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Ленивые вареники
Ленивые вареники
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:08

Пачка творога спасает завтрак: простые блюда без долгой возни

Творог считается одним из самых универсальных продуктов на кухне, однако далеко не все знают, как превратить обычную пачку в гастрономический десерт. О тонкостях работы с этим ингредиентом NewsInfo рассказал шеф-повар и владелец кулинарной студии "Вокруг вкуса" Григорий Малышев.

По словам эксперта, наиболее популярным вариантом использования творога являются сырники. Для их приготовления из двух стандартных пачек потребуется одно яйцо, по одной столовой ложке муки и сахара, а также щепотка ванили. Стоит помнить, что выбор правильной технологии приготовления влияет на текстуру блюда — секреты идеальных сырников уже подробно разбирались экспертами отрасли.

"Все ингредиенты перемешали. Затем сделали колбаску, нарезали, обварили в двухсторонней муке, обжарили с двух сторон на сковороде до золотистой корочки. И сырники готовы. Плавают цукаты, сухофрукты, цедры лимона", — отметил Малышев.

Специалист уточнил, что творожную основу можно использовать и для создания запеканки или даже домашнего кекса. В состав запеканки, помимо базовых ингредиентов, рекомендуется добавить сметану или сливки для густой консистенции, а также увеличить количество яиц до двух штук. Чтобы десерт легче извлекался из формы, ее можно смазать маслом или присыпать панировочными сухарями, либо выстелить дно пергаментом.

Подобные методы часто применяются при работе с тестом, когда важно сохранить структуру блюда. В частности, польза творожных блинчиков с овсянкой подтверждается диетологами, так как такой завтрак помогает контролировать аппетит. Также эксперты советуют экспериментировать с добавками, например, использовать творог в качестве питательной основы для сэндвичей, что делает привычные перекусы более сбалансированными.

"Берем творог. Добавляем в него сметану, сахар, ваниль. Пробиваем это все блендером, выкладываем в какой-нибудь стаканчик, либо бокал, либо в форму поочередно слоями вместе с домашним вареньем. Можно взять посыпать печеньем", — пояснил Малышев.

Для тех, кто предпочитает десерты в европейском стиле, подойдет творожный крем с ягодами. По сути, этот простой десерт напоминает упрощенный чизкейк, который не требует долгого выпекания. Важно отметить, что сегодня существуют способы приготовить легкие лакомства без использования сахара — рецепты полезных чизкейков без выпечки позволяют наслаждаться вкусом даже при строгом контроле рациона. Для тех, кто ищет способы оригинальной подачи, также доступны рецепты десертных тостов с сырными нотками, которые готовятся всего за несколько минут.

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Проверено экспертом: Повар Павел Лебедев, Повар Ирина Корнилова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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