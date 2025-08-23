Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Летняя дача в цветах
Летняя дача в цветах
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:37

Дом без ремонта и дорогой мебели: секрет уюта в неожиданных деталях

Дизайнер Евгения Ивлиева рассказала, как обновить интерьер дачи без ремонта

Вы удивитесь, но даже старый дачный дом может заиграть по-новому — без дорогой мебели и капитального ремонта. Дизайнер интерьеров Евгения Ивлиева советует начать не с покупок, а… с анализа обстановки.
Задайте себе вопрос: к какому стилю ближе всего ваш дачный интерьер?

С чего начать

По опыту, большинство загородных домов — это эклектика. На дачу свозится всё, что жалко выбросить, поэтому логики в интерьере часто нет. Но даже в такой ситуации можно создать уют.

Главное — оформляйте маленькие "уголки комфортa”, в которых вам будет приятно находиться.

Определитесь со стилем

  • Бревенчатый или брусовой дом — идеален для шале, скандинавского или неорусского стиля.
  • Окрашенные/оклеенные стены дают больше свободы — здесь можно играть с аксессуарами и декором.
  • Металлическая или грубая мебель — отличный повод попробовать лофт. Даже деревянные стены этому не помешают: достаточно затонировать их в тёмный оттенок и добавить зеркала и яркий текстиль.

Используйте старые вещи как декор

Создание композиций из нескольких предметов — один из главных трендов. Используйте:

  • старые жестяные банки
  • фарфор и керамику
  • кухонные весы
  • винтажные предметы

Разместите их на открытых полках — это добавит интерьеру характера.

Играйте с текстилем

Текстиль — ваш главный союзник. Он способен преобразить даже самый простой интерьер.

Что использовать:

  • шторы
  • подушки
  • половички
  • скатерти

Если предпочитаете спокойные тона — выбирайте близкие к основному цвету интерьера. Не бойтесь комбинировать разные фактуры — это оживит обстановку.

"Имейте в виду, что в загородном доме практичнее использовать рогожку или лен, т. е. те материалы, которые легко моются и стираются.”

Украшайте своими руками

Если вы рисуете, вышиваете или любите рукоделие — украсьте дом собственными работами. Это задаёт настроение и делает интерьер по-настоящему личным.

Привнесите сад в дом

Освободите подоконники и поставьте:

  • горшки с растениями
  • букеты из сухоцветов
  • сезонные фрукты в вазах

Можно даже использовать небольшие садовые инструменты (грабли, леечки) как декоративные акценты.

Создайте уголок для отдыха

Поставьте кресло-качалку или небольшой диван, добавьте плед, корзину с вязанием, книгу или блокнот — и даже в плохую погоду вы сможете проводить время в уютной атмосфере, созданной только для вас.

