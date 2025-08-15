Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сырники с медово-хвойной заливкой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:30

Сырники как в детстве: ностальгический рецепт, который вернёт вкус прошлого

Рецепт сырников: как добиться пышной текстуры с помощью разрыхлителя

Задумывались ли вы, как сделать завтрак по-настоящему незабываемым? Пышные сырники из творога с изюмом на сковороде — это именно то, что вам нужно! Эти ароматные и румяные лакомства не только радуют глаз, но и пробуждают аппетит. Готовить их так просто, что захочется делать это каждый день. А если вы хотите сэкономить время по утрам, можно заранее подготовить заготовки и заморозить их.

Ингредиенты

  • Творог — 400 г
  • Пшеничная мука — 100 г (60 г для теста и 40 г для обсыпки)
  • Изюм — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 0.5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты. Какой творог выбрать? Лучше всего подойдет творог средней или высокой жирности, так как он сделает сырники более вкусными. Обратите внимание, чтобы в твороге не было растительных жиров.

Промойте изюм, залейте его горячей водой и оставьте на 10 минут. Это поможет ему стать мягче. После этого откиньте изюм на сито и обсушите. Если ваш творог комковатый, разомните его вилкой. Затем добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и изюм. Перемешайте до однородной массы. Если хотите, можете заменить ванильный сахар на ванилин, но будьте осторожны с его количеством, чтобы не испортить вкус.

Просейте 60 г муки вместе с разрыхлителем и постепенно добавляйте в тесто. Не забудьте добавить распаренный изюм. Просеивание муки насытит ее кислородом, что сделает ваши сырники более воздушными. Тщательно перемешайте тесто, чтобы добиться однородной вязкой консистенции.

Сформируйте из теста небольшие сырники и обваляйте их в оставшейся муке. Разогрейте сковороду с рафинированным растительным маслом. Чтобы проверить, достаточно ли нагрелось масло, опустите в него деревянную лопатку: если вокруг нее появятся пузырьки, можно начинать жарить. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте их со сметаной, вареньем, медом или ванильным соусом.

