Рынок бытовой химии в России переполнен подделками: как защитить себя от скрытых угроз
Рост контрафакта на 30%, опасные компоненты в составе и неправильное использование средств — сегодня покупка бытовой химии стала делом повышенного риска. Специалисты клинингового рынка бьют тревогу: всё чаще в магазинах можно встретить подделки под известные бренды. Как их распознать и обезопасить себя — разбираемся вместе с экспертами.
Подделок становится всё больше
По словам CEO и основателя агрегатора клининговых услуг SweepMe Марии Нагибовой, ситуация на рынке бытовой химии за последний год заметно ухудшилась:
"В последние месяцы наши клинеры всё чаще фиксируют увеличение количества неоригинальной бытовой химии, представленной на полках под известными брендами. По запаху, консистенции, эффекту видно — это не оригинал. Мы уверены, что рынок наводнён подделками".
Специалист отметила, что такие средства нередко содержат агрессивные и опасные вещества, которые могут:
- вызывать кожные аллергии;
- провоцировать раздражение слизистых;
- разрушать поверхности и вызывать коррозию материалов.
По внутренним оценкам компании, объём контрафактной продукции вырос примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.
Как защитить себя от подделок
Эксперт советует:
- Покупать бытовую химию только в проверенных магазинах и крупных сетях, где есть система верификации поставщиков.
- Всегда читать инструкции и состав — особенно при использовании концентратов.
- Обращать внимание на упаковку: повреждённые или нечеткие этикетки, нестандартный запах и странная консистенция — явные признаки подделки.
Внимание: меламиновые губки и профессиональная химия
Отдельное внимание — меламиновым губкам. Несмотря на их высокую эффективность, Нагибова подчёркивает:
"Использовать такие губки нужно исключительно в перчатках, не допуская контакта с продуктами и слизистыми оболочками. Их состав не так безобиден, как кажется".
Также опасность может представлять и профессиональная химия, которая сегодня всё чаще появляется в розничной продаже. Она отличается высоким уровнем pH и рассчитана на применение в условиях строгого контроля.
Обычные покупатели зачастую не используют защитные средства и нарушают инструкции, что приводит к:
- ожогам,
- повреждению кожи,
- химическим реакциям в быту.
Альтернатива: сода и пар
В качестве безопасного и экологичного решения эксперт рекомендует:
- паровую обработку;
- пищевую соду — недорогую и эффективную альтернативу, используемую даже в японской бытовой химии.
"Горячий пар и сода — универсальные помощники, которые справляются с грязью без вреда для здоровья и окружающей среды", — подчёркивает Мария Нагибова.
Не только химия: как правильно ухаживать за окнами
В продолжение темы — несколько слов от строительного эксперта, гендиректора "ГЛАВСНАБ" Фёдора Васильева. Он напоминает:
- Не используйте абразивные средства и жёсткие щётки при уходе за пластиковыми окнами.
- Лучшее решение — раствор уксуса (1:3 с водой) или специальные средства для окон.
- Оптимальна также тёплая вода без химии, чтобы сохранить герметичность и внешний вид профиля.
