Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:18

Суррогат убивает: эксперты раскрыли зловещий секрет поддельного алкоголя – распознай и выживи

Поддельный алкоголь – смертельная угроза: врачи Подмосковья предупреждают об опасности

Употребление алкогольных напитков, особенно контрафактных, может иметь самые печальные последствия. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера предостерегают от покупки сомнительного алкоголя и раскрывают, к каким смертельным опасностям может привести его употребление. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"К сожалению, даже небольшого количества контрафактного алкоголя может быть достаточно для самых страшных последствий,” — предупреждает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Такой алкоголь, зачастую продаваемый на розлив, не имеет никаких документов и маркировки, и может быть в буквальном смысле смертельно опасен. Ядовитые соединения, а особенно метиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям.

Метиловый спирт: коварный враг

Главная опасность суррогатного алкоголя заключается в том, что метиловый спирт, смертельно опасное вещество, не отличается по вкусу и запаху от этилового спирта, который содержится в легальных алкогольных напитках. Из-за этого, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и обращаются за медицинской помощью слишком поздно, уже когда состояние становится тяжелым.

Даже небольшие дозы метилового спирта представляют серьезную опасность и могут привести к слепоте, тяжелым нарушениям работы внутренних органов и летальному исходу. После употребления фальсифицированного алкоголя быстро появляются симптомы отравления: головокружение, недомогание, боли в животе, сначала возбуждение, а потом потеря сознания.

Где не стоит покупать алкоголь: советы эксперта

Виталий Холдин настоятельно рекомендует избегать покупки алкоголя с рук, без каких-либо опознавательных знаков, без информации о производителе.

"Никто не знает, как и при каких условиях делали этот напиток,” — отмечает специалист. Отсутствие маркировки, документов и информации о составе — верный признак контрафакта.

Самый простой способ избежать опасности, связанной с употреблением суррогатного алкоголя, — это просто не употреблять алкоголь вовсе.

"Ведь безопасных доз не существует,” — подчеркивает Виталий Холдин. Даже умеренное употребление алкоголя может представлять риск для здоровья.

Интересные факты об алкоголе:

  • В древности алкоголь использовался в религиозных ритуалах и медицине.
  • В некоторых странах существуют строгие законы, регулирующие производство, продажу и употребление алкоголя.
  • Чрезмерное употребление алкоголя является одной из ведущих причин заболеваний печени.

В заключение, специалисты призывают граждан к бдительности и осторожности при выборе алкогольных напитков. Покупайте алкоголь только в проверенных магазинах, требуйте у продавцов документы и не рискуйте своим здоровьем, употребляя сомнительные напитки. Помните, что трезвость — это самый безопасный выбор.

