиксируют увеличение количества неоригинальной бытовой химии, представленной на полках под известными брендами. По запаху, консистенции, эффекту видно — это не оригинал. Мы уверены, что рынок наводнён подделками".

Специалист отметила, что такие средства нередко содержат агрессивные и опасные вещества, которые могут:

вызывать кожные аллергии;

провоцировать раздражение слизистых;

разрушать поверхности и вызывать коррозию материалов.

По внутренним оценкам компании, объём контрафактной продукции вырос примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

Как защитить себя от подделок

Эксперт советует:

Покупать бытовую химию только в проверенных магазинах и крупных сетях, где есть система верификации поставщиков.

Всегда читать инструкции и состав — особенно при использовании концентратов.

Обращать внимание на упаковку: повреждённые или нечеткие этикетки, нестандартный запах и странная консистенция — явные признаки подделки.

Внимание: меламиновые губки и профессиональная химия

Отдельное внимание — меламиновым губкам. Несмотря на их высокую эффективность, Нагибова подчёркивает:

"Использовать такие губки нужно исключительно в перчатках, не допуская контакта с продуктами и слизистыми оболочками. Их состав не так безобиден, как кажется".

Также опасность может представлять и профессиональная химия, которая сегодня всё чаще появляется в розничной продаже. Она отличается высоким уровнем pH и рассчитана на применение в условиях строгого контроля.

Обычные покупатели зачастую не используют защитные средства и нарушают инструкции, что приводит к:

ожогам,

повреждению кожи,

химическим реакциям в быту.

Альтернатива: сода и пар

В качестве безопасного и экологичного решения эксперт рекомендует:

паровую обработку;

пищевую соду — недорогую и эффективную альтернативу, используемую даже в японской бытовой химии.

"Горячий пар и сода — универсальные помощники, которые справляются с грязью без вреда для здоровья и окружающей среды", — подчёркивает Мария Нагибова.

Не только химия: как правильно ухаживать за окнами

В продолжение темы — несколько слов от строительного эксперта, гендиректора "ГЛАВСНАБ" Фёдора Васильева. Он напоминает: