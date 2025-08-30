Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Творог с ягодами и семенами чиа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:17

Продукт из холодильника, который защищает печень от жирового перерождения

Диетолог Нурия Дианова назвала творог полезным продуктом для здоровья печени

Здоровье печени во многом зависит от рациона, и правильные продукты могут существенно поддержать её работу. Диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала, какое простое и доступное средство помогает улучшить состояние этого важного органа.

Польза творога для печени

По словам врача, особенно полезен для печени творог. Его регулярное употребление помогает снижать количество жира в органе и способствует нормализации обменных процессов.

"Чтобы извлечь максимальную пользу, ежедневно рекомендуется потреблять по 50 грамм творога 2-7% жирности", — отметила доктор Нурия Дианова.

Для приготовления сырников лучше выбирать обезжиренный вариант — от 0 до 2% жирности.

Метионин и его роль

Главная ценность творога в содержании метионина — аминокислоты, которая препятствует жировому перерождению печени. Такой же полезный элемент есть и в овсяной каше. А чтобы сделать её ещё более эффективной для печени, врач советует добавлять в овсянку урбеч из семян расторопши, известной своими гепатопротекторными свойствами.

Дополнительная поддержка печени

Состояние печени положительно отражается и на включении в рацион других продуктов:
• отвара шиповника — он укрепляет иммунитет и способствует выведению токсинов;
• печёных яблок — мягко улучшают пищеварение и работу желчевыводящих путей.

Таким образом, простые и доступные продукты — творог, овсянка, шиповник и яблоки — могут стать основой профилактического рациона для здоровья печени.

