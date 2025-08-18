Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik by ededchechine is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Эта простая смесь из трёх ингредиентов делает творог нежным и ароматным — к ней возвращаются снова и снова

Как приготовить творожную намазку с йогуртом и зеленью — рецепт поваров

Иногда после насыщенного дня так хочется чего-то лёгкого, но при этом домашнего и вкусного. И в такие моменты выручает простая закуска из творога — без вычурности, но с особым характером. Она словно тихий штрих к ужину, который не требует усилий, но создаёт атмосферу уюта.

Секрет вкуса — в деталях

Эта закуска ценна не сложностью, а вниманием к мелочам. Свежесть огурца, лёгкая острота чеснока, сливочность йогурта и нежная текстура творога — всё вместе рождает гармонию.

Ингредиенты

  • 400-500 г несолёного творога (по консистенции напоминает рикотту или фету)
  • 1 небольшой огурец (натереть и хорошо отжать)
  • 1 зубчик чеснока (мелко нарезать)
  • 1 ст. л. йогурта
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец по вкусу
  • свежая зелень (укроп, петрушка, шнитт-лук)

Как приготовить

  • Огурец натереть, слегка посолить и оставить на 10-15 минут. Затем тщательно отжать.
  • В глубокой миске соединить творог, йогурт и чеснок. Перемешать до однородной, но слегка зернистой массы.
  • Добавить огурец, снова перемешать.
  • Приправить солью, перцем и оливковым маслом.
  • Убрать в холодильник на 20-30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
  • Перед подачей посыпать зеленью и сбрызнуть маслом. Отлично сочетается с хрустящим хлебом.

Идеи для разнообразия

  • Консистенция: больше йогурта — мягче, меньше — плотнее.
  • Аромат: чеснок можно заменить чили или сухими травами — базиликом, орегано, чабером.
  • Зелень: летом добавить свежий базилик для яркости и цвета.
  • Подача: использовать как намазку, соус к мясу или лёгкую закуску к салату.

