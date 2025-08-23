Дом без ремонта и дорогой мебели: секрет уюта в неожиданных деталях
Вы удивитесь, но даже старый дачный дом может заиграть по-новому — без дорогой мебели и капитального ремонта. Дизайнер интерьеров Евгения Ивлиева советует начать не с покупок, а… с анализа обстановки.
Задайте себе вопрос: к какому стилю ближе всего ваш дачный интерьер?
С чего начать
По опыту, большинство загородных домов — это эклектика. На дачу свозится всё, что жалко выбросить, поэтому логики в интерьере часто нет. Но даже в такой ситуации можно создать уют.
Главное — оформляйте маленькие "уголки комфортa”, в которых вам будет приятно находиться.
Определитесь со стилем
- Бревенчатый или брусовой дом — идеален для шале, скандинавского или неорусского стиля.
- Окрашенные/оклеенные стены дают больше свободы — здесь можно играть с аксессуарами и декором.
- Металлическая или грубая мебель — отличный повод попробовать лофт. Даже деревянные стены этому не помешают: достаточно затонировать их в тёмный оттенок и добавить зеркала и яркий текстиль.
Используйте старые вещи как декор
Создание композиций из нескольких предметов — один из главных трендов. Используйте:
- старые жестяные банки
- фарфор и керамику
- кухонные весы
- винтажные предметы
Разместите их на открытых полках — это добавит интерьеру характера.
Играйте с текстилем
Текстиль — ваш главный союзник. Он способен преобразить даже самый простой интерьер.
Что использовать:
- шторы
- подушки
- половички
- скатерти
Если предпочитаете спокойные тона — выбирайте близкие к основному цвету интерьера. Не бойтесь комбинировать разные фактуры — это оживит обстановку.
"Имейте в виду, что в загородном доме практичнее использовать рогожку или лен, т. е. те материалы, которые легко моются и стираются.”
Украшайте своими руками
Если вы рисуете, вышиваете или любите рукоделие — украсьте дом собственными работами. Это задаёт настроение и делает интерьер по-настоящему личным.
Привнесите сад в дом
Освободите подоконники и поставьте:
- горшки с растениями
- букеты из сухоцветов
- сезонные фрукты в вазах
Можно даже использовать небольшие садовые инструменты (грабли, леечки) как декоративные акценты.
Создайте уголок для отдыха
Поставьте кресло-качалку или небольшой диван, добавьте плед, корзину с вязанием, книгу или блокнот — и даже в плохую погоду вы сможете проводить время в уютной атмосфере, созданной только для вас.
