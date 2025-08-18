Эта простая смесь из трёх ингредиентов делает творог нежным и ароматным — к ней возвращаются снова и снова

Иногда после насыщенного дня так хочется чего-то лёгкого, но при этом домашнего и вкусного. И в такие моменты выручает простая закуска из творога — без вычурности, но с особым характером. Она словно тихий штрих к ужину, который не требует усилий, но создаёт атмосферу уюта.

Секрет вкуса — в деталях

Эта закуска ценна не сложностью, а вниманием к мелочам. Свежесть огурца, лёгкая острота чеснока, сливочность йогурта и нежная текстура творога — всё вместе рождает гармонию.

Ингредиенты

400-500 г несолёного творога (по консистенции напоминает рикотту или фету)

1 небольшой огурец (натереть и хорошо отжать)

1 зубчик чеснока (мелко нарезать)

1 ст. л. йогурта

1 ст. л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

свежая зелень (укроп, петрушка, шнитт-лук)

Как приготовить

Огурец натереть, слегка посолить и оставить на 10-15 минут. Затем тщательно отжать.

В глубокой миске соединить творог, йогурт и чеснок. Перемешать до однородной, но слегка зернистой массы.

Добавить огурец, снова перемешать.

Приправить солью, перцем и оливковым маслом.

Убрать в холодильник на 20-30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Перед подачей посыпать зеленью и сбрызнуть маслом. Отлично сочетается с хрустящим хлебом.

Идеи для разнообразия