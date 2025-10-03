Снег давит тоннами: крыши без этого приёма рушатся за одну ночь

Осень и зима для большинства российских дач становятся настоящим испытанием на прочность. Пока владельцы проводят время в городе, дом остаётся один на один с морозами, снегопадами, влажностью и риском краж. Вернувшись весной, хозяева нередко сталкиваются с неприятными сюрпризами: прорванными трубами, плесенью на стенах или повреждённой крышей. Эксперты уверяют: значительной части проблем можно избежать, если правильно подготовить дачу к длительному простою.

Главные риски

По словам специалистов, дачники чаще всего боятся:

краж и незаконных проникновений;

обрушения крыши под тяжестью снега и льда;

затоплений по весне из-за таяния снега или аварий коммуникаций.

При этом, по данным страховых компаний, зимой самым распространённым страховым случаем становятся пожары — более 50% обращений связано именно с ними. Основная причина — неисправная электропроводка, работающая в аварийном режиме. На втором месте (около 30%) — повреждения от воды: разрыв котлов, радиаторов, замерзание труб. Около 13% случаев приходятся на стихийные бедствия, и только 2% — на кражи.

Инженерные системы

Первое, о чём стоит позаботиться, — водопровод и отопление. Все ёмкости и трубы необходимо освободить от воды, иначе она замёрзнет и повредит систему. Оптимальный вариант — продувка компрессором или замена воды на незамерзающую жидкость.

Не стоит забывать и о бытовой технике: стиральные и посудомоечные машины тоже удерживают воду. Даже сливной бачок лучше опустошить, чтобы весной не пришлось менять треснувшую сантехнику.

Для защиты септика можно использовать простой приём: положить внутрь пластиковые бутылки с водой — замерзая, они будут сжиматься, а не разрушать стенки резервуара.

Электрика

Перед отъездом необходимо полностью обесточить дом. Это снижает риск короткого замыкания, особенно в условиях повышенной влажности.

Кроме того, стоит проверить состояние проводки, розеток и выключателей. Хорошим решением будет установка стабилизатора напряжения — он защитит бытовую технику от скачков в сети.

Крыша

Перед зимовкой дачи нужно внимательно осмотреть кровлю. Даже небольшие дефекты зимой могут привести к протечкам и обрушению под весом снега и льда.

Если крыша выполнена из листовых материалов, важно проверить плотность примыканий и при необходимости подкрутить крепёж. Всё чаще владельцы обращаются к монтажу мембранной кровли: она полностью изолирует от влаги и перепадов температур, что особенно актуально в холодное время года.

Фундамент

Влага у основания дома при замерзании расширяется и создаёт давление на бетон. Весной лёд тает, и циклы замерзания-оттаивания могут привести к разрушению.

Поэтому трещины в фундаменте нельзя оставлять без внимания — ремонт лучше провести до зимы. Если фундамент цел, но не утеплён, можно проложить по периметру листы пеноплекса, чтобы он не промерзал.

Окна

Щели вокруг стеклопакетов становятся источником проблем: в доме образуется конденсат, плесень и сырость. Перед отъездом стоит проверить уплотнители и заменить изношенные. Откосы лучше утеплить каменной ватой — она удерживает тепло и выводит лишнюю влагу, что особенно важно для деревянных домов.

Защита от краж

Зимой дачные посёлки часто пустуют, что делает их лёгкой добычей для злоумышленников. Чтобы снизить риск, важно забрать все ценные вещи.

Дополнительная защита:

датчики движения;

сигнализация;

камеры видеонаблюдения с оповещением на телефон.

Хорошим решением станет и страхование. Полис от 2,5 тысяч рублей покрывает риски пожаров, стихийных бедствий, краж и внешних повреждений.

Сравнение: подготовленная и неподготовленная дача