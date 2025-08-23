Дом без ремонта и дорогой мебели: секрет уюта в неожиданных деталях

Вы удивитесь, но даже старый дачный дом может заиграть по-новому — без дорогой мебели и капитального ремонта. Дизайнер интерьеров Евгения Ивлиева советует начать не с покупок, а… с анализа обстановки.

Задайте себе вопрос: к какому стилю ближе всего ваш дачный интерьер?

С чего начать

По опыту, большинство загородных домов — это эклектика. На дачу свозится всё, что жалко выбросить, поэтому логики в интерьере часто нет. Но даже в такой ситуации можно создать уют.

Главное — оформляйте маленькие "уголки комфортa”, в которых вам будет приятно находиться.

Определитесь со стилем

Бревенчатый или брусовой дом — идеален для шале, скандинавского или неорусского стиля.

Окрашенные/оклеенные стены дают больше свободы — здесь можно играть с аксессуарами и декором.

Металлическая или грубая мебель — отличный повод попробовать лофт. Даже деревянные стены этому не помешают: достаточно затонировать их в тёмный оттенок и добавить зеркала и яркий текстиль.

Используйте старые вещи как декор

Создание композиций из нескольких предметов — один из главных трендов. Используйте:

старые жестяные банки

фарфор и керамику

кухонные весы

винтажные предметы

Разместите их на открытых полках — это добавит интерьеру характера.

Играйте с текстилем

Текстиль — ваш главный союзник. Он способен преобразить даже самый простой интерьер.

Что использовать:

шторы

подушки

половички

скатерти

Если предпочитаете спокойные тона — выбирайте близкие к основному цвету интерьера. Не бойтесь комбинировать разные фактуры — это оживит обстановку.

"Имейте в виду, что в загородном доме практичнее использовать рогожку или лен, т. е. те материалы, которые легко моются и стираются.”

Украшайте своими руками

Если вы рисуете, вышиваете или любите рукоделие — украсьте дом собственными работами. Это задаёт настроение и делает интерьер по-настоящему личным.

Привнесите сад в дом

Освободите подоконники и поставьте:

горшки с растениями

букеты из сухоцветов

сезонные фрукты в вазах

Можно даже использовать небольшие садовые инструменты (грабли, леечки) как декоративные акценты.

Создайте уголок для отдыха

Поставьте кресло-качалку или небольшой диван, добавьте плед, корзину с вязанием, книгу или блокнот — и даже в плохую погоду вы сможете проводить время в уютной атмосфере, созданной только для вас.