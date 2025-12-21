Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:38

Дешёвая бутылка к празднику может стоить слишком дорого: рынок заполоняет контрафакт

Контрафактный алкоголь активнее появляется перед Новым годом — Морковкин

С приближением Нового года россияне активно готовятся к праздничным застольям, и вместе с ростом спроса на алкоголь традиционно увеличивается и количество контрафактной продукции на рынке. Об этом читателей tmn.aif.ru предупреждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, призывая потребителей к особой бдительности. По его словам, предпраздничный период ежегодно сопровождается всплеском нелегального оборота алкоголя, поскольку повышенный спрос создает благоприятные условия для недобросовестных производителей.

Кто чаще всего рискует столкнуться с подделкой

Эксперт отмечает, что особенно уязвимым остается низкоценовой сегмент, где доля подделок может достигать критических значений. Именно в этой категории покупатели чаще всего сталкиваются с продукцией сомнительного происхождения, изготовленной без соблюдения технологических норм и контроля качества. Для снижения рисков Морковкин рекомендует приобретать алкоголь исключительно в крупных сетевых или специализированных магазинах с устойчивой репутацией. Такие торговые точки работают с проверенными поставщиками и обязаны контролировать наличие лицензий и сопроводительных документов. В то же время рынки, небольшие павильоны и нестационарные точки торговли, особенно в удаленных районах, представляют повышенную опасность.

Самые опасные виды нелегального алкоголя

Наибольшую угрозу для здоровья, по словам эксперта, представляют поддельная водка и другие крепкие алкогольные напитки. Их опасность заключается не только в высокой концентрации этилового спирта, но и в возможном содержании метанола, технических примесей и сивушных масел. Метиловый спирт, который часто используется фальсификаторами из-за низкой стоимости, способен вызывать тяжелые отравления с поражением центральной нервной системы и зрительного нерва. Летальная доза для человека может составлять всего несколько десятков миллилитров.

Коньяк, виски и игристые вина в зоне внимания

В зоне риска также находятся коньяк и виски, поскольку сложность и высокая стоимость их производства делают популярные бренды привлекательной целью для подделок. Игристые вина подделываются реже, однако и в этом сегменте фиксируются случаи замены натурального продукта дешевыми газированными винными напитками. Эксперт подчеркивает, что подозрительно низкая цена почти всегда указывает на нелегальное происхождение алкоголя.

Как защититься от контрафакта

В условиях цифровизации торговли одним из самых надежных способов защиты от подделок остается проверка кода маркировки через официальные мобильные приложения регулирующих органов. Такой инструмент позволяет убедиться в легальности бутылки и отследить путь продукции от производителя до магазина. Дополнительно стоит обращать внимание на качество полиграфии, четкость текста и изображений, правильность оформления акцизной марки, аккуратность наклеивания этикетки и отсутствие грамматических ошибок. Легальный алкоголь всегда содержит полную информацию о производителе, включая юридический адрес и лицензионные данные, тогда как контрафакт часто сопровождается размытыми или фиктивными сведениями.

