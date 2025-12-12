Скидка или смерть? Почему в декабре даже акцизная марка не гарантирует безопасность крепкого алкоголя

Предновогодняя суета подталкивает покупателей выбирать быстрее и смотреть в первую очередь на цену — и именно этим пользуются продавцы подделок. Как пишет "Лента.ру", в предпраздничный период на рынке традиционно заметно увеличиваются объемы контрафактного алкоголя. Об этом в разговоре с изданием предупредила доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина, отдельно выделив группу покупателей, которые чаще всего оказываются уязвимыми.

Кто в зоне повышенного риска

По словам Надежды Капустиной, чаще всего на контрафакт натыкаются потребители, ориентированные на низкую ценовую категорию. В предпраздничные дни это связано с тем, что спрос на алкоголь растет, а часть покупателей стремится сэкономить на привычных покупках. В результате на витрине или в точке продаж может появляться продукция, которая внешне имитирует известные марки, но не соответствует стандартам.

Экономист подчеркивает, что риск повышается, когда покупка совершается "по дороге" или без привычной проверки товара. В таких ситуациях внимание переключается на скидку, а не на детали упаковки и маркировки. Именно поэтому она связывает рост контрафакта не только с предложением со стороны нелегальных производителей, но и с изменением потребительского поведения в конце года.

Как отличить подделку по упаковке и месту покупки

Эксперт советует начинать с визуальной оценки товара и его оформления.

"Чтобы не купить контрафактный алкоголь, необходимо внимательно осмотреть упаковку на предмет качества полиграфии, наличия защитных элементов и правильности оформления акцизных марок. Особое внимание следует уделять местам склейки этикеток, четкости текста и отсутствию грамматических ошибок, которые часто выдают кустарное производство", — сказала доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Эта логика, по ее словам, помогает отсечь часть явно сомнительной продукции еще до покупки.

Отдельно Капустина рекомендует выбирать каналы продаж, где поставщики проходят проверку. По ее оценке, предпочтительнее покупать алкоголь в сетевых магазинах, которые дорожат репутацией и внимательнее относятся к качеству поставок. При этом она советует избегать стихийных рынков, небольших павильонов и точек продаж, где контроль может быть слабее и выше вероятность столкнуться с подделкой.

Какие напитки опаснее и почему

Наибольшую угрозу, по словам эксперта, несут контрафактная водка и другие крепкие дистилляты. Капустина связывает риск с возможным наличием метанола, технических примесей и сивушных масел в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Она также напоминает, что метиловый спирт, который фальсификаторы используют из-за низкой стоимости, способен вызывать тяжелые отравления, а опасная доза может быть очень небольшой.

В зоне риска, как добавляет экономист, оказываются и более дорогие категории — коньяк и виски. Она объясняет это тем, что сложность технологического процесса делает оригинальный продукт затратным, а значит, создает экономический стимул для подделок популярных брендов через смешивание дешевого спирта с красителями, ароматизаторами и вкусовыми добавками. Игристые вина и шампанское, по ее словам, фальсифицируют реже из-за технологических сложностей вторичного брожения и насыщения углекислотой, однако такие случаи также известны.