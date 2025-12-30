Внешний нажим стал нормой — ответ тоже: Пекин усиливает оборону интересов

Китайские власти намерены усилить меры по защите страны от внешнего давления и ограничительных мер, которые, по мнению Пекина, используются как инструмент политического влияния. В условиях усложняющейся международной обстановки руководство КНР делает ставку на укрепление собственных механизмов безопасности и суверенного развития. Об этом, со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на профильной конференции.

Курс на противодействие санкционному давлению

Выступая на конференции, посвящённой международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году, глава МИД КНР обозначил приоритеты внешнеполитической стратегии страны. По его словам, Пекин намерен последовательно расширять инструменты защиты от санкций, внешнего вмешательства и практики экстерриториальной юрисдикции.

"С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Защита суверенитета и интересов развития

Ван И подчеркнул, что речь идёт не только об экономических или правовых мерах, но и о более широком подходе к обеспечению национальной безопасности. Китай, по его словам, продолжит отстаивать принципиальную позицию на международной арене и будет решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и долгосрочные интересы развития.

Министр дал понять, что Пекин рассматривает санкционное давление и внешнее вмешательство как угрозу стабильности не только для Китая, но и для всей системы международных отношений. В этой связи страна намерена формировать более устойчивые и автономные механизмы реагирования на подобные вызовы.

Пресечение попыток дестабилизации

Отдельное внимание глава китайской дипломатии уделил вопросам внутренней целостности государства. Он отметил, что власти КНР будут последовательно пресекать любые попытки раскола страны, независимо от того, исходят ли они изнутри или поддерживаются извне.

В Пекине подчёркивают, что укрепление национального единства и защита ключевых интересов остаются неотъемлемой частью внешнеполитического курса. Эти принципы, как следует из заявления Ван И, будут лежать в основе дипломатических шагов Китая в ближайшие годы.

Контекст международной политики

Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся торгово-экономических ограничений и растущего числа односторонних санкций в мировой политике. Китай неоднократно критиковал подобную практику, называя её нарушением международного права и принципов равноправного сотрудничества.

Позиция, озвученная Ван И, демонстрирует стремление Пекина не только адаптироваться к внешнему давлению, но и выстроить системный ответ, который позволит минимизировать уязвимость страны перед санкционными и политическими рычагами.